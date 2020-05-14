Экс-игрок Металлурга уничтожил лучший состав Динамо десятых. Но даже такой результат может приносить удовольствие

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Первый поход на стадион - это всегда что-то невероятное и незабываемое. Особенно на матч Лиги чемпионов. Тем более, когда играет твоя любимая команда. Конечно можно учесть матчи нетешинского ФК "Энергетик" на Первенство Хмельницкой области и матч ветеранов "Динамо". Однако эти поединки трудно назвать, как по качественному составу игры, так и по эмоциональному накалу - настоящим Большим матчем.

Любовь к "бело-синим", вместе с желанием как можно скорее попасть на игру "Динамо", возникла еще в самом детстве, когда я пошел в футбольную секцию в спортивной школе в подаренной отцом на мой день рождения футболке под 20-м номером - полузащитника киевлян Олега Гусева.

Ждать пришлось откровенно говоря, не мало, однако это только усиливало желание и эмоциональный порыв. Возможность посещать матчи любимой команды у меня появилась после того, как я поступил учиться в Киевский политехнический институт и переехал из маленького городка на севере Хмельницкой области в столицу Украины - Киев.

Впервые я попал на "настоящий" футбольный стадион 24-го февраля 2016 года. Да еще и на какой! На огромную арену - НСК "Олимпийский". И сразу на матч Лиги чемпионов с участием легендарного "Динамо" и английского "Манчестер Сити", который мне очень симпатизировал во времена руководства чилийского наставника Мануэля Пеллегрини.

Тогда "Динамо" набрало 11 очков и заняло второе место в группе с лондонским "Челси", "Порту" и "Маккаби". Таким образом, команда под руководством Сергея Реброва вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 17 лет.

Как бы странно это ни звучало, но в тот холодный зимний вечер основное мое внимание приковали не игроки в белых футболках, а лидер центра поля "Манчестер Сити" - Яя Туре. Африканец в той игре просто божил на поле и был практически везде, в каждом эпизоде. Экс-полузащитник донецкого "Металлурга" несмотря на свои габариты буквально "парил" по газону столичного стадиона. "Динамо" достаточно активно начало эту встречу - вингер киевлян Андрей Ярмоленко остро простреливал правой ногой, но голкипер английского клуба Джо Харт был на месте и перевел мяч на угловой удар.

Первое веское слово в той встрече Туре сказал уже на 15-й минуте матча - Давид Силва подал с углового, Яя выиграл верховую борьбу у Дениса Гармаша, сбросил на Агуэро, и аргентинец в упор расстрелял "СаШо". 0:1...

Ивуариец и дальше продолжал "делать нервы" динамовской обороне, создавая моменты для партнеров и активно самостоятельно угрожая воротам соперника. В частности, в одном из эпизодов хавбек "Сити" после передачи Серхио Агуэро ворвался в штрафную и резко пробил в ближний угол, но вечный страж динамовских ворот - Александр Шовковский без проблем отразил этот удар.

К концу первой половины встречи хозяева поля выдохлись, и было видно невооруженным глазом, что подопечным Сергея Реброва перерыв был нужен как никогда. Однако "горожане" и не думали останавливаться, левый защитник Гаэль Клиши забросил на ход Рахиму Стерлингу, англичанин обработал мяч и прострелил вдоль вратарской киевлян, прямо на ногу Давида Силвы - 0:2.

Как и в начале первого тайма, киевляне активизировались и смогли сократить отставание на один мяч - центральный защитник "Динамо" Домагой Вида сделал навес в штрафную площадь "Манчестер Сити", аргентинец Отаменди головой вынес круглого прямо на ногу Виталию Буяльскому, и украинец буквально прошил Харта.

Вплоть до 80-й минуты "бело-синие" владели инициативой и имели все шансы сравнять счет и даже выйти вперед в этой встрече, однако вратарь англичан в тот вечер был на кураже. В концовке матча Яя снова вышел на футбольную авансцену. Сначала полузащитник развил голевую атаку - подхватил мяч на своей половине поля после ошибки Мигеля Велозу, протянул игровой снаряд и выдал ювелирную передачу на ход Агуэро. Однако завершить эту длительную атаку голом "горожане" не смогли - Туре после идеальной передачи Стерлинга в упор не попал в ворота после удара головой.

Мне, моему товарищу по университету, который пошел в тот вечер со мной на "Олимпийский", да и наверное всем на стадионе казалось, что игра так и закончится со счетом 1:2 в пользу "Сити". Но только не главному герою того футбольного вечера... На последней минуте основного времени Яя Туре сыграл "в стеночку" с Фернандиньо, прошел на дриблинге к линии штрафной площади, и из-под трех игроков "Динамо" левой ногой забросил мяч в дальний от Шовковского угол. 1:3.

Это было настолько легко и непринужденно, просто ВАУ! Бенефис однозначно Большого игрока!

В тот вечер, я наверное единственный раз в жизни был счастлив после проигрыша своей любимой команды. Это было прекрасное зрелище...

Предлагаю Вам пересмотреть обзор того футбольного действа и воспроизвести в своей памяти ключевые моменты той встречи!

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