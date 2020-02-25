Вера Динамо в Беседина, победа Ливерпуля и поражение Айнтрахта. Главные новости за 24 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 24 февраля

"Динамо" Киев продлило контракт с нападающим Артемом Бесединым

Форвард на данный момент проходит по делу о допинге, но Игорь Суркис сообщил, что верит в оправдание игрока и готов за него бороться. Предварительное соглашение футболиста с клубом было рассчитано до лета, теперь на 4 года. При этом зам. директора антидопингового центра Ярослав Кручек прокомментировал дело Артема Беседина и указал на риски для футболиста - если речь идет о первом нарушении, наказание за него до 4 лет без футбола.

Ливерпуль добыл волевую победу над Вест Хэмом

Неожиданно нервным и непредсказуемым получился последний матч 27-го тура АПЛ на "Энфилде". Хозяева быстро вышли вперед, но затем "молотобойцы" отыгрались и даже забили второй мяч. "Ливерпулю" пришлось приложить невероятные усилия, чтобы добыть 18 победу подряд (3:2), а это повторение рекорда чемпионата от "Ман Сити" в 2017-м году.

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Унион совершил сенсацию во Франкфурте

"Айнтрахт" в последнем матче 23-го тура Бундеслиги в родных стенах очень неожиданно уступил берлинской команде. "Унион" смог одержать победу 2:1, и обошел франкфуртцев в турнирной таблице. Интересно, что в этом противостоянии соперники обменялись автоголами.

Украинский легионер не может найти себя в испанской Сегунде

Лунин седьмой раз подряд вышел в стартовом составе своей команды и седьмой раз подряд не сумел сохранить ворота в неприкосновенности. От портала Sofascore Лунин получил наихудшую оценку в "Овьедо" - 6,3. Такая ситуация сложилась для Андрея второй матч подряд.

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УАФ заплатила 1 миллион евро за обучение работы с системой VAR

Обучение арбитров, которые будут работать с видео повтором VAR, обошлось Украинской ассоциации футбола в один миллион евро. Речь идет об обучении всего 4 арбитров и 4 ассистентов.

Матч Лиги Европы в Милане пройдет без зрителей

Из-за коронавируса ответный матч 1/16 Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей. Ранее игра была под угрозой срыва. Всему причиной вспышки коронавируса в Италии. На данный момент там зафиксировано более 200 случаев заболевания недугом из Китая.