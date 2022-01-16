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Отставка Шевченко, поражение Миколенко, новый клуб Русина. Главные новости за 15 января

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А также поразительная серия Манчестер Сити и очередной трюк Левандовского

Отставка Шевченко, поражение Миколенко, новый клуб Русина. Главные новости за 15 января

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 января

Андрей Шевченко ушел из Дженоа

Теперь уже официально. В субботу генуэзский клуб объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером, хотя еще буквально накануне авторитетные итальянские журналисты заявляли, что Шевченко останется в клубе, по крайней мере, до матча с "Фиорентиной". Таким образом, в активе Андрея Николаевича девять поединков в рамках Серии А, из которых он трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. В Кубке Италии "Дженоа" одержала единственную победу под руководством Шевченко, но на неделе проиграла "Милану". Ранее, напомним, появился слух, что Шевченко может возглавить сборную Польши.

Эвертон проиграл аутсайдеру

Виталий Миколенко отыграл свой первый матч в рамках английской Премьер-лиги – его команда приехала в гости к "Норвичу", занимавшему последнее место. Хозяева шокировали ливерпульцем уже на старте поединка двумя голами, один из которых – автогол. Затем Миколенко своим пасом вывел соперника на свидание с голкипером, но тот растерялся и спас Виталия от большого провала. А уже во втором тайме защитник принял участие в голевой атаке "Эвертона" – Ришарлисон эффектно сократил отставание. Но не больше – 2:1 в пользу "Норвича". В СМИ уже начали писать, что Рафа Бенитес может скоро уйти в отставку.

Русин снова сменил клуб

После неудачного периода в "Днепре-1" воспитанник "Динамо" Назарий Русин переезжает в Одессу. Официальный сайт "Черноморца" сообщает, что форвард подписал контракт с клубом, но не указывает деталей – это полноценный контракт и на какой срок, или может снова аренда. В любом случае, Назарий уже работает с командой на турецком сборе. Также "Черноморец" официально объявил о подписании атакующего полузащитника сборной Болгарии Борислава Цонева. Он переехал в Одессу на правах свободного агента из софийского "Левски".

Шахтер объявил о Нересе

Собственно, "Аякс" это сделал еще в пятницу, а вот "Шахтер" готовил эффектную презентацию, которая уже не имела такого эффекта. Тем не менее, донецкий клуб сообщил, что контракт с бразильцем подписан до лета 2026 года. Давид Нерес ярко зарекомендовал себя в сезоне, когда "Аякс" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. В нынешнем утратил статус основного и больше использовался в системе ротации. В его активе семь матчей в составе сборной Бразилии. "Шахтер" заплатил за Нереса 12 млн евро, сумма может увеличиться до 16-ти.

Манчестер Сити выиграл у главного преследователя

Лондонский "Челси" не сумел прервать победное шествие команды Хосепа Гвардиолы. Шансы у аристократов были, но они ими не воспользовались. В составе горожан отличился Кевин Де Брюйне. Это 12-я победа "Сити" подряд, он оторвался от "Челси" уже на 13 очков. Между тем "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Астон Виллу". Красные дьяволы вели 2:0 благодаря дублю Фернандеша, но сначала Рэмзи сократил отставание, а затем ничью бирмингемцам принес новичок Коутиньо. "Юнайтед" – седьмой в турнирной таблице, "Вилла" – 13-я.

Левандовский снова сделал хет-трик

"Бавария" в 19-м туре Бундеслиги играла с "Кельном" и победила 0:4. Хет-трик у Роберта Левандовского, доведшего число забитых голов в чемпионате до 23-х. В текущем сезоне он уже в третий раз забивает три мяча в одном матче. "Бавария" на шесть очков опережает "Боруссию". Тем временем "Байер" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха 1:2 и поднялся на третье место благодаря поражению "Хоффенхайма" от "Унион Берлина".

Ювентус сравнялся с Аталантой

Команда Аллегри обыграла "Удинезе" 2:0. В первом тайме отличился Дибала, во втором – Маккени. У "Юве" одинаковое количество очков с бергамасками, но "Аталанта" имеет на два сыгранных матча меньше. В воскресенье команда Малиновского сыграет с "Интером". На шестой строчке идет "Лацио", который в субботу разгромил "Салернитану" 0:3. Чиро Иммобиле забил дважды и возглавил гонку бомбардиров Серии А, у него 17 голов.

Нигерия вышла в плей-офф Кубка Африки

В субботу на Кубке Африки было сыграно всего два матча в группе D. Нигерия одолела Судан 3:1 и уже может спокойно готовиться к 1/8 финала. В другом матче Египет обыграл Гвинею-Бисау благодаря единственному голу от Мохамеда Салаха. В последнем туре фараонам нужно обыграть Судан, чтобы выйти в 16 лучших.

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Комментарии (1)
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Юра с Амура (Дніпро)
16.01.2022 в 07:02
Умиляет слово: "одолела". Так и хочется добавить, что-то, типа, "однако"... Старословяне вы наши
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