Проигрыш Полесья, перенос матча УПЛ и очередной фейл Тухеля. Главные новости за 1 марта

19-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Полесье" принимало ЛНЗ. Матч почти закончился нулевой ничьей, однако на 92-й минуте грубо ошибся голкипер хозяев Денис Бойко, чем воспользовался Денис Олейник. "Полесье" не набирает очки и пока остается на 3-й строчке, в то время как ЛНЗ поднимается на 9-ю строчку.

Команда Тухеля снова оступается (2:2), до "Байера" теперь – 7 очков, а у "фармацевтов" есть игра в запасе. Гюнтер, Гелер, Тель и Мусиала забили очень эффектные голы. В Италии "Милан" на последних минутах дожал "Лацио", единственный забитый мяч во встрече в активе Окафора (0:1).

Дирекция УПЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части чемпионата, среди которых 2 матча "Динамо" и два поединка "Зари". Время начала всех матчей будет определено дополнительно. Детали – по ссылке.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Королевство Персидского залива стало единственным претендентом, когда Австралия сняла свою кандидатуру за несколько часов до окончания срока подачи заявок.

Как известно, два представителя УПЛ – "Заря" и "Металлист 1925" – в этом сезоне используют в домашних матчах столичную арену "Левый берег". В связи с тем, что луганскому клубу для проведения поединка 20-го тура в элите "Заря" – "Минай" (тогда же на упомянутом стадионе должны были бы играть также "Металлист 1925" и черкасский ЛНЗ) другого стадиона найти не удалось, номинальных хозяев "Левого берега" было решено развести по датам. Детали – по ссылке.

Наконец-то! Напомним, Калюжный сыграл за "Александрию" в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня теперь, согласно регламенту, грозит техническое поражение (0:3).

"Шахтер" планирует сменить место проведения для домашних матчей еврокубков следующего сезона. Об этом рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. "Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы поехать в Дюссельдорф. Я надеюсь, что это произойдет".