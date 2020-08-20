Бавария вышла в финал ЛЧ, а Куман возглавил Барсу. Главные новости от 19 августа

Команда Ханса Флика прошла одних французов и вышла на других. "Лион" оказывал достойное сопротивление и создал, может, даже больше голевых шансов, однако неопытных "Ткачей" подвела реализация. Депай запорол рандеву с Нойером, а Токо-Экамби попал в штангу с пяти метров. "Бавария" расточительность не простила - Гнабри и Левандовски выступили киллерами. Теперь на немцев ждет чемпион и обладатель Кубка Франции - и это должно быть ярко. Если у кого-то и есть шансы остановить мюнхенскую машину, то это у Неймара с Мбаппе.

Удивительное дело - пока гранды доигрывают прошлый розыгрыш ЛЧ, команды с периферии уже начали новый. "Ференцварош" Сергея Реброва стартовал в квалификации матчем против шведского "Юргордена" и не подкачал - комфортная победа 2:0. Кроме того, из заметных команд дальше прошли "Омония", "Мольде", "Шериф", "Лудогорец" и "Маккаби" Тель-Авив.

"Барселону" возглавила очередная клубная легенда - Рональд Куман играл на "Камп Ноу" в 1988-95 годах и даже забивал победный мяч в финале ЛЧ-1992. Теперь голландец будет тренером - он подмахнул трехлетний контракт. В помощниках у Кумана будет еще один экс-игрок "Кулес" Хенрик Ларссон. Уже на представлении новый тренер расхвалил Лионеля Месси и выразил надежду, что тот останется в клубе. Хотя, наверное, тут очень многое будет зависеть от самого Кумана и его результатов.

"Минай", как и ожидалось, будет проводить домашние матчи следующего розыгрыша УПЛ в Ужгороде - благо, село расположено всего в 4 км от областного центра. Кроме того, новичок элиты объявил о трансфере экс-игрока сборной Украины Дениса Кожанова. Тому уже 33 года, но он в полном порядке - в Первой лиге-2019/20 Денис был лучшим по системе гол + пас (18+9).

В 2001-06 годах Василий Сачко ковал историю луцкого клуба на поле, а теперь попробует себя в роли тренера. Задача та же, что была и у предыдущего наставника Андрея Тлумака - вернуть команду в УПЛ. Для Сачко это первый тренерский опыт в Первой лиге - ранее он работал только с "Ворсклой" в 2014-19 годах и, надо сказать, был неплох - и "Динамо" с "Шахтером" пару раз бил, и в Лигу Европы команду выводил. Посмотрим, может, именно его "Волыни" и не хватало.

По информации близких к киевскому клубу источников, Артем Кравец уже завтра снова станет игроком "Динамо". 31-летний форвард провел неплохие 2,5 сезона в "Кайсериспоре", где забил 21 гол в 63 матчах, но затем команда вылетела из Суперлиги, а играть в турецкой трясине с такими цифрами рановато. Для "Динамо" же любой опытный свободный агент - находка. С деньгами на трансферы у клуба не густо.

Ну и напоследок еще один топ-трансфер для УПЛ - "Александрия" сохранила полузащитника Максима Третьякова. В прошлом сезоне 24-летний игрок выступал за клуб на правах аренды из словацкого "ДАК", а теперь с ним заключили полноценный двухлетний контракт. Отличная сделка для "Александрии" - молодые украинцы, забивающие по 10 мячей в УПЛ, на вес золота. С другой стороны, можем констатировать, что зарубежная карьера Третьякова не задалась. Но кто знает, может, еще будет второй шанс?..