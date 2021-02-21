Серия Зари, поражения Ливерпуля и Баварии, наступление Реала. Главные новости за 20 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 февраля

15-й тур Украинской Премьер-лиги открывал матч "Мариуполя" с "Зарей". Первый тайм прошел при существенной преимущества луганчан, которые в итоге воплотили его в забитый гол. Первым мячом в новой команде и девятым в текущем сезоне отличился иранец Захеди Шахаб. После перерыва "Заря" сбавила обороты, но "Мариуполь" не сумел отыграться, хотя и имел несколько возможностей. 0:1 в пользу команды Скрипника, которая впервые в истории луганского клуба одержала пять побед подряд в чемпионате Украины. Благодаря добытым трем очкам "Заря" поднялась на третье место, пока свой матч не сыграет "Десна".

Команда Владимира Шарана принимала "Минай" и не оставила закарпатцам ни единого шанса. Перед перерывом Лучкевич открыл счет, а сразу после Валерий Бондаренко удвоил преимущество. Еще через несколько минут Вантух оформил разгром. Игра так и завершилась - победа "Александрии" 3:0, что позволило ей подняться на пятое место, "Минай" остается последним.

Команде Шумского не удалось продолжить свою серию без поражений до четырех матчей. Гости на этот раз оказались сильнее. Ключевым игроком поединка стал Павел Ориховский. В первом тайме он забил с игры, а во втором реализовал пенальти. "Львов" мог забить гол престижа, но Ренан не реализовал пенальти уже на пятой компенсированной минуте. "Колос" - шестой, "Львов" идет на десятом месте.

В Англии в центре внимания было ливерпульское дерби. Команда Клоппа подошла к игре после трех поражений подряд в рамках чемпионата. Проиграла она и этот поединок. Ришарлисон забил уже на третьей минуте, а под конец игры Сигурдссон реализовал пенальти - 2:0 в пользу "Эвертона", который догнал красных. К слову, это первая победа ирисок на "Энфилде" в 21-м веке. У обоих ливерпульских клубов по 40 очков, они делят шестое и седьмое места. Также отмечаем ничью "Челси" с "Саутгемптоном" - 1:1. Аристократы занимают четвертое место.

Роберт Левандовски забил свой 26-й гол в текущем чемпионате, но его "Бавария" все равно проиграла. Сенсацию сотворил "Айнтрахт". Перед голом поляка франкфуртцы забили дважды. Команда Ади Гюттер, к слову, выиграла пятый матч подряд и сохранила за собой четвертое место. "Лейпциг" может сократить отставание от "Баварии" лишь до двух очков, если в воскресенье одолеет "Герту". Также отмечаем победу "Боруссии" в Рурском дерби - дортмундцы разбили "Шальке" 4:0, у Холанда дубль (17 мячей в 17 матчах). Но желто-черные лишь шестые в турнирной таблице.

"Леванте" стал настоящим камнем преткновения для Диего Симеоне в текущем сезоне. В неделю матрасники играли с "лягушатами" перенесенный матч второго тура и все завершилось ничьей 1:1. На этот раз команды уже встречались в рамках 24-го тура и "Атлетико" проиграл 0:2. Ситуацией сразу же воспользовался "Реал", который добыл хоть и непростую, но все же победу над "Вальядолидом". Три очка команде Зидана принес точный удар Каземиро. Как следствие, "Реал" сократил отставание от лидера до трех очков, правда, у "Атлетико" еще есть игра в запасе.

Директор канала "Футбол" Александр Денисов сообщил, что в январе Андрей Ярмоленко мог переехать в одну из экзотических футбольных стран - на него были покупатели, и "Вест Хэм" был не против его продать. В частности, на Андрея претендовал клуб из Саудовской Аравии и "Майами" из МЛС. Однако Ярмоленко ответил отказом, поскольку у него есть огромное желание сыграть на Евро, поэтому ему нужна лучшая игровая практика.