  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Тот самый случай, когда игра противника убила горечь от поражения любимой команды

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - противостояние киевского "Динамо" и "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов сезона 2015/16..

Первый поход на стадион - это всегда что-то невероятное и незабываемое. Особенно на матч Лиги чемпионов. Тем более, когда играет твоя любимая команда. Конечно можно учесть матчи нетешинского ФК "Энергетик" на Первенство Хмельницкой области и матч ветеранов "Динамо". Однако эти поединки трудно назвать, как по качественному составу игры, так и по эмоциональному накалу - настоящим Большим матчем.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 1

Любовь к "бело-синим", вместе с желанием как можно скорее попасть на игру "Динамо", возникла еще в самом детстве, когда я пошел в футбольную секцию в спортивной школе в подаренной отцом на мой день рождения футболке под 20-м номером - полузащитника киевлян Олега Гусева.

Ждать пришлось откровенно говоря, не мало, однако это только усиливало желание и эмоциональный порыв. Возможность посещать матчи любимой команды у меня появилась после того, как я поступил учиться в Киевский политехнический институт и переехал из маленького городка на севере Хмельницкой области в столицу Украины - Киев.

Впервые я попал на "настоящий" футбольный стадион 24-го февраля 2016 года. Да еще и на какой! На огромную арену - НСК "Олимпийский". И сразу на матч Лиги чемпионов с участием легендарного "Динамо" и английского "Манчестер Сити", который мне очень симпатизировал во времена руководства чилийского наставника Мануэля Пеллегрини.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 2

Тогда "Динамо" набрало 11 очков и заняло второе место в группе с лондонским "Челси", "Порту" и "Маккаби". Таким образом, команда под руководством Сергея Реброва вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 17 лет.

Как бы странно это ни звучало, но в тот холодный зимний вечер основное мое внимание приковали не игроки в белых футболках, а лидер центра поля "Манчестер Сити" - Яя Туре. Африканец в той игре просто божил на поле и был практически везде, в каждом эпизоде. Экс-полузащитник донецкого "Металлурга" несмотря на свои габариты буквально "парил" по газону столичного стадиона. "Динамо" достаточно активно начало эту встречу - вингер киевлян Андрей Ярмоленко остро простреливал правой ногой, но голкипер английского клуба Джо Харт был на месте и перевел мяч на угловой удар.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 3

Первое веское слово в той встрече Туре сказал уже на 15-й минуте матча - Давид Силва подал с углового, Яя выиграл верховую борьбу у Дениса Гармаша, сбросил на Агуэро, и аргентинец в упор расстрелял "СаШо". 0:1...

Ивуариец и дальше продолжал "делать нервы" динамовской обороне, создавая моменты для партнеров и активно самостоятельно угрожая воротам соперника. В частности, в одном из эпизодов хавбек "Сити" после передачи Серхио Агуэро ворвался в штрафную и резко пробил в ближний угол, но вечный страж динамовских ворот - Александр Шовковский без проблем отразил этот удар.

К концу первой половины встречи хозяева поля выдохлись, и было видно невооруженным глазом, что подопечным Сергея Реброва перерыв был нужен как никогда. Однако "горожане" и не думали останавливаться, левый защитник Гаэль Клиши забросил на ход Рахиму Стерлингу, англичанин обработал мяч и прострелил вдоль вратарской киевлян, прямо на ногу Давида Силвы - 0:2.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 4

Как и в начале первого тайма, киевляне активизировались и смогли сократить отставание на один мяч - центральный защитник "Динамо" Домагой Вида сделал навес в штрафную площадь "Манчестер Сити", аргентинец Отаменди головой вынес круглого прямо на ногу Виталию Буяльскому, и украинец буквально прошил Харта.

Вплоть до 80-й минуты "бело-синие" владели инициативой и имели все шансы сравнять счет и даже выйти вперед в этой встрече, однако вратарь англичан в тот вечер был на кураже. В концовке матча Яя снова вышел на футбольную авансцену. Сначала полузащитник развил голевую атаку - подхватил мяч на своей половине поля после ошибки Мигеля Велозу, протянул игровой снаряд и выдал ювелирную передачу на ход Агуэро. Однако завершить эту длительную атаку голом "горожане" не смогли - Туре после идеальной передачи Стерлинга в упор не попал в ворота после удара головой.

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 5

Мне, моему товарищу по университету, который пошел в тот вечер со мной на "Олимпийский", да и наверное всем на стадионе казалось, что игра так и закончится со счетом 1:2 в пользу "Сити". Но только не главному герою того футбольного вечера... На последней минуте основного времени Яя Туре сыграл "в стеночку" с Фернандиньо, прошел на дриблинге к линии штрафной площади, и из-под трех игроков "Динамо" левой ногой забросил мяч в дальний от Шовковского угол. 1:3.

Это было настолько легко и непринужденно, просто ВАУ! Бенефис однозначно Большого игрока!

Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие - изображение 6

В тот вечер, я наверное единственный раз в жизни был счастлив после проигрыша своей любимой команды. Это было прекрасное зрелище...

Предлагаю Вам пересмотреть обзор того футбольного действа и воспроизвести в своей памяти ключевые моменты той встречи!

Читайте такжеКонец совка, Камерун с танцами Роже Миллы и стареющий Марадона. ЧМ-90 был волшебным
Читайте такжеВ 2001 году Украина с Шевченко и Ребровым не пробилась на ЧМ через стыки. Это был третий и не последний провал в плей-офф
Читайте такжеОдин раз в жизни я был боллбоем на матче Кубка Украины. Нафком не выстоял против Таврии с Эдмаром, Полтавцом и Гигиадзе
Читайте такжеНулевая ничья против немецкого гранда при ужасном морозе. Тогда я впервые сходил на футбол
Читайте такжеДень, когда я впервые пошёл на футбол. Тогда Кристалл обыграл Систему-Борэкс
Читайте такжеКак Киев Москву на место ставил. Победа Динамо над Спартаком, как повод полюбить футбол
Читайте такжеЯ видел гол 17-летнего Шевченко за сборную. Так футбол ворвался в мою жизнь
Читайте такжеКогда Метеор еще был главным стадионом Днепра. Как я полюбил футбол
Читайте такжеКак Украина Олимпийский открывала. Футбол, как секс, шедевр Назаренко и гордость за сборную Блохина
Читайте такжеИстория одного предательства. Как "живой" матч в Германии научил не осуждать болельщиков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яя Туре Лига чемпионов Динамо (Киев) Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...