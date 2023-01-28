  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января
В тренде

Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января

Общие новости
(1 голосов)

Новый тренер "Металлиста", спарринги клубов УПЛ, вероятный уход Кендзеры из "Динамо" - дайджест новостей за пятницу

Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27-е января.

Андрей Лунин готовится уйти из "Реала"

Неожиданные новости продолжают идти из Испании. Как сообщает местный журналист Начо Гонсалес, украинский вратарь Андрей Лунин готов покинуть "Реал" уже в нынешнее трансферное окно. У кипера ныне не самые лучшие отношения с наставником команды Карло Анчелотти, поскольку Андрей редко выходит на футбольное поле, проигрывая конкуренцию Тибо Куртуа. Гонсалес передает, что Лунин близок к возращению в "Овьедо", за который ранее уже играл на правах аренды. На протяжении полугодия "Реал" будет платить большую часть зарплаты украинца, а летом предоставит статус свободного агента. Важную роль в возможном трансфере играет жена Лунина - Анастасия, о чем также сообщил источник.

Харьковский "Металлист" назвал имя нового главного тренера

Новая тренерская смена случилась в УПЛ. Харьковский "Металлист" на своем официальном сайте объявил, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен сербский специалист Перица Огненович. Ранее была информация, что наставник вошел в тренерский штаб Олега Ратия, однако в пятницу его назначили и.о. Ранее Огненович не работал главным тренером, однако имеет опыт в качестве скаута и тренера-аналитика в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18. Во время игровой карьеры серб выступал за "Кайзерслаутерн", "Анже", "Динамо" и даже мадридский "Реал", с которым выиграл ЛЧ в сезоне 1999/00.

"Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из кубка Англии

Состоялся первый матч между двумя лучшими командами Англии нынешнего сезона - "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Встреча прошла в рамках кубка Англии и завершилась в пользу "горожан". Оба тренера выпустили половинчатые составы, разбивав основу представителями резерва. Больше из ситуации сумел выжать коллектив Гвардиолы, который праздновал выход в следующий раунд благодаря точному удару Аке. Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 66-й минуте.

"Шахтер", "Кривбасс" и "Металлист 1925" сыграли вничью на сборах

От английских баталий перемещаемся к украинскому футболу. Сразу три клуба УПЛ в прошедшую пятницу успели провести товарищеские матчи, символично расписав мировые результаты. Донецкий "Шахтер" дважды по ходу встречи уступал "Коперу", однако благодаря голам Петряка в первом тайме и Назарины уже перед финальным свистком сумел вырвать ничью. За клуб, к слову, успел сыграть Ярослав Ракицкий. Со счетом 1:1 свой спарринг против "Струга" завершил "Кривбасс". Единственный гол за команду Вернидуба оформил Роман Дебелко. Что касается "Металлиста 1925", то харьковчане свой поединок завершили всухую, не сумев забить в ворота сербского клуба "Раднички".

"Динамо" в шаге от ухода Кендзеры

Завершаем наш дайджест трансферными новостями. Велика вероятность, что польский фулбек Томаш Кендзера покинет "Динамо" зимой. О полугодовой аренде Кендзеры договорился греческий "ПАОК", а сам поляк уже прибыл в Грецию для подписания сделки. Параллельно с этим "Динамо" продлило контракт с талантливым воспитанником Назаром Волошиным, который первой полугодие провел в аренде в "Кривбассе". Новая сделка рассчитана до 2027-го года. Также укрепил состав львовский "Рух", который на два с половиной год подписал бразильского латераля Джеферсона.

По теме
yellow-arrow
Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя
yellow-arrow
Министр обороны Германии заявил, что о предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"
yellow-arrow
"Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - Зеленский пригласил главу МОК Баха в Бахмут
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде