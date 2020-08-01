Махинации Коломойского и Суркисов, планы Карпат, вспышка COVID-19 в Металлисте 1925. Главные новости за 31 июля

"Карпаты" новый сезон начнут во Второй лиге

Клуб готов стартовать с низов украинского футбола и как можно быстрее пройти путь до УПЛ. Об этом сообщил совладелец нынешних "Карпат" Олег Смалийчук. По словам функционера, новосозданный клуб не будет принадлежать Дыминскому или Коломойскому, а базироваться будет во Львове. Смалийчук хочет, чтобы президента "Карпат" выбирал совет директоров и сам функционер готов подать свою кандидатуру на эту должность на ближайшие пять лет.

В "Металлисте 1925" зафиксирована вспышка COVID-19. Среди пострадавших - Сергей Стороженко

Пока эта информация не подтверждена официальными лицами, однако несколько источников уже сообщили, что харковский клуб поразила эпидемия коронавируса. Среди футболистов пострадавших нет, заражены от 5 до 12 сотрудников клуба. СМИ утверждают, что с подозрением на COVID-19 госпитализирован бывший первый вице-президент УАФ, а ныне глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко . Результаты новых тестов всей команды должны быть сегодня.

"Мариуполь" стремительно теряет игроков

Приазовский клуб активными темпами расстаётся практически со всеми футболистами основной обоймы. Так, вчера официальные источники сообщили, что не продлены контракты с Сергеем Яворским, Русланом Фоминым и Валерием Федорчуком . Кроме того, закончилась аренда у ещё шестерых игроков , права на которых принадлежат "Шахтеру": Топалов, Кащук, Чех, Игнатенко, Корниенко и Кирюханцев. Напомним, что также на этой неделе "Мариуполь" остался без главного тренера.

Пиварич покинет Динамо , а Булеца и Супряга возвращаются

Хорватский защитник Йосип Пиварич покинет Киев в связи с окончанием контракта. Соглашение футболиста заканчивается 6 августа и клуб не предложит ему новое. В то же время, в ближайшее дни должны прибыть в лагерь "бело-синих" два футболиста, выступавшие в прошлом сезоне на правах аренды в "Днепре-1": Сергей Булеца и Владислав Супряга. После сбора под руководством Мирчи Луческу будет решаться судьба игроков.

ПСЖ выиграл третий трофей в сезоне

"Пари Сен-Жермен" вчера стал обладателем третьего трофея прошлого сезона. Вслед за досрочной победой в чемпионате страны, а также Кубке Франции, парижане завоевали Кубок французской лиги. Трофей достался Парижу не без проблем: основное и дополнительное время матча против "Лиона" завершилось без голов. Лишь по пенальти парижане выиграли 6:5.

Владельцы ФК "Днепр" и "Динамо" выводили деньги из "Приватбанка" во время его национализации

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили деньги из "Приватбанка" во время его национализации. В период 2008-2010 годов компании, связанные с "Приватбанком", получили от кипрского отделения банка кредиты на сумму 361 млн долларов. Позже по этой схеме из "Приватбанка" вывели около $150 млн, которые были переведены на счета в Банке Кипра.