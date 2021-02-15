Ничья Шахтера, рывок Днепра-1, новый лидер Серии А. Главные новости за 14 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 февраля

Горняки должны были играть в субботу с "Колосом" в Коваливке, но из-за плохих погодных условий их игру перенесли на воскресенье в Киев. Но этот перенос сыграл с "Шахтером" злую шутку - газон стадиона имени Лобановского был изрядно "истощен" после предыдущего матча с участием собственно "Динамо" и "Олимпик". Как следствие, горняки потеряли преимущество в техническом мастерстве, да и "Колос" защищался очень дисциплинированно и уверенно. В итоге все завершилось сухой ничьей, и совсем не случайной. Настоящих возможностей, чтобы забить хотя бы один гол, у "Шахтера" почти не было. Как следствие, по итогам тура дончане отстали от "Динамо" уже на три балла.

Команда Владимира Шарана приехала в гости к "Мариуполю" и победила благодаря единственному голу, забитому Ситало еще в первом тайме. Полученные три очка позволили александрийцам обойти в турнирной таблице "Олимпик" и "Колос". "Днепр-1" в свою очередь уверенно одолел "Ингулец" благодаря результативным ударам Дугласа и Довбыка. Команда Йовичевича наконец выбралась из подвала, поднявшись на 11-ю строчку.

Полтавчане приехали в гости к "Руху" и пропустили уже на 17-й минуте - Климчук реализовал пенальти. Однако после перерыва "Ворскла" смогла отыграться - автором гола стал арендованный в "Динамо" Георгий Цитаишвили. Склонить чашу весов в свою пользу кому-то из соперников так и не удалось - ничья 1:1. Команда Максимова имеет серию четырех матчей без побед, "Ворскла" пока пятая, но отстает от "Десны", что идет на третьем месте, лишь на два очка.

Иначе объяснить результат матча манкунианцев с аутсайдером "Вест Бромвич Альбион" невозможно. Красные дьяволы пропустили в свои ворота уже на второй минуте. Хорошо, что у них в составе есть Бруну Фернандеш, который сравнял счет перед перерывом, и Давид Де Хеа, который не пропустил еще, хотя все шансы были. Ничья 1:1 в итоге, и МЮ отстает от "Сити" уже на семь очков, к тому же у горожан игра в запасе. А вот "Арсенал" прорвало - канониры выиграли у "Лидса" 4:2, хет-трик у Обамейянг. "Эвертон" не смог догнать "Ливерпуль" - ириски неожиданно проиграли на своем поле "Фулхэму", который ведет борьбу за выживание.

Когда-то "Валенсия" была равным соперником для главных грандов испанского футбола. Сейчас летучие мыши проигрывают сливочным безапелляционно. Подопечные Зидана определили итог игры еще до перерыва - голами отметились Бензема и Кроос, поэтому второй тайм превратился в формальность. "Реал" - второй, сливочные опережают "Барсу" на три очка, но имеют игру больше, при этом от "Атлетико" отстают на пять баллов, у матрасников на два матча меньше. Вторую игру подряд выиграл "Реал Сосьедад" - в третьем матче подряд отличился Александр Исаак. В этот раз сан-себастьянцы переиграли "Хетафе" 1:0.

Миланский "Интер" воспользовался поражением своих соседей в субботу от "Специи" и вышел на чистое первое место. Нерадзури принимали "Лацио" и победили со счетом 3:1. Дубль оформил Лукаку, к тому же он ассистировал Мартинесу. Таким образом, "Интер" на одно очко опередил "Милан". Также отмечаем выход на третье место "Ромы", которая разгромила "Удинезе" 3:0. "Аталанта" едва обыграла "Кальяри" - победный мяч Муриель забил на 90-й минуте. Малиновский вышел на замену на 85-й, а Коваленко так и просидел игру во запасе.