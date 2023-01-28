Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27-е января.

Неожиданные новости продолжают идти из Испании. Как сообщает местный журналист Начо Гонсалес, украинский вратарь Андрей Лунин готов покинуть "Реал" уже в нынешнее трансферное окно. У кипера ныне не самые лучшие отношения с наставником команды Карло Анчелотти, поскольку Андрей редко выходит на футбольное поле, проигрывая конкуренцию Тибо Куртуа. Гонсалес передает, что Лунин близок к возращению в "Овьедо", за который ранее уже играл на правах аренды. На протяжении полугодия "Реал" будет платить большую часть зарплаты украинца, а летом предоставит статус свободного агента. Важную роль в возможном трансфере играет жена Лунина - Анастасия , о чем также сообщил источник.

Новая тренерская смена случилась в УПЛ. Харьковский "Металлист" на своем официальном сайте объявил, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен сербский специалист Перица Огненович. Ранее была информация, что наставник вошел в тренерский штаб Олега Ратия, однако в пятницу его назначили и.о. Ранее Огненович не работал главным тренером, однако имеет опыт в качестве скаута и тренера-аналитика в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18. Во время игровой карьеры серб выступал за "Кайзерслаутерн", "Анже", "Динамо" и даже мадридский "Реал", с которым выиграл ЛЧ в сезоне 1999/00.

Состоялся первый матч между двумя лучшими командами Англии нынешнего сезона - "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Встреча прошла в рамках кубка Англии и завершилась в пользу "горожан". Оба тренера выпустили половинчатые составы, разбивав основу представителями резерва. Больше из ситуации сумел выжать коллектив Гвардиолы, который праздновал выход в следующий раунд благодаря точному удару Аке. Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 66-й минуте.

От английских баталий перемещаемся к украинскому футболу. Сразу три клуба УПЛ в прошедшую пятницу успели провести товарищеские матчи, символично расписав мировые результаты. Донецкий "Шахтер" дважды по ходу встречи уступал "Коперу", однако благодаря голам Петряка в первом тайме и Назарины уже перед финальным свистком сумел вырвать ничью. За клуб, к слову, успел сыграть Ярослав Ракицкий. Со счетом 1:1 свой спарринг против "Струга" завершил "Кривбасс" . Единственный гол за команду Вернидуба оформил Роман Дебелко. Что касается "Металлиста 1925" , то харьковчане свой поединок завершили всухую, не сумев забить в ворота сербского клуба "Раднички".