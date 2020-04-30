Интерес к Миколенко, шоу Вернидуба, проблема Дибалы. Главные новости за 29 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новостей за среду, 29 апреля

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов заявил, что отечественные клубы теоретически смогут приступить к тренировкам в период с 10 по 20 мая, а уже 5-6-го июня может восстановиться чемпионат. Впрочем, Протасов подчеркнул, что, несмотря на рекомендации УЕФА, все будет зависеть от решений правительства Украины.

Итальянские СМИ не уверены, что "Милану" удастся удержать основного левого защитника Тео Эрнандеса, поэтому составили шорт-лист игроков, которые могут усилить команду по позиции. В этот список попал представитель "Динамо" Виталий Миколенко. Кроме "Милана" Виталием интересуются и другие клубы Серии А, поэтому сейчас ведется работа на уровне агентов. Миколенко оценивают в 15 млн евро. Еще однако цель для представителей Апеннин - Денис Попов, за него готовы отдать 10 млн.

Ведущие программы ТаТоТаке рассказали, почему Остап Маркевич покинул одесский клуб. По их словам, в "Черноморце" не отдали долги еще за февраль. Если раньше средняя зарплата составляла примерно 40 тысяч гривен, то сейчас ее урезали в четыре раза. Также готовится расформирования дубля. Воспитанники академии перейдут в первую команду, а другим предложат покинуть клуб. Главная причина такой ситуации - проблемы с бизнесом владельца "Черноморца" Леонида Климова.

Состоялись вторые полуфинальные матчи Кубка Беларуси. В центре внимания украинских болельщиков было противостояние "Шахтера" во главе с Юрие Вернидубом и брестского "Динамо" с Милевским в составе. В первой игре динамовцы победили 2:0. С таким счетом завершился первый тайм второго поединка. Но после перерыва украинскому тренеру удалось переломить ход игры - "Шахтер" забил четыре, но и в конце концов уступил "Динамо" право сыграть в финале из-за преимущества гола, забитого на чужом поле (4:2, 0:2). Во втором матче БАТЭ обыграл "Славию" 2:0, первая игра завершилась лишь минимальной победой мозырьской команды. Финал "Динамо" Брест - БАТЭ состоится 24 мая.

Авторитетное издание назвало лучшим в футболе тренером сэра Алекса Фергюсона, тот опередил Ринуса Михалса и Йохан Кройфф. В первую десятку также вошли Шенкли, Гвардиола, Сакки, Басби, Эррера, Хаппель и Валерий Лобановский. На 87-м месте рейтинга расположился экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

Председатель медицинского комитета Мишель Д’Огу подчеркнул, что в условиях карантина и угрозы заражения будет крайне трудно доиграть национальные чемпионаты. По его мнению, адекватное решение проблемы появится только тогда, когда изобретут вакцину против коронавируса. Теперь же, считает Д’Огу, было бы лучше не играть до сентября, чтобы осталась возможность начать следующий сезон.

Аргентинец Пауло Дибала никак не может излечиться от болезни. На днях он сдал четвертый тест на коронавирус и тот снова оказался положительным. Таким образом, форвард болеет уже шесть недель. По данным СМИ, ему придется пройти более интенсивный курс лечения.