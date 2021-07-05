Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, победа Месси. Главные новости за 4 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные и интересные футбольные новости за воскресенье, 4 июля

Сине-желтые прилетели в Борисполь в 15:30. Там их встречали болельщики, УАФ даже успела организовать небольшой концерт - выступили несколько звезд эстрады. Андрей Шевченко при этом выступил с речью, в которой поблагодарил за поддержку. Напомним, что сборная Украины вышли в четвертьфинал Евро-2020, где уступила Англии со счетом 0:4. В общем сине-желтые сыграли пять матчей - одержали две победы и трижды проиграли. Это позволило УАФ заработать 16 млн евро за турнир.

Горняки после клуба из низших дивизион Австрии в этот раз встречались с вице-чемпионом Польши "Ракувом". В основе вышли все летние новички - Марлон, Педриньо и Траоре. Однако одержать победу это не помогло - польская команда вела 2:0, когда под конец встречи Манор Соломон сумел сократить отставание. 1:2 в итоге. Добавим, что сейчас на сборах в Австрии к "Шахтеру" присоединились Трубин и Судаков, они не полетели со всей сборной в Киев, а решили начать подготовку к новому сезону.

Участие в игре против "Ракува" не принимал Давид Хочолава. По информации грузинских СМИ, тот может сменить команду в ближайшее время. В частности, в нем заинтересован датский "Копенгаген", также интерес проявляет бельгийский "Генк". Стоит заметить, что в "Шахтере" пока перебор с центральными защитниками - кроме Хочолавы в распоряжении Де Дзерби есть новичок Марлон, Матвиенко, Кривцов, Витао и Бондарь, также сборы с командой проходит воспитанник академии Мампаси.

Турецкие СМИ сообщают, что предложение лидеру сборной Украины сделали "Галатасарай" и "Фенербахче". Первый предложил зарплату в 2,5 млн евро в год, второй на полмиллиона больше. Ярмоленко заинтересован в предложениях и ведет переговоры через своего агента. Ранее английская пресса сообщала, что "Вест Хэм" не заинтересован в продолжении сотрудничества с Ярмоленко, его планируют продать за 5 млн евро.

Сборная Аргентины в четвертьфинале разгромила Эквадор. Лионель Месси ассистировал Де Паулю и Мартинесу, а потом забил сам со штрафного. Соперником Аргентины будет Колумбия, которая переиграла Уругвай. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти Оспина взял два удара, тогда как кипер уругвайцев Муслера - ни одного. Напомним, что во втором полуфинале сыграют Бразилия и Перу.

Известный по выступлениям в "Арсенале" бывший полузащитник снова будет работать в Англии. Патрик Вийера возглавил "Кристал Пэлас". Контракт рассчитан на три года. Француз уже успел поработать с клубами "Нью-Йорк Сити" и "Ницца". "Кристал Пэлас" прошлый сезон завершил на 14-м месте в Премьер-лиге.