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Старт УПЛ, третий новичок Динамо, полноценный переход Шведа. Главные новости за 23 июля

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"Динамо" отдает молодежь в аренду, Григорчук покидает "Шахтер", Рыбалка возвращается в УПЛ - все это в главных новостях за пятницу, 23-е июля

Старт УПЛ, третий новичок Динамо, полноценный переход Шведа. Главные новости за 23 июля

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23-е июля.

Стартовал новый сезон УПЛ. В первом матче зафиксирована ничья

Возрадуйтесь. Украинский чемпионат вернулся. В первой игре сезона 2021/22 между собой сыграли команды с двух концов страны - ФК "Львов" и ФК "Мариуполь". Игра получилась достаточно интересной, а победитель так и не был определен. На 9-й минуте счет открыл форвард "приазовцев" Кулаков, однако в середине тайма Ременяк восстановил паритет. Больше голов, в отличие от опасных моментов, в матче не было. 1:1, далеко не худший старт новой кампании.

"Динамо" подписало венесуэльского форварда

Чемпион Украины совершил свой третий летний трансфер. Новичком команды стал 22-летний нападающий Эрик Рамирес. Контракт с игроком был подписан на пять лет. Если верить порталу Transfermrkt, "Динамо" за футболиста выложило 1.75 миллиона евро. Прошлую кампанию Рамирес провел в составе словацкого "ДАК 1904". На его счету 35 матчей, 17 голов, восемь голевых передач.

Роман Григорчук покинул солигорский "Шахтер"

Украинский специалист Роман Григорчук больше не числится наставником ФК "Шахтер" из Солигорска. Информация об этом появилась в пятницу на официальном сайте команды. Основная причина в том, что за день до этого "Шахтер" проиграл в Лиге Конференций люксембургской "Фоле" 1:2. Это и послужило основной причиной расторжения контракта. Григорчук работал с солигорским клубом с сентября 2020-го, сменив на этой должности Юрия Вернидуба. С Романом Иосифовичем "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.

Сергей Рыбалка вернулся в УПЛ

Достаточно неожиданный трансфер удалось провернуть "Александрии". Состав "горожан" этим летом пополнил опытный Сергей Рыбалка, который подписал однолетний контракт. В свое время хавбек был основным игроком киевского "Динамо", с которым выиграл золотые медали УПЛ, а также ездил на Евро-2016 в составе украинской сборной. Последним клубом в карьере Рыбалки был турецкий "Сивасспор", в котором он не сумел раскрыться из-за травмы. Последний раз 31-летний игрок выходил на поле еще в 2019-м году.

Марьян Швед надолго задержится в "Мехелене"

Бельгийский "Мехелен" объявил о подписании полноценного контракта с украинцем Марьяном Шведом. Сделка рассчитана до 2024-го года, однако также прописана опция пролонгации на один сезон. Прошедший сезон Швед провел в составе "Мехелена" на правах аренды, а его контракт принадлежал "Селтику". Сумма компенсации остается неизвестной. В прошедшей кампании Марьян отыграл 24 матча, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Талантливая молодежь "Динамо" разъехалась по арендам

В пятницу киевское "Динамо" объявило о временном уходе сразу трех игроков. Во-первых, Викентий Волошин и Кристиан Биловар сезон проведут в составе черниговской "Десны". Во-вторых, лучший бомбардир прошлого молодежного первенства Владислав Ванат переехал в Одессу. Ближайший год он проведет в "Черноморце". Стоит напомнить, что ранее "Динамо" отправило в аренду к "морякам" сразу 12 футболистов. Ванат стал 13-м, кто отправился по данному маршруту.

"Алькоркон" претендует на Романа Зозулю

Украинский форвард Роман Зозуля может задержаться в Испании. По крайней мере, об этом сообщают местные СМИ. С нападающим может подписать контракт ФК "Алькоркон". Детали возможных переговоров сейчас не разглашаются. Напомним, что этим летом Зозуля покинул клуб "Альбасете", который вылетел из Сегунды. За четыре года в составе команды Роман успел забить 26 голов в 142 матчах.

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