Малиновский снова один из героев Аталанты и поражение Ман Юнайтед. Главные новости от 27 января
А также ничья Челси, соперник для сборной Украины и Барселона для Динамо в Юношеской Лиге Чемпионов
UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за среду, 27 января
Невероятно драматичный и интригующий четвертьфинал национального Кубка Италии выдали "Аталанта" и "Лацио". Бергамаски забили первыми, но затем дважды пропустили, римляне оказались серьезно настроены на матч. Надежду "Аталанте" вернул украинский легионер Малиновский, который из пределов штрафной пробил и сделал счет 2:2. Затем хозяева остались в меньшинстве - красную получил Паломино, но подопечные Гасперини все же вырвали победу - 3:2.
Национальная сборная Украины запланировала спарринг с болгарами на ноябрь этого года. Матч пройдет в Украине. О том, какой именно город примет поединок, станет известно позже. Это уже будет 15-й запланирован на 2021 поединок сборной, вместе с официальными матчами Евро-2020, отбором к ЧМ-2022 и товарищескими встрече с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром, - написал Павелко в Фейсбук.
В Англии провели пять матчей 20-го тура Премьер-лиги, гранды преподнесли сюрпризы.
"Райо Вальекано" (II) забил первым и вполне мог воспользоваться кризисом у каталонцев, но Месси и де Йонг забили по голу и обеспечили "гранатово-синим" выход в следующую стадию турнира - 2:1. Возможно после этой победы игроки "Барселоны" поверят в себя и станут показывать более содержательную игру. Впрочем, проблемы у команды в другой плоскости, скорее всего, в психологии.
Состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА (U-19). Все этапы будут состоять исключительно из одноматчевого противостояния на вылет. Киевское "Динамо" получило в соперники испанскую "Барселону". Поединок состоится на поле киевлян. А соперником донецкого "Шахтера" будет португальский "Порту", "горняки" также будут играть дома. Матчи 1/32 финала состоятся 2-3 марта.
"Арсенал" сообщил о том, что норвежский легионер мадридского "Реала" Мартин Эдегор переехал в Северный Лондон на правах арендного соглашения. Он будет защищать цвета "канониров" до конца текущего сезона, игрок получил 11-й номер. Отметим, что в текущем сезоне в чемпионате Испании Эдегор сыграл за свою команду всего 7 матчей.
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