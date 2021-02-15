Ничья Шахтера, рывок Днепра-1, новый лидер Серии А. Главные новости за 14 февраля
А также потеря очков МЮ и победа Реала
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 февраля
Шахтер теряет очки в первом же матче в 2021-м
Горняки должны были играть в субботу с "Колосом" в Коваливке, но из-за плохих погодных условий их игру перенесли на воскресенье в Киев. Но этот перенос сыграл с "Шахтером" злую шутку - газон стадиона имени Лобановского был изрядно "истощен" после предыдущего матча с участием собственно "Динамо" и "Олимпик". Как следствие, горняки потеряли преимущество в техническом мастерстве, да и "Колос" защищался очень дисциплинированно и уверенно. В итоге все завершилось сухой ничьей, и совсем не случайной. Настоящих возможностей, чтобы забить хотя бы один гол, у "Шахтера" почти не было. Как следствие, по итогам тура дончане отстали от "Динамо" уже на три балла.
Александрия поднялась на шестое место, Днепр-1 уже не последний
Команда Владимира Шарана приехала в гости к "Мариуполю" и победила благодаря единственному голу, забитому Ситало еще в первом тайме. Полученные три очка позволили александрийцам обойти в турнирной таблице "Олимпик" и "Колос". "Днепр-1" в свою очередь уверенно одолел "Ингулец" благодаря результативным ударам Дугласа и Довбыка. Команда Йовичевича наконец выбралась из подвала, поднявшись на 11-ю строчку.
Цитаишвили дебютировал за Ворсклу голом
Полтавчане приехали в гости к "Руху" и пропустили уже на 17-й минуте - Климчук реализовал пенальти. Однако после перерыва "Ворскла" смогла отыграться - автором гола стал арендованный в "Динамо" Георгий Цитаишвили. Склонить чашу весов в свою пользу кому-то из соперников так и не удалось - ничья 1:1. Команда Максимова имеет серию четырех матчей без побед, "Ворскла" пока пятая, но отстает от "Десны", что идет на третьем месте, лишь на два очка.
МЮ отказывается от чемпионской гонки
Иначе объяснить результат матча манкунианцев с аутсайдером "Вест Бромвич Альбион" невозможно. Красные дьяволы пропустили в свои ворота уже на второй минуте. Хорошо, что у них в составе есть Бруну Фернандеш, который сравнял счет перед перерывом, и Давид Де Хеа, который не пропустил еще, хотя все шансы были. Ничья 1:1 в итоге, и МЮ отстает от "Сити" уже на семь очков, к тому же у горожан игра в запасе. А вот "Арсенал" прорвало - канониры выиграли у "Лидса" 4:2, хет-трик у Обамейянг. "Эвертон" не смог догнать "Ливерпуль" - ириски неожиданно проиграли на своем поле "Фулхэму", который ведет борьбу за выживание.
Реал снова впереди Барселоны
Когда-то "Валенсия" была равным соперником для главных грандов испанского футбола. Сейчас летучие мыши проигрывают сливочным безапелляционно. Подопечные Зидана определили итог игры еще до перерыва - голами отметились Бензема и Кроос, поэтому второй тайм превратился в формальность. "Реал" - второй, сливочные опережают "Барсу" на три очка, но имеют игру больше, при этом от "Атлетико" отстают на пять баллов, у матрасников на два матча меньше. Вторую игру подряд выиграл "Реал Сосьедад" - в третьем матче подряд отличился Александр Исаак. В этот раз сан-себастьянцы переиграли "Хетафе" 1:0.
В Италии сменился лидер
Миланский "Интер" воспользовался поражением своих соседей в субботу от "Специи" и вышел на чистое первое место. Нерадзури принимали "Лацио" и победили со счетом 3:1. Дубль оформил Лукаку, к тому же он ассистировал Мартинесу. Таким образом, "Интер" на одно очко опередил "Милан". Также отмечаем выход на третье место "Ромы", которая разгромила "Удинезе" 3:0. "Аталанта" едва обыграла "Кальяри" - победный мяч Муриель забил на 90-й минуте. Малиновский вышел на замену на 85-й, а Коваленко так и просидел игру во запасе.
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