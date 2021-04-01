Сборная Украины опозорилась, новые слухи про Тайсона и разборки в Первой лиге. Главные новости от 31 марта

1:1 против Франции - это почетно. 1:1 против Финляндии - это обидно. А вот 1:1 в Киеве с казахами - это чистый позор. Сборная Украины создала моментов на три матча вперед, но без толку - реализация подвела всех и сразу. Куда били Мораес, Зубков, Зинченко, Кривцов, да и Яремчук во всех эпизодах, кроме одного, - большая загадка. Ясно только, что не в сторону ЧМ-2022 - там нас с такой реализацией никто не ждет.

А вот фаворит нашей группы - Франция - в уже привычно скучном стиле переиграла Боснию и Герцеговину (1:0), оторвавшись от команды Шевченко на 4 очка. Победный гол у "Ле Бле" на счету Антуана Гризманна. Также победили и другие гранды: Англия в концовке дожала Польшу (2:1), Испания не оставила шансов Косово (3:1), Италия пешком переиграла Литву (2:0). И только Германия сенсационно уступила Северной Македонии (1:2), пропустив решающий гол на 85-й минуте.

Если бразильский журналист Тайгор Янке не врет, зреет обмен с доплатой: в "Интернасьонал" отправится Тайсон, а оттуда в "Шахтер" 17-летний защитник Винисиус Тобиас. Бразильцы желают провернуть сделку поскорее, чтобы успеть заиграть Тайсона в Копа Либертадорес, который для них начнется 20 апреля. Возможно, сделку даже закроют на этой неделе. При этом Винисиуса "Шахтеру" все равно придется ждать до лета 2022-го, когда ему исполнится 18 - таковы правила ФИФА.

Матч двух лучших команд Первой лиги превратился в побоище после удаления Беки Вачиберадзе на 43-й минуте - после этого "Верес" забил еще трижды, доведя счет до неприличного. С учетом двух матчей в запасе, ровенчане теперь явный фаворит на выход в УПЛ. Другое дело, что ни стадиона, ни базы у клуба нет. Похоже, УПЛ ждет еще один клуб-пилигрим, скитающийся по стране. Также отмечаем выход на третье место "Металлиста-1925", который минимально обыграл дома "Кристалл" (1:0).

УЕФА разрешил делать по пять замен в основное время на Евро-2021, как это сегодня происходит в еврокубках. Пандемия прямо на глазах переписывает правила футбола. Ну и еще важная новость: с июня в Европе планируют снять ограничения на заполняемость стадионов. То есть, теоретически на матчах Евро могут быть до отказа забитые трибуны, если, конечно, принимающая страна успеет вакцинировать население. Из-за этого ходят слухи, что все матчи перенесут в страны, где этот процесс двигается быстро - например, в Великобританию.

В этом году Евро U-21 проходит в два этапа: групповой раунд был сыгран в марте, а плей-офф пройдет в июне. Итоги группового раунда неутешительны для англичан - они заняли последнее место в своем квартете, а также для команд из восточной Европы. Румыны, венгры, чехи, словенцы и россияне синхронно провалились, и лишь хорваты вышли из группы, да и то набрав лишь 3 очка в 3 турах. Напомним, Украина не добралась и до групповой стадии, выбыв еще по итогам отбора.