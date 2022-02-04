Миколенко с новым тренером, дерби Милана и финал Кубка Африки. Что смотреть на выходных

UA-Футбол собрал для вас самые интересные матчи, которые состоятся в ближайший уик-энд – 4-6 февраля

Пятница, 4 февраля

Украина – Россия

Футзал, Евро-2022

Время – 18:00

Телетрансляция – UA: Первый

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В данном случае многое писать не стоит. Мы в четверке сильнейших сборных Европы, чего с нами не случалось с 2005 года. Мы можем выйти в финал, но для этого нужно победить команду страны, которая оккупировала часть нашей территории и расставила на границе огромную армию. Вряд ли такие нюансы знают футболисты сборной России, ведь основу там составляют натурализованные бразильцы. Посмотрим, что перевесит – их мастерство или наш характер и мотивация.

Суббота, 5 февраля

Киддерминистер – Вест Хэм

Кубок Англии

Время – 14:30

Телетрансляция – Setanta Sport

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Этот матч – возможность взглянуть на аутентичную английскую футбольную глубинку. "Киддерминистер" представляет пятый дивизион, где, к слову, выступает весьма успешно. А еще этот клуб был основан в 1886 году! То есть, когда о футболе в Украине даже не слышали. В конце концов есть надежда, что участие в игре примет Андрей Ярмоленко – пусть хоть в Кубке Англии он получит игровую практику.

Эвертон – Брентфорд

Кубок Англии

Время – 17:00

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Да, главное, чего мы ожидаем от этой игры – это выход Виталия Миколенко. На неделе он тренировался с командой. А главное – под руководством нового тренера, легендарного Фрэнка Лэмпарда. Видит ли он украинца в стартовом составе? Убедит ли он его своей игрой? Прогрессирует ли Виталий в изучении английского и соответственно коммуникации с партнерами? Вопросы, которые должны тревожить украинских болельщиков.

Интер – Милан

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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В минувшем сезоне миланское дерби подарило нам противостояние Лукаку и Ибрагимовичу. Сейчас Ромелу мучается в Лондоне, а Златан залечивает травму. Однако важность матча от этого вообще не уменьшается – "Интер" лидирует, но "Милан" отстает всего на четыре очка. Главный бомбардир сине-черных – Лаутаро Мартинес – может быть уставшим, ведь летал в Южную Америку на матче сборной. Но ведь есть Эдин Джеко. В состав "Милана" должен вернуться ключевой хавбек Франк Кэсси, пропустивший много из-за Кубка Африки. Поможет ли это обыграть лидера, учитывая, что "Милан" набрал всего один балл в двух последних матчах?

Бавария – Лейпциг

Бундеслига

Время – 19:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Перед началом сезона в Германии считалось, что красные быки смогут навязать конкуренцию "Баварии". Но эксперименты Марша оказались слишком экспериментальными – "Лейпциг" докатился до барахтания в середине турнирной таблицы. Впрочем, с приходом на тренерский мостик Доменико Тедеско ситуация пошла вверх. Три победы подряд позволили вплотную приблизиться к первой четверке. Несомненно, "Лейпциг" стремится развить успех и готов сейчас попить крови у самой "Баварии".

Монако – Лион

Французская Лига 1

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Чемпионат Франции не часто попадает в наш объектив. Но встреча "Монако" и "Лион" – это матч между командами с яркими футболистами и большими амбициями. Сейчас они располагаются рядом в турнирной таблице, победитель сможет подняться в турнирной таблице сразу на четвертую строчку. Форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер является лидером бомбардирской гонки, а Муса Дембеле из "Лиона" отличился в трех предыдущих матчах подряд.

Воскресенье, 6 февраля

Аталанта – Кальяри

Серия А

Время – 13:30

Телетрансляция – MEGOGO

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Вы уже видели Руслана Малиновского с усами? Если нет, то смотрите в воскресенье в игре. Он наконец-то сможет выйти на поле после нескольких пропущенных матчей. Без украинца Аталанта в двух матчах подряд не забивала голов. "Совпадение"? Проверим.

Боруссия – Байер

Бундеслига

Время – 16:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Эрлинг Холанд, похоже, снова не сыграет из-за проблем со здоровьем. Но ведь у "Байера" есть Патрик Шик! Помните, как он пальнул из центра поля в матче Евро-2020? В Бундеслиге он забил уже 18 мячей! А еще у аптекарей есть Мусса Диаби, который и забивает много, и ассистирует часто. То есть "Боруссии" будет очень непросто.

Барселона – Атлетико

Испанская Ла Лига

Время – 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

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"Барселона" не может победить "Атлетико" в пяти матчах подряд! Трудно будет и сейчас, хоть матрацники и находятся в таком же глубоком кризисе, как сами блауграна. Обамейянга мы не увидим, а вот Адама Траоре может наконец-то сыграть за родную команду. Хотя сейчас болельщики наверняка больше надежд возлагают на другого новичка – Феррана Торреса, де Йонгов или на кого-то из молодых. "Атлетико" в прошлом туре проигрывал 0:2 "Валенсии", но вырвал победу, забив дважды в компенсированное время. Такие подвиги часто дают толчок в дальнейшем – Симеоне должен развить успех.

Сенегал – Египет

Кубок Африки, финал

Время – 21:00

Телетрансляция – YouTube

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Мане против Салаха! Две звезды "Ливерпуля", два игрока, которые входят в пятерку лучших во всем мире прямо сейчас. В очном сражении они разыграют между собой звание футбольного короля Африки. За кого будете болеть?

Лилль – Пари Сен-Жермен

Французская Лига 1

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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На неделе ПСЖ вылетел из Кубка Франции, уступив "Ницце" в серии пенальти. И это при том, что в основе играли Месси и Мбаппе. А уж не за горами судьбоносная встреча с "Реалом" в Лиге Чемпионов! Маурисио Почеттино нужно как-то собрать в кучу свою команду! Но как это сделать, когда пресса уже пишет, что он будет уволен в конце сезона? "Лилль", к слову, действующий чемпион. Это не тот монолит, что был в прошлом сезоне, но покусать способен.

Ювентус – Верона

Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – Setanta Sport

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"Верона" в текущем сезоне побеждала "Лацио" и "Рому", играла вничью с "Наполи", давала бой "Милану" и "Аталанте". Собственно, сам "Ювентус" проиграл команде Игоря Тудора, ранее выступавшего за туринцев. "Верона" забила 43 гола, тогда как у Старой Синьоры этот показатель составляет всего 34. Чтобы добавить остроты атаке "Ювентус" потратил 70 млн на Влаховича, но, по предварительным прогнозам, тот сыграть не сможет. Придется тянуть команду Пауло Дибале, если он успел восстановиться после трансатлантического перелета.