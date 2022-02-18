Ничья Барселоны с Наполи, победа Динамо, заявление Ярославского. Главные новости за 17 февраля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 февраля

“Барселона” не смогла удачно дебютировать в Лиге Европы. Вчера в игре плей-офф команда Хави встречалась с “Наполи” и вынуждена была отыгрываться по ходу матча – гостей вывел вперед Зелинский. “Барса” забила гол в ответ во втором тайме после спорного пенальти (Торрес). “Наполи” играл на ничью и смог добиться своего – 1:1.

Самый неожиданный результат во вчерашних матчах плей-офф Лиги Европы был зафиксирован в Дортмунде – “Боруссия” проиграла шотланслкому “Рейнджерсу” 2:4. Проиграл на своем поле и “Зенит”, пропустив три гола от “Бетиса” (3:2). “Шериф” Юрия Вернидуба смог обыграть “Брагу” (2:0), “Аталанта” при участие Малиновского справилась с “Олимпиакосом” (2:1), победы также добыли “Порту” (“Лацио” 2:1) и “Севилья” (“Динамо” Загреб 3:1). “Лейпциг” смог избежать поражения в игре с “Реал Сосьедадом” (2:2).

Норвежский “Буде-Глимт” продолжает удивлять. Норвежский чемпион вчера в плей-офф Лиги конференций обыграл в Глазго “Селтик” 3:1. Также смогли победить своих соперников в первых матчах венский “Рапид” , “Мидтьюлланн”, “Славия” Прага, “ПСВ” Эйндховен, “Лестер”, “Марсель” и “Партизан”.

"Динамо" продолжило свою беспроигрышную серию на испано-турецких сборах, на этот раз одолев вторую команду прошлого чемпионата Латвии "Валмиеру" (2:0). Все голы были забиты во втором тайме. Сначала после паса Буяльского гол забил Витиньо, а затем Буяльский заработал пенальти, и одиннадцатиметровый точно исполнил Андриевский.

“Пари Сен-Жермен” готов сделать Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире. На 23-летнего форварда претендует “Реал” Мадрид, но владельцы ПСЖ хотят убедить Мбаппе остаться в Париже. Летом у него истекает контракт. Как информирует The Independent, ПСЖ готов платить Мбаппе около миллиона евро в неделю. “Реал” на такие траты не готов.

Президент “Металлист” Александр Ярославский выпустил заявление, в котором выразил недовольство манерой проведения следственных действий в отношении ДТП с участием его кортежа. Он не видит объективности и беспристрастности в расследовании и говорит о давлении на бизнес. При этом Ярославский уверяет, что “все инвестиции в "Металлист" и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке”.