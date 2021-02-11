Возмущение Шахтера, поражение Барселоны, финал Аталанты. Главные новости за 10 февраля
А также реформа Лиги Чемпионов и натурализация игроков Миная
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 10 февраля
Азербайджан может натурализировать двух украинских игроков
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни ди Бьязи обратил внимание на двух футболистов "Миная" - Рустама Ахмедзаде и Анатолия Нуриева. Первый успел сыграть в УПЛ шесть матчей, но результативными действиями не отличался. Второй является главной звездой "Миная". На счету Нуриева шесть забитых голов в 14-ти матчах текущего сезона. Процесс натурализации уже начат. Оба могут быть вызваны на первые матчи отбора к ЧМ-2022.
Шахтер критикует УАФ
Донецкий клуб возмутился организованным голосования по лучшему тренеру УПЛ в 2020 году. В тройку номинантов, напомним, вошли Рябоконь, Скрипник и Луческу. В "Шахтере" же убеждены, что в этом списке должен быть Луиш Каштру, который выиграл чемпионат с отрывом в 23 очка, дошел до полуфинала Лиги Европы и дважды обыграл "Реал". Как заявил Дарио Срна, голосования УАФ - это неуважение к "Шахтеру".
УЕФА обсуждает реформу Лиги Чемпионов
Европейский футбольный союз провел встречу представителей ассоциаций-членов, на которой обсуждалась идея реформы Лиги Чемпионов. В частности, предлагается расширить список участников основного этапа с 32-х до 36, а также перейти на швейцарскую систему (когда в пары попадают команды с одинаковым или близким количеством очков). Все члены УЕФА одобрили идею. Ожидается, что в новом формате Лига Чемпионов начнет проводиться с 2024-го года.
Барселона проиграла в полуфинале Кубка Испании
"Севилья" разобралась с каталонским грандом очень уверенно. Счет открыл бывший игрок сине-гранатовых Иван Ракитич, удвоил преимущество защитник Жюль Кунде, который совершил эффектный проход через все поле. Забить хотя бы один в ответ Месси и компания не смогли - 2:0 в пользу "Севильи". Впрочем, у "Барселоны" будет шанс отыграться во втором матче, который запланирован на третье марта.
Эвертон и Тоттенхэм устроили триллер
Игра состоялась в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Уже на третьей минуте шпоры вышли вперед благодаря голу Санчеса. Ириски ответили тремя забитыми в промежутке с 36-й по 43-ю минуты, но перед перерывом "Тоттенхэм" сократил отставание после гола Ламелы. Во втором тайме центрбэк Санчес оформляет дубль, а Ришарлисон забивает четвертый гол "Эвертона". На 83-й Кейн сравнивает счет - 4:4. Игра переходит в овертайм, где решающий удар наносит экс-игрок "Шахтера" Бернард. 5:4 - "Эвертон" в четвертьфинале.
Сити одержал 15-ю победу подряд
У команды Гвардиолы все было гораздо спокойнее - Уокер, Стерлинг и Жезуз обеспечили горожанам комфортное преимущество над "Суонси", который сейчас выступает в Чемпионшипе. Хотя соперник успел один гол отыграть - 1:3. Зинченко участия в игре не принимал. Также в четвертьфинал вышел "Лестер", который минимально обыграл "Брайтон", и "Шеффилд Юнайтед" - клинки одолели "Бристоль" 1:0.
Аталанта вышла в финал Кубка
Правда, без участия Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, которые за ходом игры против "Наполи" наблюдали со скамейки запасных. Заявку на победу подопечные Гасперини сделали в дебюте встречи благодаря классным голам Сапаты и Пессины. В начале второго тайма Лосано вернул интригу, но Пессина, оформив дубль, обеспечил "Аталанте" спокойное завершение поединка - 3:1. В финале, который запланирован на 19 мая, "самая украинская" команда Серии А встретится с "Ювентусом".
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