Старт УПЛ, третий новичок Динамо, полноценный переход Шведа. Главные новости за 23 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23-е июля.

Возрадуйтесь. Украинский чемпионат вернулся. В первой игре сезона 2021/22 между собой сыграли команды с двух концов страны - ФК "Львов" и ФК "Мариуполь". Игра получилась достаточно интересной, а победитель так и не был определен. На 9-й минуте счет открыл форвард "приазовцев" Кулаков, однако в середине тайма Ременяк восстановил паритет. Больше голов, в отличие от опасных моментов, в матче не было. 1:1, далеко не худший старт новой кампании.

Чемпион Украины совершил свой третий летний трансфер. Новичком команды стал 22-летний нападающий Эрик Рамирес. Контракт с игроком был подписан на пять лет. Если верить порталу Transfermrkt, "Динамо" за футболиста выложило 1.75 миллиона евро. Прошлую кампанию Рамирес провел в составе словацкого "ДАК 1904". На его счету 35 матчей, 17 голов, восемь голевых передач.

Украинский специалист Роман Григорчук больше не числится наставником ФК "Шахтер" из Солигорска. Информация об этом появилась в пятницу на официальном сайте команды. Основная причина в том, что за день до этого "Шахтер" проиграл в Лиге Конференций люксембургской "Фоле" 1:2. Это и послужило основной причиной расторжения контракта. Григорчук работал с солигорским клубом с сентября 2020-го, сменив на этой должности Юрия Вернидуба. С Романом Иосифовичем "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.

Достаточно неожиданный трансфер удалось провернуть "Александрии". Состав "горожан" этим летом пополнил опытный Сергей Рыбалка, который подписал однолетний контракт. В свое время хавбек был основным игроком киевского "Динамо", с которым выиграл золотые медали УПЛ, а также ездил на Евро-2016 в составе украинской сборной. Последним клубом в карьере Рыбалки был турецкий "Сивасспор", в котором он не сумел раскрыться из-за травмы. Последний раз 31-летний игрок выходил на поле еще в 2019-м году.

Бельгийский "Мехелен" объявил о подписании полноценного контракта с украинцем Марьяном Шведом. Сделка рассчитана до 2024-го года, однако также прописана опция пролонгации на один сезон. Прошедший сезон Швед провел в составе "Мехелена" на правах аренды, а его контракт принадлежал "Селтику". Сумма компенсации остается неизвестной. В прошедшей кампании Марьян отыграл 24 матча, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

В пятницу киевское "Динамо" объявило о временном уходе сразу трех игроков. Во-первых, Викентий Волошин и Кристиан Биловар сезон проведут в составе черниговской "Десны". Во-вторых, лучший бомбардир прошлого молодежного первенства Владислав Ванат переехал в Одессу . Ближайший год он проведет в "Черноморце". Стоит напомнить, что ранее "Динамо" отправило в аренду к "морякам" сразу 12 футболистов. Ванат стал 13-м, кто отправился по данному маршруту.

Украинский форвард Роман Зозуля может задержаться в Испании. По крайней мере, об этом сообщают местные СМИ. С нападающим может подписать контракт ФК "Алькоркон". Детали возможных переговоров сейчас не разглашаются. Напомним, что этим летом Зозуля покинул клуб "Альбасете", который вылетел из Сегунды. За четыре года в составе команды Роман успел забить 26 голов в 142 матчах.