Победы Атлетико и Боруссии, усиления Мариуполя и Карпат. Главные новости от 18 февраля
А также возможный уход из Динамо Миколенко и травма Сон Мина
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости вторника, 18 февраля
Возобновилась Лига Чемпионов, довольно осторожные и невыразительные матчи провели команды. В своем традиционном стиле, с любимым счетом подопечные Симеоне обыграли действующего обладателя титула победителя ЛЧ. Гол Сауля на четвертой минуте решил исход встречи. Конечно, минимальная победа ничего не гарантирует "Атлетико", в ответном матче на "Энфилде" мадридской команде будет намного сложнее.
Боруссия сильнее Пари-Сен Жермен
В Дортмунде болельщики увидели больше голов, и противостояние получилось более зрелищным. Но победа хозяев опять же дает слабую надежду на возможность итогового выхода в четвертьфинал. Дубль на счету Холанда, норвежец стал первым игроком, который сыграл и забил в одной ЛЧ за два разных клуба. А у ПСЖ точный удар на счету Неймара.
Даниил Игнатенко перешел в аренду в Мариуполь
Хавбек "Шахтера" вторую часть сезона проведет в "Мариуполе". Азовчане арендовали игрока до конца сезона. Первую половину сезона Игнатенко провел в "Ференцвароше", аренда была рассчитана до конца сезона, однако венгерский клуб досрочно разорвал отношения с игроком, вернув Даниила "Шахтеру" уже зимой.
Карпаты официально представили двух новичков
"Зелено-белые" усилились двумя опытными хавбеками. Игроками команды стали полузащитники Геннадий Пасич и Владимир Танчик. Оба игрока подписали контракты до конца сезона с возможностью продления. Первую половину сезона 26-летний Пасич провел в донецком "Олимпике", где на его счету 1 ассист в 9 матчах УПЛ. 28-летний Танчик последний год провел в одесском "Черноморце".
Защитник Динамо в этом году может перейти в другой топ-клуб
"На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, некоторые агенты звонили. Пока нет реального предложения. Все топ-клубы трансферы свои делают летом. Уверен, что по Миколенко придет очень серьезное предложение", - утверждает журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык.
Стали известны арбитры на 19-й тур УПЛ
Арановский рассудит "Шахтер" и "Десну", а "Динамо" – "Ворскла" – Виталий Романов. Также на этих поединках будут работать арбитры ВАР. Другие судейские назначения на матчи 19-го тура Премьер-лиги читайте в новости.
Сон Хин Мин вылетает на долгий период
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин из-за травмы пропустит несколько недель. Корейскому исполнителю предстоит операция в связи с переломом правой руки. Игрок получил травму в матче 26-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (3:2).
Ярмоленко возвращается на поле?
Английская пресса предсказывает возвращение Андрея Ярмоленко на поле в составе "Вест Хэма" на матч АПЛ в среду. В своем обзоре травмированных игроков Английской Премьер-Лиги журналист Марк Джонс отмечает, что Ярмоленко и бразильский легионер Фелипе Андерсоне могут сыграть в перенесенном матче чемпионата с "Ман Сити".
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