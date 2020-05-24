Возвращение Ла Лиги, эффектная Бавария, отрыв Реброва. Главные новости за 23 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 23 мая

Улучшение эпидемиологической ситуации в стране позволило премьер-министру Испании Педро Санчесу ослабить карантин с восьмого июня. Это означает, что Ла Лига может возобновить соревнования. Впрочем, местные СМИ отмечают, что чемпионат возобновится на несколько дней позже, поскольку 8 июня приходится на понедельник. Ла Лига намерена завершить чемпионат до конца июля. Первым матчем после возвращения должно стать севильское дерби между "Бетисом" и "Севильей".

В Германии проходят матчи 27-го тура Бундеслиги. В центральном поединке дня "Боруссия" из Менхенгладбаха принимала "Байер". Хаверц открыл счет в первом тайме, в начале второго Маркус Тюрам выровнял положение, однако тот же Хаверц снова вывел фармацевтов вперед. А потом Бендер закрепил преимущество. Это позволило "Байеру" обойти "Боруссию" и подняться на третье место в турнирной таблице. Отставание от Дортмунда составляет четыре очка. Желто-черные обыграли "Вольфсбург" 2:0 благодаря голам Геррейро и Хакими.

До 52-й минуты у мюнхенцев вообще не было никаких проблем с франкфуртской командой. Голы Горецки, Мюллера и Левандовскки обеспечили комфортное преимущество. Однако затем в течение четырех минут австрийский легионер Мартин Хинтереггер оформил дубль, сократив отставание до минимума. Впрочем, интрига продержалась недолго - Дэвис сделал счет 4:2, а затем тот же Хинтереггер срезал мяч в собственные ворота и снял вопрос о победителе. "Бавария" лидирует с отрывом в четыре очка от "Боруссии" (Дортмунд).

Перенесенным матчем "Ференцварош" - "Дебрецен" возобновился сезон в Венгрии. В основе команды Реброва вышли Игорь Харатин и Александр Зубков. Но героем встречи стал Давид Зигер. Именно его эффектный дубль позволил "Фради" одержать волевую победу со счетом 2:1. "Ференцварош" укрепил свое лидерство, отрыв от второго места составляет шесть очков, к тому же у команды Реброва еще одна игра в запасе.

Врач киевского клуба Андрей Шморгун рассказал, кто из динамовцев залечивает травмы. Оказалось, что кроме Цыганкова, Шапаренко и Бурды, о которых стало известно ранее, травмы имеют Цитаишвили, Кадири и Пиварич. Впрочем, как отметил врач, в большинстве игроков повреждения незначительные, ожидается, что через неделю Цыганков, Пиварич и Шапаренко приступят к занятиям в общей группе, Кадири и Цитаишвили возможно еще раньше.

38-летний Милян Мрдакович найден мертвым в собственной квартире. Как сообщают сербские СМИ, экс-футболист застрелился. Мрдакович выступал в Харькове в сезоне 2005-06, на его счету 27 матчей и семь голов. Кроме "Металлиста" он играл в Бельгии ("Андерлехт", "Гент"), Австрии ("Зальцбург"), Израиле ("Маккаби"), Португалии ("Витория"), в Китае, Греции, на Кипре и, конечно, в Сербии.