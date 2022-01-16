Отставка Шевченко, поражение Миколенко, новый клуб Русина. Главные новости за 15 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 января

Теперь уже официально. В субботу генуэзский клуб объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером, хотя еще буквально накануне авторитетные итальянские журналисты заявляли, что Шевченко останется в клубе, по крайней мере, до матча с "Фиорентиной". Таким образом, в активе Андрея Николаевича девять поединков в рамках Серии А, из которых он трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. В Кубке Италии "Дженоа" одержала единственную победу под руководством Шевченко, но на неделе проиграла "Милану". Ранее, напомним, появился слух, что Шевченко может возглавить сборную Польши.

Виталий Миколенко отыграл свой первый матч в рамках английской Премьер-лиги – его команда приехала в гости к "Норвичу", занимавшему последнее место. Хозяева шокировали ливерпульцем уже на старте поединка двумя голами, один из которых – автогол. Затем Миколенко своим пасом вывел соперника на свидание с голкипером, но тот растерялся и спас Виталия от большого провала. А уже во втором тайме защитник принял участие в голевой атаке "Эвертона" – Ришарлисон эффектно сократил отставание. Но не больше – 2:1 в пользу "Норвича". В СМИ уже начали писать, что Рафа Бенитес может скоро уйти в отставку.

После неудачного периода в "Днепре-1" воспитанник "Динамо" Назарий Русин переезжает в Одессу. Официальный сайт "Черноморца" сообщает, что форвард подписал контракт с клубом, но не указывает деталей – это полноценный контракт и на какой срок, или может снова аренда. В любом случае, Назарий уже работает с командой на турецком сборе. Также "Черноморец" официально объявил о подписании атакующего полузащитника сборной Болгарии Борислава Цонева. Он переехал в Одессу на правах свободного агента из софийского "Левски".

Собственно, "Аякс" это сделал еще в пятницу, а вот "Шахтер" готовил эффектную презентацию, которая уже не имела такого эффекта. Тем не менее, донецкий клуб сообщил, что контракт с бразильцем подписан до лета 2026 года. Давид Нерес ярко зарекомендовал себя в сезоне, когда "Аякс" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. В нынешнем утратил статус основного и больше использовался в системе ротации. В его активе семь матчей в составе сборной Бразилии. "Шахтер" заплатил за Нереса 12 млн евро, сумма может увеличиться до 16-ти.

Лондонский "Челси" не сумел прервать победное шествие команды Хосепа Гвардиолы. Шансы у аристократов были, но они ими не воспользовались. В составе горожан отличился Кевин Де Брюйне. Это 12-я победа "Сити" подряд, он оторвался от "Челси" уже на 13 очков. Между тем "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Астон Виллу". Красные дьяволы вели 2:0 благодаря дублю Фернандеша, но сначала Рэмзи сократил отставание, а затем ничью бирмингемцам принес новичок Коутиньо. "Юнайтед" – седьмой в турнирной таблице, "Вилла" – 13-я.

"Бавария" в 19-м туре Бундеслиги играла с "Кельном" и победила 0:4. Хет-трик у Роберта Левандовского, доведшего число забитых голов в чемпионате до 23-х. В текущем сезоне он уже в третий раз забивает три мяча в одном матче. "Бавария" на шесть очков опережает "Боруссию". Тем временем "Байер" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха 1:2 и поднялся на третье место благодаря поражению "Хоффенхайма" от "Унион Берлина".

Команда Аллегри обыграла "Удинезе" 2:0. В первом тайме отличился Дибала, во втором – Маккени. У "Юве" одинаковое количество очков с бергамасками, но "Аталанта" имеет на два сыгранных матча меньше. В воскресенье команда Малиновского сыграет с "Интером". На шестой строчке идет "Лацио", который в субботу разгромил "Салернитану" 0:3. Чиро Иммобиле забил дважды и возглавил гонку бомбардиров Серии А, у него 17 голов.

Нигерия вышла в плей-офф Кубка Африки

В субботу на Кубке Африки было сыграно всего два матча в группе D. Нигерия одолела Судан 3:1 и уже может спокойно готовиться к 1/8 финала. В другом матче Египет обыграл Гвинею-Бисау благодаря единственному голу от Мохамеда Салаха. В последнем туре фараонам нужно обыграть Судан, чтобы выйти в 16 лучших.