Миколенко интересен клубу АПЛ, а Касильяс завершил карьеру. Главные новости от 4 августа

По информации итальянских СМИ, левый бек "Динамо" Виталий Миколенко интересен "Эвертону". В свое время "Ириски" присматривались и к Андрею Ярмоленко, но сделка не выгорела. В этот раз опять все вилами по воде писано - для начала "Эвертону" надо продать Люку Диня, но клуб заломил за него аж 80 млн фунтов, чем распугал всех покупателей. Лишь в том случае, если место освободится, англичане обратятся в "Динамо". СМИ оценивает потенциальный трансфер в 12-15 млн.

20-летний Маркос Антонио подписал новый пятилетний контракт с "Горняками". Текущий сезон - первый полный для бразильца в Украине, но уже сейчас он важный игрок ротации. На его счету 28 матчей и 3 гола за "Шахтер", в том числе в ворота "Вольфсбурга" и "Динамо". Наигрывают Маркоса Антонио на дефицитной в "Шахтере" позиции опорника, поэтому его продление жизненно важно для будущего клуба.

La Gazzetta dello Sport назвала лучших игроков минувшего сезона Серии А. Довольно неожиданно первую строчку в рейтинге занял Пауло Дибала, который выдал 11 голов + 11 передач за "Ювентус". Акулы пера посчитали его вклад более весомым, чем 31 гол от Роналду. Наш Руслан Малиновский по итогам дебютного сезона в Италии попал в ТОП-40 лучших - и это тоже большой успех. Доселе только один украинец попадал в списки GdS - и вы наверняка знаете его имя.

Журналист Константин Андриюк обнародовал зарплаты деятелей из украинской футбольной федерации. Цифры, признаться, впечатлили. Например, куратор судейского корпуса Лучано Лучи зарабатывает 411 тысяч в месяц; руководитель комитета национальных сборных Мирон Маркевич - 707; вице-президент УАФ, ранее уличенный в отсутствии диплома о высшем образовании, Вадим Костюченко - 432, борец с договорняками Франческо Баранка - 513. Неплохо для страны с минималкой 4700 грн.

39-летний Икер Касильяс официально повесил бутсы на гвоздь. Это чистая формальность - играть великий испанец перестал еще в мае 2019-го, когда перенес сердечный приступ. Тем не менее, в "Порту" разрешили ему доработать контракт - в своем последнем сезоне ветеран примерил на себя роль техдира. Уже известно, что с нового сезона Касильяс возвращается в "Реал" - будет советником Флорентино Переса, как в свое время Зинедин Зидан. И, нет - мы ни на что не намекаем.

20-летний Ферран Торрес обошелся "Горожанам" всего в 23 млн евро. Хороший бизнес, учитывая, что Лерой Сане был продан в "Баварию" за 45 млн. В минувшем сезоне воспитанник "Валенсии" выдал серию ярких матчей и забил 6 голов в Примере. Этого мало для основы "Сити" прямо сейчас, но Гвардиола умеет развивать молодежь, поэтому не удивимся, если новый сезон Торрес будет заканчивать уже признанным топом.

"Дачники" выгрызли последнюю путевку в элиту в финальном матче плей-офф против "Брентфорда". В основное время команды не забивали, зато в экстра-таймах пошла жара. В итоге решающую (и, одновременно, детскую) ошибку допустил вратарь "Брентфорда" Давид Райя - как он умудрился пропустить со штрафного с 40 метров - загадка. После этого команды обменялись голами, но было поздно. "Фулхэм" подтвердил реноме команды-лифта и вернулся в АПЛ, где отсутствовал всего год.