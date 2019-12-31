Тренер года в УПЛ, подробности дела Беседина и Грозный в Шахтере. Главные новости за 30 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 30-е декабря

Объявлен лучший тренер УПЛ за 2019-й год

В украинском футболе продолжают подводить итоги года. Всеукраинское объединение тренеров по футболу (ВОТФ) назвало Александра Рябоконя, наставника черниговской "Десны", лучшим тренером УПЛ по итогам уходящего года. Средний показатель коуча по итогам - 4,34. Рейтинг лучших тренеров УПЛ 2019 года: 1. Александр Рябоконь (Десна); 2. Луиш Каштру (Шахтер); 3. Виктор Скрипник (Зоря); 4. Владимир Шаран (Александрия); 5. Алексей Михайличенко (Динамо Киев).

Лучший тренер Первой Лиги в 2019 году - Сергей Ковалец

Специалист получил по итогам года от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4.44 (максимальный - 5). Также в топ-5 тренеров по итогам года вошли Сергей Лавриненко ("Ингулец"), Леонид Кучук ("Рух"), Андрей Тлумак ("Волынь") и Александр Косевич ("Авангард").

Также стал известен лучший специалист года во Второй лиге Украины

Наставник тернопольской "Нивы" Василий Малык признан лучшим наставником Второй Лиги. Специалист по итогам года от Всеукраинского объединения тренеров по футболу получил средний балл 4.46 (максимальный - 5). Также в топ-5 тренеров по итогам года вошли Сергей Соловьев ("ВПК-Агро"), Эдуард Хавров ("Кристалл"), Анатолий Бессмертный ("Полесье") и Юрий Ярошенко ("Альянс").

Дело Беседина будет рассмотрено не ранее 6 января

Известны подробности допинг-скандала с форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который завалил тест после выездного матча Лиги Европы с "Мальме" (3:4). Никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет. Но сообщается, что дело игрока будет рассмотрено в календарных рамках 6-19 января. Напомним, что сам игрок на время расследования (30 дней) был отстранен от футбола.

Озвучены приоритеты для усиления Динамо и количество кандидатов

Киевское "Динамо" нацелилось на форварда хорватского "Осиека" Мирко Марича. При этом столичный клуб активно занимается вопросом усиления позиции нападающего и рассматривает других кандидатов. Марич является одним из потенциальных новичков. Кроме форварда "Осиека" в активной разработке селекционной службы "Динамо" есть еще 4 форварды, и каждый из этих вариантов является для "бело-синих" более приоритетным, чем вариант с Маричем.

Грозный снова возвращается в Казахстан

ФК "Шахтер" из Караганды подписал трудовое соглашение с украинским специалистом Вячеславом Грозным. Последним местом работы 63-летнего тренера был украинский клуб "Арсенал-Киев". В Казахстане Грозный уже работал – в кустанайском "Тоболе" и павлодарском "Иртыше". Также в тренерской карьере Вячеслава Викторовича были такие клубы, как болгарский "Левски", грузинское "Динамо" и украинские "Металлург З" и "Говерла".

Ливерпуль - лучшая команда 2019-го года

Международная ассоциация спортивной прессы на своём сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году. Больше всего голосов набрал "Ливерпуль", которому в этом году удалось завоевать три трофея – Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.

Читайте также: Барселона рассматривает Анри на замену Вальверде

Голкипер Барселоны останется в команде до 2025 года

Вратарь Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время подпишет новый контракт с "Барселоной". В этом заинтересован каталонский гранд. Предложенное соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Текущая договоренность заканчивается в 2022-м году и каталонцы не хотят потерять голкипера. Тут же отметим, что вчера немецкий кипер впервые стал отцом. У него родился сын.