Ничья Шахтера, потери Динамо, голы Ярмоленко и Макаренко. Главные новости за 23 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 23 января

На этот раз команда Каштру встречалась с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". Горняки лучше начали игру - уже на четвертой минуте Соломон забил первый мяч, в начале второго тайма Евгений Коноплянка удвоил преимущество. Но "Лудогорец" в течение трех минут сумел забить дважды в ответ. До финального свистка моменты вырвать победу были как у одних, так и других, но все завершилось ничьей 2:2. Напомним, что в первом матче в 2021 году "Шахтер" сыграл 1:1 с познаньским "Лехом".

Киевской команде скорее всего придется играть первый матч против "Брюгге" без одного из лидеров - Беньямина Вербича. Словенец из-за повреждения задней поверхности бедра пропустит три недели. Йонуц Белуце выпал из тренировочного процесса на полтора месяца. В то же время Тымчик и Шапаренко приступили к работе в основной группе, хотя и с определенными ограничениями.

В матче Кубка Англии против "Донкастера" главный тренер молотобойцев Дэвид Мойес был вынужден выставить Андрея на острие атак своей команды. И украинец не подвел - Ярмоленко в середине первого тайма сделал счет 2:0 в пользу его команды. Это первый гол Андрея за "Вест Хэм" с конца сентября. Матч в итоге завершился крупной победой лондонцев 4:0. Среди других результатов отмечаем поражение действующего обладателя трофея - "Арсенал" минимально уступил "Саутгемптону". А вот "Манчестер Сити" без Александра Зинченко переиграл "Челтенхэм" из четвертого английского дивизиона со счетом 3:1.

Евгений в противостоянии с "Серкль Брюгге" сократил отставание своей команды, однако спасти хотя бы ничью "Кортрейк" не смог - поражение 1:2. Для Макаренко это уже третий гол в текущем чемпионате. Марьян Швед вышел в основе в составе "Мехелена", результативными действиями не отличался, но его команда победила 3:0. А вот Александр Филиппов даже не попал в заявку "Сент-Трейденса", который в итоге проиграл "Мускрону" 0:2.

"Ференцварош" не может победить во втором матче подряд. На этот раз команда Сергея Реброва сыграла вничью с "Академией Пушкаша" 1:1. Зубков играл с первых минут, а Харатин вышел на замену в начале второго тайма. Осечкой лидера воспользовался "МОЛ Фехервар", разгромивший "Уйпешт" 5:0. Один из мячей забил Иван Петряк, он вышел на замену на 58-й, а на 60-й нанес результативный удар. Отставание "МОЛ Фехервар" от "Ференцвароша" сократилось до семи очков.

Россонери встречались с "Аталантой" и с треском провалились - команда из Бергамо забила три сухих мяча (Ромеро, Иличич, Сапата). Руслан Малиновский вышел на замену уже в компенсированное арбитром время. Если бы "Интер" победил "Удинезе", то именно он вышел бы на первое место по дополнительным показателям, но нерадзури сыграли с соперником в сухую ничью. "Рома" героически победила "Специю" - команда Фонсеки выигрывала 3:1, позволила сопернику сравнять на 90-й, а на 90 + 2-й римляне забили четвертый мяч.

В конце ноября сливочные сенсационно проиграли этому сопернику на своем поле. На этот раз мадридцы приехали к "Алавесу" в гости и победили 4:1. Героями встречи стали Бензема и Азар - у первого дубль, у второго гол + пас. "Севилья" ситуативно обошла "Барселону", разгромив "Кадис" 3:0. А вот "Вильярреал" отстает от зоны Лиги Чемпионов после ничьей с "Уэской". Никак не может победить "Сосьедад" - 2:2 с "Бетисом".

В 18-ю туре Бундеслиги "Байер" принимал "Вольфсбург" и проиграл 0:1. "Лейпциг" дважды вел в противостоянии с "Майнцом", но в итоге все завершилось со счетом 3:2 в пользу соперника. Поэтому у "Баварии" есть хорошая возможность оторваться от быков уже на семь очков - нужно победить сегодня "Шальке". Также отмечаем победу "Айнтрахта" над "Арминией" - 1:5, снова голом отметился Йович, франкфуртцы обошли в турнирной таблице "Боруссию" Дортмунд, которая опустилась на седьмую строчку.