Яремчук забил, Ярмоленко отдал, а Динамо прошло АЗ. Главные новости за 15 сентября

2:0 против "АЗ" - это на самом деле очень крутой результат. В прошлом сезоне Алкмаар шел нога в ногу с "Аяксом", дважды обыграв его в очных матчах. Но "Динамо" позволило голландцам создать первый по-настоящему голевой момент только за минуту до окончания основного времени. Да, игра получилась неяркой, особенно первый тайм, но это матчи на выбывание, и приоритет Мирчи Луческу абсолютно понятен. Он пришел в Киев, чтобы сделать из неудачников победителей, и пока ему это удается.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Гента", который вчера прошел венский "Рапид". Далекой от идеала получилась игра бельгийцев, но соперник ничего, кроме плохих фланговых навесов, не предложил, поэтому победа логична. Важный факт: за "Гент" играют сразу трое украинцев Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Первый вчера даже реализовал пенальти, по итогу ставший победным.

Андрей Ярмоленко напомнил о себе в матче Кубка английской лиги против "Чарльтона" из третьего дивизиона. Украинец много брал инициативу на себя, отдал голевой пас на пустые ворота для Себастьяна Алле, создал еще несколько прекрасных шансов для партнеров и заслужил отменную прессу. К слову, фанаты в соцсетях хвалили Ярмоленко и после проигранного матча АПЛ с "Ньюкаслом", где он вышел на замену. Пора бы Дэвиду Мойесу услышать это все и вернуть украинца в основу.

В Луцке на злосчастный коронавирус заболели 8 футболистов и 5 членов персонала. В итоге ближайший матч 3-го тура Первой лиги против "Нивы" был перенесен, а вот на сегодняшнюю игру Кубка Украины с "Прикарпатьем" "Волынь" выйдет, но выставит преимущественно молодежный состав. Добавьте к этому лишь одно добытое очко в двух стартовых турах - и получим отвратительный старт для Василия Сачко.

К этому все шло: после побед в Кубке и Суперкубке Англии Пьер-Эмерик Обамеянг уже не колебался и подписал с "Канонирами" трехлетний контракт. Учитывая, что габонцу уже стукнуло 31, это последняя крупная сделка в его карьере. И еще это огромная удача для "Арсенала". После трансфера в январе 2018-го из "Боруссии" Обамеянг забил за клуб 55 голов в 86 матчах, став настоящим лидером атак команды. Его продление означает одно: "Канониры" готовы биться за трофеи и дальше.

То ли "Лион" так сильно выдохся в плей-офф Лиги чемпионов, то ли игроков вывел из равновесия интерес со стороны топ-клубов, но факт остается фактом: после унылой ничьей с "Бордо" (0:0) команда Руди Гарсии провалила еще и выезд в "Монпелье" (1:2). Глупое удаление Уссема Ауара ярко подчеркнуло отсутствие у него мотивации; Депая тренер даже не рискнул в старте выпустить - настолько он не готов. В итоге "Монпелье" этим без проблем воспользовался. "Лиону" срочно нужна большая встряска, иначе дальше будет только хуже.