Луческу сеет хаос, вариант для Скрипника и проблемы президента ПФЛ. Главные новости от 27 июля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 27 июля

Луческу не уверен, что может работать в Динамо

Днем, в горячий понедельник появилась информация, что 74-летний Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо". Румынский специалист и экс-тренер "Шахтера" капитулировал из-за натиска киевских фанатов. Однако, затем информационное пространство сотрясла противоположное известие. Президент "Динамо" Игорь Суркис сказал, что тренер все-таки не покинет клуб. Более того, с вероятностью на 99 процентов Луческу во главе киевлян начнет новый сезон.

Ультрас Динамо заявили, что Мирча нормально работать в Киеве не сможет

Тем временем, страсти кипят среди фанатов. Хоть отставка Луческу не была принята президентом клуба Игорем Суркисом, но данное решение не осталось без ответа болельщиков киевлян, которые разместили в соцсетях свое заявление. Ультрас уверены, что Луческу не сможет полноценно руководить "бело-синими".

Сергей Макаров на грани отставки с должности

Клубы ПФЛ из Первой и Второй лиг проинформировали о недоверии к функционеру. 24 клуба призывают на следующей конференции рассмотреть вопрос отставки Макарова. Причина - его непрофессионализм. Отмечается, что 11 июня во время внеочередной конференции ПФЛ 20 клубов уже подписали коллективное обращение про отставку. Впоследствии еще 4 клуба присоединились к нему.

Скрипник возглавит Днепр-1?

Днепряне, луганчане и нынешний тренер "Зари" уже обсудили возможное сотрудничество и близки к заключению контракта. Сообщается, что руководство днепровского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Дмитрия Михайленко. По словам инсайдера, руководство днепрян после поражения от "Колоса" и невыхода команды в еврозону может принять в отношении нынешнего тренерского штаба радикальные меры.

Олимпик все еще может стать Черноморцем

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что не отказался от идеи о возможном слиянии донецкого клуба и "Черноморца". "Мы ждем, но не все зависит от нас. Желание у нас не пропало. Возможности у нас есть, желание огромное. Хотим переехать в Одессу, играть там и быть командой, которую заслуживает такого города и области", - сказал Гельзин.

Читайте также: Цыганык: В списке Динамо Луческу был вторым претендентом

Никита Кравченко в ближайшее время станет игроком Колоса

Бывший игрок "Динамо" перейдет в клуб из Ковалевки и намерен подписать контракт на постоянной основе. 23-летний Кравченко последние полгода провел в аренде в "Олимпике", где сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Клопп - лучший тренер АПЛ в сезоне 2019/20

Напоследок новости из Англии. Немецкий наставник впервые за 30 лет сделал "Ливерпуль" чемпионом Англии. За первые полгода "красные" потеряли лишь два очка, а всего смогли набрать 99 пунктов. Юрген Клопп получил престижную награду "LMA Manager of the Year". В переводе - лучший тренер сезона в АПЛ.