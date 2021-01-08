Бензема предстанет перед судом, Ливерпуль останется без защитников. Главные новости за 7 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 7 января

Прокуратура Парижа передала в суд дело о шантаже футболиста Матье Вальбуэна. На скамью подсудимых могут отправится пять человек, и среди них форвард "Реала" Карим Бензема. Следователи считают, что Бензема был посредником между шантажистами и Вальбуэна, и если его вину докажут в суде ему светит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро. Дело будет рассматривать Уголовный суд Версаля, первое слушание запланировано на начало марта.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не планирует подписывать нового центрального защитника, несмотря на кадровых кризис. В данный момент травмированы Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Последние двое не сыграют до конца сезона. "Я не могу сказать точно, но в целом подписание центрбека видится маловероятным”, – сказал Клопп. Также “Ливерпуль” зашел в тупик в переговорах о новом контракте с Джорджиньо Вейналдумом.

“Астон Вилла” закрыла свою базу и отменила тренировку первой команды после того в клубе был зафиксирован очаг заболевания COVID-19. Как информирует “Вилла”, тесты значительного количества футболистов первой команды и персонала показали положительный результат. Проведение сегодняшнего матча Кубка Англии с “Ливерпулем” находится под вопросом.

Нападающий “Вест Хэма” Себастьян Алле в скором времени присоединится к “Аяксу”. Нидерландский клуб подписал 26-летнего форварда за 25 млн евро. Полтора года назад “Вест Хэм” заплатил за Алле “Айнтрахту” 45 млн евро, но футболист не смог адаптироваться к футболу АПЛ.

"Динамо Киев" запускает собственную криптовалюту на базе технологии блокчейн-компании Moonwalk. Фанаты "Динaмo" cмoгут зapaбaтывaть цифpoвыe тoкeны зa oпpeдeленныe дeйcтвия, нaпpимep, участие в прогностических играх или активности нa cтpaницe клубa в coциaльныx ceтяx. Затем токены можно будет обменять на различные призы: получить доступ к особым VIP-событий, приобрести лимитированную серию одежды или даже бесплатные билеты на игру.