Байер – чемпион Германии, Шахтер снова берет три очка, поражения Арсенала и Ливерпуля. Главные новости за 14 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 апреля

В 29 туре Бундеслиги команда Хаби Алонсо эффектно переиграла "Вердер" (5:0). Флориан Виртц сделал хет-трик, по голу забили Бонифейс и Джака. "Байер" набрал 79 очков и стал недосягаемым для "Баварии", которая прерывает свою серию из 11 титулов подряд. Для "Байера" это было первое чемпионство в истории. Ранее Леверкузен пяти раз занимал второе место. "Байер" все еще претендует на победу в Лиге Европы и Кубке Германии.

"Шахтер" мчится к чемпионству. В воскресенье "горняки" в непростой игре победили полтавскую "Ворсклу" (1:0). В первом тайме забил Даниил Сикан, а в начале тайма второго "Шахтер" остался в меньшинстве из-за удаления Зубкова, но сумел довести игру до победы. Отрыв "горняков" от второго "Динамо" составляет четыре очка.

"Заря" одержала свою шестую победу в чемпионате, справившись с "одесским "Черноморцем" (1:0). Единственный гол в матче забил Игорь Горбач. Благодаря этой победе "Заря" существенно улучшает свое турнирное положение и отдаляется от опасной зоны на комфортное расстояние.

Житомирское "Полесье" победило во втором туре подряд (1:0). Победу команде Шищенко в матче с "Колосом" принес точный удар Танковского в конце встречи. "Полесье" приблизилось к пятому "Руху" в турнирной таблице до одного очка, и продолжает претендовать на еврокубки. "Колос" – одиннадцатый.

"Ливерпуль" не отошел от игры с "Аталантой", и впервые с октября 2022 года проиграл на своем поле в матче АПЛ. Команда Юргена Клоппа не справилась с командой второй половины таблицы "Кристал Пэлас" – 0:1. Единственный гол в первом тайме забил Эзе.

Как и "Ливерпуль", проиграл на своем поле в 33 туре АПЛ и "Арсенал". "Канониры" пропустили два гола в конце матча с "Астон Виллой" (0:2, Бэйли и Уоткинс). Александр Зинченко начал матч в старте и был заменен на 87-й минуте. Поражения "Ливерпуля" и "Арсенала" позволили "Манчестер Сити" единолично возглавить АПЛ с 73 очками. Конкуренты "горожан" имеют по 71 очко.

Все команды из топ-4 потеряли очки в 32 туре чемпионата Италии. "Интер" был дважды впереди в матче воскресенья с "Кальяри", однако команда Раньери смогла избежать поражения (2:2). Еще больше голов было во встрече "Сассуоло" и "Милана" (3:3) . "Удинезе" и "Рома" свой матч не доиграли из-за проблем со здоровьем у игрока "Ромы". За шесть туров до финиша Серии А "Интер" опережает "Милан" на 14 очков, и на двадцать – "Ювентус".

Серия из 24 подряд стартов Анатолия Трубина в чемпионате Португалии прервалась в 29 туре. Главный тренер "орлов" Рогер Шмидт решил поставить в старте на игру с "Морейренсе" дублера Трубина Самуэла Соареша. "Бенфика" победила 3:0. Последний раз Трубин оставался на скамейке запасных в октябре, в третьем раунде Кубка Португалии. В Примейре украинский кипер неизменно играл в основе с 16 сентября.