Цыганков не сыграет с Днепром-1, Минай удерживает двух лидеров. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 9 апреля

Ровно неделю назад против президента "Миная" Валерия Пересоляка были введены санкции. Сначала казалось, что клуб могут ожидать серьезные проблемы, однако пока что все складывается неплохо. В эту пятницу закарпатский коллектив подписал новые контракты с двумя ключевыми исполнителями - Анатолием Нуриевым и Тарасом Сакивым. Обе сделки действительные до 2022-го года. В текущем сезоне Нуриев забил пять голов. Полузащитник - лучший бомбардир закарпатского коллектива.

В субботу киевское "Динамо" ожидает достаточно непростой матч против "Днепра-1", который набрал неплохой ход в 2021-м году. Столичный коллектив объявил свою заявку на игру, в которой отсутствует фамилия Виктора Цыганкова. Один из лидеров команды Луческу никак не может вернуться после недавней травмы. Вингер приступил к беговой работе, но его пока не спешат возвращать в игру. Также интересно, что впервые в текущем году в заявке нашлось место для Ахмеда Алибекова, который в первой половине сезона играл за "Уфу". "Днепр-1" не сможет рассчитывать на Пихаленка, который пропустит несколько игр из-за воспаления аппендицита .

УЕФА подбивает итоги очередных матчей еврокубков, раздав награды лучшим футболистам недели. Приз самого ценного футболиста Лиги Чемпионов отправится в Мадрид, где будет вручен Винисиусу Жуниору. Бразильский вингер помог "Реалу" обыграть "Ливерпуль", дважды забив в ворота Алиссона. А вот в Лиге Европы лучшим был голкипер "Ромы" Пау Лопес . Команда Фонсеки на выезде обыграла "Аякс", а вратарь сделал несколько эффектных сейвов, в том числе ему удалось отбить пенальти.

К сожалению, украинские женщины не совсем успешно начали раунд плей-офф отбора к ближайшему Евро. Команда Натальи Зинченко со счетом 1:2 проиграла Северной Ирландии. Отметим, что раунд плей-офф состоит из двух поединков, а потому уже во вторник "сине-желтые" будут иметь шанс взять реванш. В случае успешно результата - украинки отправятся на Евро-2022.

Николо Дзаньоло - один из самых перспективных итальянских футболистов, которому сильно мешают травму. За свою пока недолгую карьеру он уже дважды порвал крестообразные связки. Из-за травмы полученной еще в сентябре, игрок, вместе с медицинским штабом, решил пропустить Евро, дабы не форсировать подготовку и не получить очередной рецидив. По заявлениям вингера "Ромы", его основная цель - сыграть на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Катаре.