Бразильский новичок Шахтера, Клопп покидает Ливерпуль, Динамо проиграло в спарринге. Главные новости за 26 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26 января

Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона. "Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова", – сказал Клопп о причинах своего решения и добавил, что никогда в жизни не будет работать в другом английском клубе. Также "Ливерпуль" покинут три ассистента Клоппа и спортивный директор Йорг Шмадтке.

"Шахтер" официально объявил о трансфере полузащитника Марлона Гомеса из "Васку да Гама". 20-летний футболист и клуб подписали контракт до конца 2028 года. Официальных данных о сумме перехода клубы не называют, однако СМИ уже раскрыли, что "горняки" заплатят за игрока 12+4 млн евро.

"Динамо" провело свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. 26 января киевляне сыграли с действующим чемпионом и лидером нынешнего чемпионата Косово – ФК "Балкани". На первый тайм киевляне вышли в экспериментальном составе с Михавком, Рамадани, Царенко и Пономаренко, после перерыва Шовковский выпустил новый состав, однако в каждом тайме "Динамо" пропустило по голу – 0:2. Также в пятницу провели свои спарринги "Рух" (дважды), "Металлист 1925", "Заря" и "Верес". Сумел победить своего соперника только ривненский клуб.

"Манчестер Сити" прервал свою серию без побед в выездных матчах с "Тоттенхэмом", выбив "шпор" из четвертого раунда Кубка Англии. Единственный гол забил Натан Аке (1:0). В остальных трех матчах пятницы были зафиксированы ничьи, в том числе и в противостоянии "Челси" с "Астон Виллой" (0:0). Михаил Мудрик отыграл на поле 13 минут, командам придется провести переигровку.

"Карпаты" официально объявили о том, что свой первый зимний сбор, который будет проходить с 9 по 21 февраля, команда проведет на Закарпатье. У команды Мирона Маркевича на этом сборе запланировано четыре спарринга. Ранее сообщалось, что "Карпаты" планировали провести сбор в Испании, однако не получили разрешения на выезд за границу.

Карло Анчелотти объявил, что в следующем матче "Реала" в Ла Лиге место в воротах с первых минут займет украинский голкипер Андрей Лунин. "Завтра сыграет Лунин. У меня нет проблем сказать, кто будет играть. В среду я скажу, кого выберу на матч в четверг", – отметил Анчелотти. Игра между "Реалом" и "Лас Пальмасом" состоится в субботу, 27 января в 17:15.