Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля

"Мы уже говорили о процессе восстановления. На данный момент он продолжается в установленные сроки. Мы увидим за эти две недели, когда он приблизится к возможности вернуться", - рассказал Рубен Бараха. Напомним, что Яремчук получил повреждение в матче с "Мальоркой" 30 марта и, по прогнозам, вернется в строй в начале мая (5-го числа) к матчу 34-го тура Ла Лиги с "Алавесом". В текущем сезоне Яремчук сыграл 25 поединков, в которых забил 4 гола.

26-летний атакующий полузащитник Миккель Дуэлунд, права на которого принадлежат "Динамо", летом окончательно покинет киевский клуб. Как сообщает bold.dk, игрок согласовал полноценный контракт с датским "Орхусом", за который он сейчас играет на правах аренды. Новый контракт начнет действовать этим летом после окончания контракта с "Динамо". Напомним, что киевляне купили игрока летом 2018 года из "Мидтьюлланда" за 4 млн евро, но заиграть в "Динамо" Миккель так и не сумел.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел красную карточку хавбека "Шахтера" Александра Зубкова в матче 24-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0). По итогам рассмотрения, КДК принял решение дисквалифицировать игрока "Шахтера" Александра Зубкова на два матча УПЛ.

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Вчера, 19 апреля, в Италии состоялся матч 33-го тура Серии А, в котором "Дженоа" принимал "Лацио" (0:1). Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский не попал в заявку на матч - он продолжает восстанавливаться после травмы. Также отметим, что в этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о кадровом состоянии команды. Согласно информации испанского журналиста Нила Соля, на пресс-конференции перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" 48-летний специалист сообщил о том, что точно не примут участия в игре украинский вингер клуба Виктор Цыганков и нападающий Кристиан Стуани. Напомним, что поединок между "Жироной" и "Кадисом" состоится завтра, 20 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", получил тяжелую травму в матче чемпионата Бразилии против "Жувентуде" (0:2). Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию и начнет процесс восстановления. Клуб не указал сроки восстановления, но ориентировочно бразилец будет вне футбола не менее 6 месяцев.

Юлиан останется в стане национальной команды после чемпионата Европы-2024. Пресс-служба немецкой федерации футбола официально объявила о продлении трудового соглашения с 36-летним специалистом до лета 2026 года. Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. С тех пор "Бундестим" провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.