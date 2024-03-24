Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта

Вчера состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Украины - подопечные Олега Дулуба в Черкассах принимали команду Желько Любеновича. В итоге "Минай" добыл три очка, переиграв своего соперника со счетом 2:1. Закарпатцы провели по голу в каждом из таймов. На что ЛНЗ ответил лишь одним мячом в компенсированное к поединку время. Эта победа стала первым триумфом "Миная" на выезде в текущей кампании украинского первенства. Впрочем, "Минай" все еще занимает последнюю позицию в турнирной таблице.

Авторитетное британское издание The Athletic информирует, что "вишневые" планируют продать Илью Забарного в ТОП-клуб чемпионата Англии. В частности, сообщается, что "Борнмут" видит в украинце последователя Натана Аке, которого клуб в свое время продал в "Манчестер Сити" за 45 миллионов евро. В этой кампании на клубном уровне 21-летний центрбек провел 33 матча, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

В рамках второго тура группового этапа отбора на Евро-2024 сборная Украины U-19 уверенно переиграла сверстников из Латвии. Дублем в составе нашей команды отметился Матвей Пономаренко, а окончательный счет в поединке установил Тимур Тутеров. Сейчас подопечные Дмитрия Михайленко занимают первое место в своем квартете, имея в активе 6 зачетных баллов.

Стало известно, что неаполитанцы готовят еще одно предложение по трансферу хавбека "горняков". В частности, турецкий журналист Экрем Конур информирует, что "Наполи" готов поднять ставку до 55 миллионов евро. Предыдущее предложение итальянцев составляло 40 млн, однако этой зимой руководство "Шахтера" отказалось продавать своего полузащитника. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Георгия в 25 миллионов евро. В текущей кампании во всех турнирах Судаков принял участие в 24-х поединках и оформил 5+2 по системе "гол+пас".

"Сливочные" хотят пролонгировать действующее соглашение украинского голкипера. Поскольку, руководство "Реала" и сам Карло Анчелотти считают, что Лунин имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб уже подготовил новое предложение для Андрея. В этом сезоне на клубном уровне 25-летний вратарь сыграл 23 поединка, в 10-ти из которых сохранил свои ворота "сухими".

В первом туре "Чемпионской" группы Первой лиги "львы" под руководством Мирона Маркевича не без проблем одолели "Полтаву" - со счетом 2:1. Победу "Карпатам" принес дубль Полегенько, при этом второй из голов пришел с пенальти аж на 90+4 минуте. Львовский клуб лидирует в таблице, опережая второй "Ингулец" на три очка. В свою очередь подопечные Владимира Сысенко расположились на 7-й позиции.

Во время двухнедельного перерыва на матчи сборных, подопечные Юрия Вернидуба и Руслана Ротаня устроили между собой контрольный спарринг. Поединок получился насыщенным на события и голы. Команды на обеих забили сразу семь голов! В итоге "Кривбасс" одержал победу, обыграв "Александрию" со счетом 5:2.

В Лондоне сборная "трех львов" провела товарищескую игру против "Селесао". В итоге подопечные Доривала Жуниора переиграли команду Гарета Саутгейта. Победу бразильцам принес единственный во встрече гол 17-летнего Эндрика.

В Лионе "Бундестим" под руководством Юлиана Нагельсманна одолела "Ле Бле" Дидье Дешама. Немцы отметились голами в начале каждого из таймов. В частности, победу национальной сборной Германии принесли забитые мячи Вирца и Хавертца. Примечательно, что Франция проиграла лишь 2 матча из последних 11, и оба раза - немцам.