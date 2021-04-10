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Цыганков не сыграет с Днепром-1, Минай удерживает двух лидеров. Главные новости за 9 апреля

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Поражение женской сборной, лучшие в еврокубках и потери "Реала" перед "Эль-Классико" - все это в главных новостях за пятницу, 9-е апреля

Цыганков не сыграет с Днепром-1, Минай удерживает двух лидеров. Главные новости за 9 апреля

Фото: ФК Минай

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 9 апреля

Никакого кризиса? "Минай" продлевает контракт с двумя ключевыми игроками

Ровно неделю назад против президента "Миная" Валерия Пересоляка были введены санкции. Сначала казалось, что клуб могут ожидать серьезные проблемы, однако пока что все складывается неплохо. В эту пятницу закарпатский коллектив подписал новые контракты с двумя ключевыми исполнителями - Анатолием Нуриевым и Тарасом Сакивым. Обе сделки действительные до 2022-го года. В текущем сезоне Нуриев забил пять голов. Полузащитник - лучший бомбардир закарпатского коллектива.

Виктор Цыганков пропустит ближайший матч "Динамо"

В субботу киевское "Динамо" ожидает достаточно непростой матч против "Днепра-1", который набрал неплохой ход в 2021-м году. Столичный коллектив объявил свою заявку на игру, в которой отсутствует фамилия Виктора Цыганкова. Один из лидеров команды Луческу никак не может вернуться после недавней травмы. Вингер приступил к беговой работе, но его пока не спешат возвращать в игру. Также интересно, что впервые в текущем году в заявке нашлось место для Ахмеда Алибекова, который в первой половине сезона играл за "Уфу". "Днепр-1" не сможет рассчитывать на Пихаленка, который пропустит несколько игр из-за воспаления аппендицита.

Вингер "Реала" и голкипер "Ромы" - лучшие на этой еврокубковой недели

УЕФА подбивает итоги очередных матчей еврокубков, раздав награды лучшим футболистам недели. Приз самого ценного футболиста Лиги Чемпионов отправится в Мадрид, где будет вручен Винисиусу Жуниору. Бразильский вингер помог "Реалу" обыграть "Ливерпуль", дважды забив в ворота Алиссона. А вот в Лиге Европы лучшим был голкипер "Ромы" Пау Лопес. Команда Фонсеки на выезде обыграла "Аякс", а вратарь сделал несколько эффектных сейвов, в том числе ему удалось отбить пенальти.

Женская сборная Украина проиграла Северной Ирландии

К сожалению, украинские женщины не совсем успешно начали раунд плей-офф отбора к ближайшему Евро. Команда Натальи Зинченко со счетом 1:2 проиграла Северной Ирландии. Отметим, что раунд плей-офф состоит из двух поединков, а потому уже во вторник "сине-желтые" будут иметь шанс взять реванш. В случае успешно результата - украинки отправятся на Евро-2022.

Италия не сможет рассчитывать на Евро-2020 на юного Дзаньоло

Николо Дзаньоло - один из самых перспективных итальянских футболистов, которому сильно мешают травму. За свою пока недолгую карьеру он уже дважды порвал крестообразные связки. Из-за травмы полученной еще в сентябре, игрок, вместе с медицинским штабом, решил пропустить Евро, дабы не форсировать подготовку и не получить очередной рецидив. По заявлениям вингера "Ромы", его основная цель - сыграть на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Катаре.

Азар и Рамос не помогут "Реалу" в "Эль-Классико"

Уже в субботу состоится главный испанский матч сезона - каталонская "Барселона" сыграет против мадридского "Реала". Обе команды объявили заявку на игру. Зинедин Зидан по-прежнему вынужден мириться с большими проблемами в обороне - из-за травм и COVID-19 недоступные Рамос, Варан и Карвахаль. Также нужно отметить, что не выйдет на поле Эден Азар. Бельгиец уже тренируется, но все еще не набрал нужный тонус. Интересно, что у "Барселоны" ситуация куда лучше, а в заявку даже вернулся Пике.

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