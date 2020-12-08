Жребий для Украины в отборе на ЧМ-22 и Ворскла над пропастью. Главные новости от 7 декабря

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 7 ноября

Состоялась жеребьевка отбора на Мундиаль 2022 года

Национальная сборная Украины узнала соперников в квалификации к Чемпионату мира. В следующем году "сине-желтые" сыграют со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также с Казахстаном. Календарь соревнований будет известен позже, но уже точно известно, что первый матч состоится 24-25 марта 2021 года. Отбор завершится 16 ноября 2021 года. Стыковые матчи должны пройти в конце марта 2022 года.

Ворскла оказалась под угрозой исчезновения

Бизнесмен Константин Жеваго, главный инвестор полтавской "Ворсклы", предлагал другим знакомым бизнесменам купить у него футбольный клуб. Однако никто не изъявил желания совершить сделку. Есть информация, что если до конца сезона 2020-2021 покупателя не найдется, Жеваго официально заявит о роспуске клуба.

Бывшего футболиста осудили в РФ к 12 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"

Так называемый "Российский суд" приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко. В деле говорится о его якобы шпионаже в пользу Украины. Дело рассматривала коллегия из трех судей в закрытом режиме. Материалам присвоен гриф "секретно". С 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в украинских футбольных командах "Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицк).

Сыгран последний матч 11-го тура АПЛ

"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Брайтоном" на его поле. В дебюте пропустили "святые", затем много атаковали, буквально штурмовали ворота хозяев, и смогли отыграться перед самым перерывом. "Брайтон" могла устроить и ничья, но не удолась "чайкам" отстоять приемлемый результат. Один из лучших бомбардиров "святых" в последние годы Дэнни Ингз, который только восстановился после травмы, принес победу гостям. С пенальти забил Ингз.

В Чемпионате Испании зафиксирована нулевая ничья

На своем поле "Эйбар" сыграл вничью с "Валенсией". Хозяева не пропускали в двух последних турах, и в этот раз спокойно отбились, еще и претендовали на победу. Девятнадцать ударов по воротам, из которых три в створ и один в каркас - можно говорить, что "Валенсия" отскочила.

В итальянской Серии А также победитель не выявлен

"Фиорентина" и "Дженоа" довольствовались боевой ничьей 1:1. На 89-ой минуте Пьяца забил первый гол. Затем счет мог стать более крупным, Дестро не сумел переиграть голкипера хозяев один в один. Арбитр продолжил матч на две минуты после изначального добавленного времени. И на последней минуте Миленкович все же добил мяч в ворота.

В Бундеслиге победу вырывает Хоффенхайм

В родных стенах "Хоффенхайм" переиграл "Аугсбург" и обошел его в турнирной таблице. На три мяча хозяев гости ответили только одним точным ударом. “Хоффенхайм” провел отменный второй тайм и смог дожать гостей, что позволило ему занять десятое место в турнирной таблице, “Аугсбург” – 11-й. Обе команды имеют по 12 очков.