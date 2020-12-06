Динамо сохранило отрыв от Шахтера, Барса отстает от Мадрида. Главные новости за 5 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 декабря

Луиш Каштру провел большую ротацию перед решающим матчем в Лиге Чемпионов, хотя состав у "Шахтера" все равно был вполне боевым. Уже в середине первого тайма горняки развеяли сомнения в итоге игры - Допилка срезал в свои ворота, Фернандо и Соломон забили сами. "Минай" ответил точным ударом со штрафного в исполнении Нуриева, но сразу после перерыва Матвиенко забил четвертый. Кто знает, возможно, интрига возродилась бы, если бы Нуриев реализовал пенальти, но он попал в перекладину. Гол тоже произошел после рикошета от игрока "Миная" - Лопиренка. 5:1 в пользу "Шахтера" в итоге.

Киевляне в свою очередь играли с "Мариуполем". Уже на шестой минуте Денис Гармаш открыл счет и бело-синие имели еще моменты для гола. Однако к концу первого тайма Руслан Нещерет, который заменил Бущана, заработал прямую красную карточку неоправданным подкатом за пределами штрафной. Как следствие, "Мариуполь" больше тайма играл в большинстве, но воспользоваться этим не смог. Цыганков на 77-й забил второй мяч, азовцы ответили лишь голом Топалова на 90+4-й. "Динамо" сохранило преимущество в три очка над "Шахтером".

Петровцы владели инициативой в противостоянии с хозяевами. В первом тайме у них было несколько возможностей открыть счет, в конце концов, это удалось Бартуловичу ударом с пенальти. Однако на перерыв команды ушли при равном счете - Сабино забил в ответ. Во втором тайме "Ингулец" вновь владел инициативой, забил гол, но ассистент арбитра ошибочно зафиксировал офсайд. Доигрывали львовяне вдевятером после удалений Грисьо и Шины и едва не проиграли, но Орест Костык спас после удара Павлова на последних минутах.

"Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Фулхэмом" - 2:0, при этом Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены! МЮ пришлось постараться, чтобы одолеть "Вест Хэм". Первый тайм команда Сульшера проиграла 0:1, а во втором забила трижды, особенно эффектно это получилось у Погба. МЮ - четвертый, Сити - пятый. А вот "Челси" вышел в лидеры, одолев "Лидс" 3:1. Команде Лэмпарда тоже пришлось продемонстрировать характер - гости забили первыми. Аристократы опережают "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" на одно очко.

Это была встреча первой и второй команды Бундеслиги. И они выдали эффектное действо! Нкуну начал феерию, 17-летний Мусиала сравнял, а Мюллер вывел "Баварию" вперед. Однако Клюйверт почти сразу сделал счет 2:2. В начале второго тайма Форсберг снова выводит "Лейпциг" вперед, но Мюллер спасает "Баварию" от поражения! Ничья 3:3 оставили команды на своих местах - мюнхенцы лидируют, "Лейпциг" отстает на два очка. Осечкой не воспользовалась "Боруссия" из Дортмунда, которая без Холанда не может победить в третьем матче подряд. На этот раз ничья 1:1 с "Айнтрахтом". Вничью сыграла и "Боруссия" из Менхенгладбаха - 2:2 с "Фрайбургом".

Матрасники спокойно разобрались с "Вальядолидом" (2:0) и обошли "Реал Сосьедад", которому сегодня играть на выезде с "Алавесом". "Реал" отстает на шесть очков - команда Зидана победила "Севилью" благодаря неуклюжему автоголу голкипера андалусцев. А вот "Барселона" проиграла - "Кадису". Владея мячом 81% времени, пробив по воротам 21 раз, каталонцы забили лишь раз, да и то был автогол, а вот соперник сумел расписаться в воротах Тер Штегена дважды. Команда Кумана пока седьмая, а "Кадис" - пятый.

Нерадзури принимали "Болонью" и победили достаточно уверенно. В первом тайме забили Лукаку и Хакими. После перерыва "Болонья" один мяч отыграла, но Хакими развеял сомнения - 3:1. Волевую победу одержал "Ювентус" - Старая Синьора обыграла "Торино" 2:1 (забивали Маккени и Бонуччи). "Лацио" одолел "Специю" с таким же счетом, но свои два мяча римляне забили первыми. "Интер" отстает от "Милана" на два очка, "Ювентус" на три, россонери сегодня сыграют с "Сампдорией".