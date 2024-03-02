Проигрыш Полесья, перенос матча УПЛ и очередной фейл Тухеля. Главные новости за 1 марта
Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Фото: ФК Полісся
Полесье уступило в матче с ЛНЗ из-за ошибки Бойко в компенсированное время
19-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Полесье" принимало ЛНЗ. Матч почти закончился нулевой ничьей, однако на 92-й минуте грубо ошибся голкипер хозяев Денис Бойко, чем воспользовался Денис Олейник. "Полесье" не набирает очки и пока остается на 3-й строчке, в то время как ЛНЗ поднимается на 9-ю строчку.
Бавария упустила победу над Фрайбургом, а Лацио проиграл Милану
Команда Тухеля снова оступается (2:2), до "Байера" теперь – 7 очков, а у "фармацевтов" есть игра в запасе. Гюнтер, Гелер, Тель и Мусиала забили очень эффектные голы. В Италии "Милан" на последних минутах дожал "Лацио", единственный забитый мяч во встрече в активе Окафора (0:1).
УПЛ утвердила даты двух перенесенных матчей Динамо и Зари
Дирекция УПЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части чемпионата, среди которых 2 матча "Динамо" и два поединка "Зари". Время начала всех матчей будет определено дополнительно. Детали – по ссылке.
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Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034
Королевство Персидского залива стало единственным претендентом, когда Австралия сняла свою кандидатуру за несколько часов до окончания срока подачи заявок.
Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина
Как известно, два представителя УПЛ – "Заря" и "Металлист 1925" – в этом сезоне используют в домашних матчах столичную арену "Левый берег". В связи с тем, что луганскому клубу для проведения поединка 20-го тура в элите "Заря" – "Минай" (тогда же на упомянутом стадионе должны были бы играть также "Металлист 1925" и черкасский ЛНЗ) другого стадиона найти не удалось, номинальных хозяев "Левого берега" было решено развести по датам. Детали – по ссылке.
Александрия официально заявила Калюжного на УПЛ
Наконец-то! Напомним, Калюжный сыграл за "Александрию" в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0), который состоялся 26 февраля. Впоследствии александрийцы признали, что хавбек на тот момент не был заявлен за клуб для участия в турнире, из-за чего команде Руслана Ротаня теперь, согласно регламенту, грозит техническое поражение (0:3).
В Шахтере сообщили, где планируют играть следующий еврокубковый сезон
"Шахтер" планирует сменить место проведения для домашних матчей еврокубков следующего сезона. Об этом рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. "Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы поехать в Дюссельдорф. Я надеюсь, что это произойдет".
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