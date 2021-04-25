Потеря сборной Украины, прорыв Колоса, поражение Десны. Главные новости за 24 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 24 апреля

Во время подготовки к матчу с "Александрией" тяжелую травму получил Жуниор Мораес. 34-летний натурализованный бразилец порвал крестообразные связки колена. Такое повреждение требует длительного срока лечения - как сообщил "Шахтер", Мораес будет отсутствовать не менее шести месяцев. Это означает, что он не сможет сыграть на предстоящем Евро в составе сборной Украины.

В центральном матче 23-го тура УПЛ встречались "Колос" и "Ворскла". Первый тайм обошелся без голов, а сразу после перерыва коваливцы вышли вперед благодаря голу Дениса Костышина. Затем Чурко добил им же не реализованный пенальти, а точку поставил Смирный - 3:0 в пользу "Колоса", который догнал "Ворсклу" в турнирной таблице, но опередил ее по дополнительным показателям.

Поражением "Ворсклы" могла бы воспользоваться "Десна", но черниговцы проиграли второй матч подряд команде, которая ведет борьбу за выживание. Неделю назад это был "Минай", на этот раз - "Львов". Судьбу встречи определил единственный гол, забитый Ренаном. У "Десны" был шансы спастись, но Гуцуляк не реализовал пенальти. Команда Рябоконя упала на шестое место, "Львов" поднялся на девятое. "Днепр-1" тем временем не оставил шансов "Минаю" - 3:0 с голами Булецы, Чуже и Довбыка.

Во втором по рангу дивизионе Украины 11-ю победу подряд одержал ровенский "Верес". На этот раз команда Вирта обыграла "Николаев" 3:1. "Верес" опережает "Черноморец" на три очка и имеет две игры в запасе. На третьем месте закрепился "Металлист 1925", который минимально обыграл "Авангард". Харьковчане на пять очков опережают "Агробизнес", впрочем, команда из Волочиска имеет на две игры меньше. А вот "Прикарпатье" проиграло "Ниве" 1:2 и упало на 15-е место, что ведет во Вторую лигу.

По информации СМИ, миланский "Интер" возобновил интерес к Руслану Малиновского, который в последнее время зажигает в составе "Аталанты". Правда, клуб из Бергамо хочет получить за украинского игрока 25 млн евро. В свою очередь бельгийские СМИ сообщают, что "Лацио" нацелился на Романа Яремчука. Препятствием может стать высокая цена - "Гент" желает получить за Романа 20 млн евро.

Команда Зинедина Зидана в рамках 33-го тура принимала "Бетис" и не смогла забить хотя бы один гол. Правда, и не пропустила - ничья 0:0. Поэтому по итогам тура "Атлетико" останется лидером, а возможно и увеличит свой отрыв до пяти очков, если победит "Атлетик". "Барселона" пока отстает от "Реала" на три очка и имеет на две игры меньше.

Команда Андрея Ярмоленко выпала из зоны Лиги Чемпионов - молотобойцы проиграли на своем поле "Челси", который как раз и поднялся на четвертую строчку. Единственный гол в игре забил Вернер. Украинский вингер за игрой наблюдал со скамейки запасных. "Вест Хэм" еще мог обойти "Ливерпуль", но команда Клоппа разошлась миром с "Ньюкаслом". Салах забил свой 20-й гол в АПЛ уже на третьей минуте, а отыгрались сороки на 90+5-й! После игры Юрген Клопп заявил, что "Ливерпуль" в этом сезоне не заслуживает попадания в Лигу Чемпионов.

Роберт Левандовский вернулся после травмы и сразу же забил 36-й гол в чемпионате. Но это не помогло "Баварии", поляк отличился на 90+4-й минуте, когда счет был 2: 0 в пользу "Майнца". Игра так и завершилась - 2:1 в пользу хозяев. Впрочем, отрыв "Баварии" от "Лейпцига", который идет вторым, составляет десять очков. "Боруссия" одержала четвертую победу подряд - на этот раз 2:0 над "Вольфсбургом", дубль у Голанда. Дортмундцы сократили отставание от волков до двух баллов, причем только на один балл отстают от "Айнтрахта", который идет четвертым. Франкфуртская команда в субботу проиграла "Байеру" 1:3.