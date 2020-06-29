Анонс 21-го тура Первой лиги, чего ждать - мнение авторов

На очереди второй посткарантинный тур Первой лиги. В предыдущий игровой день случилось много сенсаций и неожиданностей, переварить которые получилось далеко не сразу. Но мы готовы снова поделиться с вами мнениями авторов, которые наиболее пристально следят за матчами и всем, что происходит вокруг них.

Центральный матч

"Минай" - "Ингулец". Легко объяснить все проблемы своей команды синтетическим газоном, что и сделал Василий Кобин по мотивам провала в Кременчуге. Но даже этим нельзя сгладить общее впечатление об игре команды на фоне аутсайдера, а оно ужасное. Впрочем, и "Ингулец" был далек от идеала, что спишем на действия "на фоне нагрузок" и травмы основной пары центрльных защитников. Полагаю, что хозяева все же сыграют на большем желании и воспользуются несыгранностью защиты соперника. Детали в отдельном анонсе к матчу. (Артур Кисляченко - далее А.К.)

Еще до возобновления ПФЛ много раз вспоминался тяжелый календарь "Миная" в оставшихся матчах. И вместо того, чтобы брать нужные очки с аутсайдерами, команда Кобина проиграла "Кремню". В понедельник самое время доказать свои амбиции на футбольном поле, а не в интервью. Поражение с "Ингульцом" очень больно ударит по команде. (Георгий Грошев - далее Г.Г.)

Да, действительно, можем увидеть сценарий кубкового поединка ...или же очень "веселую" игру! После длительной словесной борьбы о завершении/продлении чемпионата директор "Миная" Кополовец с президентом "Ингульца" Поворознюком ...якобы помирились. Не сомневаюсь, что при этом последнее слово они оставили футбольному полю. И здесь преимущество у №18 "Миная" - директор клуба сможет лично выйти на поле и сказать свое футбольное "слово". (Тарас Вархоляк - далее Т.В.)

Не стоит пропускать

"Волынь" - "Оболонь Бровар". Лишившись главного тренера, "крестоносцы" рассыпались на кусочки в Одессе (2:5). Иван Цюпа заработал дисквалификацию в свой День рождения и против "пивоваров" не сыграет. У киевлян также будут отсутствовать важные исполнители - Константин Коваленко, Александр Гуськов и Александр Батальский. Так что скорее "Волынь" исправится за провал четверга, чем подопечные Олега Мазуренко сотворят сенсацию. Не всегда же Федоривскому выручать? (А.К.)

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После разгрома от "Черноморца" Сергей Симинин поздравил с победой "Оболонь-Бровар". Конечно, это была небольшая оговорка, но прозвучала они забавно в свете будущего матча против киевского клуба. Тяжело выбрать фаворита в данной игре, так как сейчас что "Волынь", что "Оболонь-Бровар" не в лучшей форме. Чаще всего, итогом таких встреч становится ничья (Г.Г.)

"Николаев" - "Рух". "Корабелы" порадовали всех болельщиков отличной победой в прошлом туре. Команда в достаточно хорошей форме и готова к матчам (чего только стоят два первых гола после эталонных штрафных). "Рух" на бумаге фаворит, но львовский коллектив еще не играл в этом году официальных матчей, а для поездки на игру преодолел 800 км (Г.Г.)

У "корабелов" еще не зажила рана прошлогоднего разгромного поражения от "Руха" 1:4. На этот раз на их стороне домашний стадион с болельщиками-"корсарами". Для "Руха" это будет первый поединок после карантина - предварительный тур команда Федика-Маркевича пропускала из-за вспышки COVID-19. "Желто-черных" мы видели только в товарищеских встречах, а на стороне команды Ильи Близнюка - впечатляющая победа над "Прикарпатьем" в 20 туре.(Т.В.)

Оставшиеся встречи

"Авангард" - "Кремень". По словам своего же главного тренера "Кремень" сыграл в прошлом матче "с листа" и вышел из него победителем. Правда не уверен, что это продолжится долго. В Краматорске три очка должны забирать хозяева, в конце концов, фортуна может вернуть долг за два незабитых пенальти в Киеве. (А.К.)

"Металлург" - "Агробизнес". Команда из Волочиска последней возобновит сезон после карантина ("Рух" свой поединок 21-го тура начнет двумя часами ранее), так что пока ее форма является загадкой. "Металлург" же мы все видели в Харькове, где команда Година не впечатлила, особенно по части созидания. (А.К.)

"Черкащина" - "Металлист 1925". В Счастливом "Черкащина" примет грозного соперника, игра которого по первому посткарантинному туру оставила наиболее целостное впечатление, по моему субъективному мнению. Правда этот выезд пропустит Михаил Шершень, так что в центре обороны Андрею Демченко вновь предстоит придумывать новое сочетание. Напоминаем, что все еще не может помочь своей команде и Дмитрий Поспелов. Тем не менее, побеждать "Черкащину" гости должны другими козырями, атакующими. (А.К.)

"Горняк-Спорт" - "Балканы".

"Зоряне" едут в пасть голодных на очки "горняков". Команда из Одесской области после успешно-изнурительной предыдущей игры на этот раз противостоит сопернику, с которым в прошлом случае на своем поле разошлась ничьей. "Красно-черные" Игоря Жабченко смогут более акцентировано играть в нападении и в этой игре должны рассчитывать на 3 очка, то есть как в словах их клубного гимна, "на табло пишут пусть [именно их] имена". (Т.В.)

Обе команды не горели желанием продолжать сезон, хоть конкретно "против" этого голосовали из них двоих только "Балканы". Игорь Юречко пропустит матч из-за дисквалификации, но основные надежды Андрей Пархоменко возлагает на бразильцев и героя матча с "Черкащиной" Андрея Фаюка. Тем не менее, самого главного тренера на скамейке не будет, он был удален в прошлой игре. "Горняк-Спорт" может относительно легко победить, если не отнесется к матчу слишком легкомысленно. (А.К.)

"Прикарпатье" - "Черноморец".

В первом круге "моряки" на своем поле одержали победу над франковцами 3:2. Однако из футболистов, которые забивали те 5 голов, до сих пор в составах обеих команд остался лишь один форвард "Прикарпатья" Роман Дытко. Разобьются ли волны Черного моря о горы Карпаты в этот раз? Франковская "команда родного края" известна умением концентрироваться в критический момент - после 1:5 в 20 туре имеем дело как раз с ним. С другой стороны "Черноморец" Ковальца точно захочет продолжить победное шествие, а этот тренер, как показывает его предыдущий "оболонский" опыт, еще и очень успешно противостоит именно "Прикарпатью". (Т.В.)

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Ковалец подарил одесситам надежду. "Черноморец" уже давно не показывал хорошую игру, особенно когда играл против фаворита. Конечно, не очень разумно делать выводы по одному матчу, но позитивные сдвиги не отметить нельзя. Будет своя мотивация и у "Прикарпатья", которое в прошлом туре попало под горячую руку "корабелов". Ожидается, как минимум, интересное противостояние (Г.Г.)