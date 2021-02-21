Серия Зари, поражения Ливерпуля и Баварии, наступление Реала. Главные новости за 20 февраля
А также другие матчи чемпионата Украины и решения Ярмоленко
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 февраля
Заря вышла на третье место
15-й тур Украинской Премьер-лиги открывал матч "Мариуполя" с "Зарей". Первый тайм прошел при существенной преимущества луганчан, которые в итоге воплотили его в забитый гол. Первым мячом в новой команде и девятым в текущем сезоне отличился иранец Захеди Шахаб. После перерыва "Заря" сбавила обороты, но "Мариуполь" не сумел отыграться, хотя и имел несколько возможностей. 0:1 в пользу команды Скрипника, которая впервые в истории луганского клуба одержала пять побед подряд в чемпионате Украины. Благодаря добытым трем очкам "Заря" поднялась на третье место, пока свой матч не сыграет "Десна".
Александрия выигрывает второй матч после перерыва
Команда Владимира Шарана принимала "Минай" и не оставила закарпатцам ни единого шанса. Перед перерывом Лучкевич открыл счет, а сразу после Валерий Бондаренко удвоил преимущество. Еще через несколько минут Вантух оформил разгром. Игра так и завершилась - победа "Александрии" 3:0, что позволило ей подняться на пятое место, "Минай" остается последним.
Колос побеждает Львов
Команде Шумского не удалось продолжить свою серию без поражений до четырех матчей. Гости на этот раз оказались сильнее. Ключевым игроком поединка стал Павел Ориховский. В первом тайме он забил с игры, а во втором реализовал пенальти. "Львов" мог забить гол престижа, но Ренан не реализовал пенальти уже на пятой компенсированной минуте. "Колос" - шестой, "Львов" идет на десятом месте.
Ливерпуль действительно будет бороться только за ТОП-4
В Англии в центре внимания было ливерпульское дерби. Команда Клоппа подошла к игре после трех поражений подряд в рамках чемпионата. Проиграла она и этот поединок. Ришарлисон забил уже на третьей минуте, а под конец игры Сигурдссон реализовал пенальти - 2:0 в пользу "Эвертона", который догнал красных. К слову, это первая победа ирисок на "Энфилде" в 21-м веке. У обоих ливерпульских клубов по 40 очков, они делят шестое и седьмое места. Также отмечаем ничью "Челси" с "Саутгемптоном" - 1:1. Аристократы занимают четвертое место.
Айнтрахт возрождает интригу в Германии
Роберт Левандовски забил свой 26-й гол в текущем чемпионате, но его "Бавария" все равно проиграла. Сенсацию сотворил "Айнтрахт". Перед голом поляка франкфуртцы забили дважды. Команда Ади Гюттер, к слову, выиграла пятый матч подряд и сохранила за собой четвертое место. "Лейпциг" может сократить отставание от "Баварии" лишь до двух очков, если в воскресенье одолеет "Герту". Также отмечаем победу "Боруссии" в Рурском дерби - дортмундцы разбили "Шальке" 4:0, у Холанда дубль (17 мячей в 17 матчах). Но желто-черные лишь шестые в турнирной таблице.
Атлетико оставляет шансы преследователям
"Леванте" стал настоящим камнем преткновения для Диего Симеоне в текущем сезоне. В неделю матрасники играли с "лягушатами" перенесенный матч второго тура и все завершилось ничьей 1:1. На этот раз команды уже встречались в рамках 24-го тура и "Атлетико" проиграл 0:2. Ситуацией сразу же воспользовался "Реал", который добыл хоть и непростую, но все же победу над "Вальядолидом". Три очка команде Зидана принес точный удар Каземиро. Как следствие, "Реал" сократил отставание от лидера до трех очков, правда, у "Атлетико" еще есть игра в запасе.
Ярмоленко отказался от хорошего контракта ради Евро
Директор канала "Футбол" Александр Денисов сообщил, что в январе Андрей Ярмоленко мог переехать в одну из экзотических футбольных стран - на него были покупатели, и "Вест Хэм" был не против его продать. В частности, на Андрея претендовал клуб из Саудовской Аравии и "Майами" из МЛС. Однако Ярмоленко ответил отказом, поскольку у него есть огромное желание сыграть на Евро, поэтому ему нужна лучшая игровая практика.
Популярное сейчас
- Десна подтвердила трансфер Сухоцкого, Очигава нашел новый клуб. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Десна - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча
- Ливерпуль - Эвертон 0:2. Красные начинают, нагнетают, и проигрывают
- На матче с Брюгге фанаты вывесили баннеры Lucescu - go away и Сцуркиси – позор Динамо. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
Новости по теме
- 06:46 Украинские Новый медпротокол от УАФ, вылет Продэксима и гол Яремчука. Главные новости за 19 февраля
- 06:35 Украинские Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля
- 06:53 Украинские Допуск болельщиков на стадионы УПЛ и поражение Ювентуса. Главные новости за 17 февраля