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Миколенко интересен клубу АПЛ, а Касильяс завершил карьеру. Главные новости от 4 августа
UA-Футбол собрал для Вас все основные новости из мира футбола за вторник, 4 августа
Миколенко интересен "Эвертону". Но не все так просто
По информации итальянских СМИ, левый бек "Динамо" Виталий Миколенко интересен "Эвертону". В свое время "Ириски" присматривались и к Андрею Ярмоленко, но сделка не выгорела. В этот раз опять все вилами по воде писано - для начала "Эвертону" надо продать Люку Диня, но клуб заломил за него аж 80 млн фунтов, чем распугал всех покупателей. Лишь в том случае, если место освободится, англичане обратятся в "Динамо". СМИ оценивает потенциальный трансфер в 12-15 млн.
"Шахтер" продлил одного из наиболее перспективных бразильцев
20-летний Маркос Антонио подписал новый пятилетний контракт с "Горняками". Текущий сезон - первый полный для бразильца в Украине, но уже сейчас он важный игрок ротации. На его счету 28 матчей и 3 гола за "Шахтер", в том числе в ворота "Вольфсбурга" и "Динамо". Наигрывают Маркоса Антонио на дефицитной в "Шахтере" позиции опорника, поэтому его продление жизненно важно для будущего клуба.
Дибала - игрок года в Серии А, Малиновский - в ТОП-40
La Gazzetta dello Sport назвала лучших игроков минувшего сезона Серии А. Довольно неожиданно первую строчку в рейтинге занял Пауло Дибала, который выдал 11 голов + 11 передач за "Ювентус". Акулы пера посчитали его вклад более весомым, чем 31 гол от Роналду. Наш Руслан Малиновский по итогам дебютного сезона в Италии попал в ТОП-40 лучших - и это тоже большой успех. Доселе только один украинец попадал в списки GdS - и вы наверняка знаете его имя.
Андриюк назвал зарплаты руководителей УАФ. Там много нулей
Журналист Константин Андриюк обнародовал зарплаты деятелей из украинской футбольной федерации. Цифры, признаться, впечатлили. Например, куратор судейского корпуса Лучано Лучи зарабатывает 411 тысяч в месяц; руководитель комитета национальных сборных Мирон Маркевич - 707; вице-президент УАФ, ранее уличенный в отсутствии диплома о высшем образовании, Вадим Костюченко - 432, борец с договорняками Франческо Баранка - 513. Неплохо для страны с минималкой 4700 грн.
Касильяс официально завершил карьеру. Теперь - в "Реал"
39-летний Икер Касильяс официально повесил бутсы на гвоздь. Это чистая формальность - играть великий испанец перестал еще в мае 2019-го, когда перенес сердечный приступ. Тем не менее, в "Порту" разрешили ему доработать контракт - в своем последнем сезоне ветеран примерил на себя роль техдира. Уже известно, что с нового сезона Касильяс возвращается в "Реал" - будет советником Флорентино Переса, как в свое время Зинедин Зидан. И, нет - мы ни на что не намекаем.
"Манчестер Сити" оперативно и недорого подписал замену Сане
20-летний Ферран Торрес обошелся "Горожанам" всего в 23 млн евро. Хороший бизнес, учитывая, что Лерой Сане был продан в "Баварию" за 45 млн. В минувшем сезоне воспитанник "Валенсии" выдал серию ярких матчей и забил 6 голов в Примере. Этого мало для основы "Сити" прямо сейчас, но Гвардиола умеет развивать молодежь, поэтому не удивимся, если новый сезон Торрес будет заканчивать уже признанным топом.
"Фулхэм" - последний участник нового сезона АПЛ. Помог курьезный гол
"Дачники" выгрызли последнюю путевку в элиту в финальном матче плей-офф против "Брентфорда". В основное время команды не забивали, зато в экстра-таймах пошла жара. В итоге решающую (и, одновременно, детскую) ошибку допустил вратарь "Брентфорда" Давид Райя - как он умудрился пропустить со штрафного с 40 метров - загадка. После этого команды обменялись голами, но было поздно. "Фулхэм" подтвердил реноме команды-лифта и вернулся в АПЛ, где отсутствовал всего год.
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