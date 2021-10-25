Реал бьет Барсу, унижение МЮ, шедевр Цыганкова. Главные новости за 24 октября

Испанские гранды, как и ожидалось, не показали искрометного футбола, но все же Мадрид смог взять свое. Героем встречи стал Давид Алаба, чей гол заставил "Барсу" раскрываться и в конечном итоге привел к поражению - 1:2. Как Рональд Куман при таких результатах еще держится в кресле - загадка. На вершине Примеры по-прежнему "Реал Сосьедад" - он вчера расписал в Мадриде мировую с "Атлетико" (2:2).

Центральный матч дня в УПЛ не подарил интриги. "Динамо" долго запрягало, но после беседы с Луческу в перерыве попросту смяло вроде бы неслабого соперника - 2:0. Очередной гол после выхода на замену забил Денис Гармаш, переживающий вторую молодость. Ну а Виктору Цыганкову удался потрясающий проход и удар в дальнюю девятку - именно такими заслужил мировую славу Арьен Роббен. Красавец!

Этот матч преподносился прессой как битва равных, но по факту мерсисайдцы вынесли еле живого соперника всего лишь за тайм. Мохаммед Салах по итогу завершил матч с хет-триком и голевой передачей в активе - 0:5. Такого унижения в Манчестере не видели уже давно. Уле-Гуннару Сульшеру давно прочат отставку, и если она состоится уже сегодня, никто не будет удивлен.

Нерадзурри и бьянконерри выступили именно так, как желали их конкуренты. 1:1 - счет, устраивающий "Наполи" и "Милан", которые и без того оторвались на 7-10 очков. Сегодня "Интер" играл ярче "Юве", быстро открыл счет, но затем сбился на контроль ради контроля, и был за это наказан. Да, Алекс Сандро дорисовывал контакт, но фол есть фол, и ВАР его увидел. Борьба за Скудетто точно будет жаркой - соперники ну очень равные.

Париж выпустил в основе и Месси, и Неймара, и Мбаппе, но не выглядел фаворитом на "Велодроме". Местная команда настроилась на Ле Класик по максимуму и ни в чем не уступила. Неймар забил из офсайда? Милик это повторил. А во втором тайме Ундер еще и заработал красную для Хакими, после чего "ПСЖ" стало совсем туго. 0:0 - хороший счет для миллиардеров, которые с такой игрой могут лишь мечтать об ЛЧ.

Кажется, иначе ему просто неинтересно. Руслан пальнул метров с 25 в матче против "Удинезе" и застал врасплох вратаря "Зебр". Жаль, победить "Аталанте" это не помогло - 1:1. Для самого Малиновского этот гол стал вторым в сезоне - ранее он тоже издали забивал миланскому "Интеру".

Судейство в матчах "Металлиста" в Первой лиге - та еще тема. Вот и вчера соперник харьковчан "Подолье" не доиграл в полном составе даже первый тайм - арбитр удалил Веремеенко за вторую желтую. В большинстве харьковчане легко довели матч до победы - 3:0. В таблице после 15 туров они на 7 очков опережают ближайшего конкурента. Запах УПЛ чувствуется все сильнее и сильнее.