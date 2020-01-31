Разгромная победа Барселоны, Жерсон Родригес покидает Динамо. Главные новости за 30 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 января

“Барселона” вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив в домашнем матче “Леганес” (5:0). Команды Кике Сетьена забила первый гол уже на четвертой минуте – отметился Гризманн. Далее по голу забили Лангле и Артур, а Месси сделал дубль. В другом матче 1/8 “Севилья” неожиданно уступила команде “Мирандес” из Сегунды. Таким образом в четвертьфинале Кубка Испании сыграют “Атлетик”, “Валенсия”, “Вильярреал”, “Гранада”, “Реал” Мадрид, “Реал Сосьедад”, “Барселона” и “Мирандес”. Жеребьевка состоится сегодня.

Киевскому “Динамо” удалось найти клуб для Жерсона Родригеса. Люксембургский вингер вторую половину сезона может провести в клубе турецкой Суперлиги “Анакарагюджю”, информирует FC Dynamo Nation. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня или завтра. “Анакарагюджю” занимает предпоследнее место в турнирной таблице и на днях добился отмены трансферного бана.

Предпоследний день трансферов

Пако Алькасер возвращается в Ла Лигу. “Вильярреал” заплатил “Боруссии” Дортмунд за экс-форварда “Барселоны” 23 миллиона евро. Громкий трансфер провернула “Герта” – берлинский клуб вчера объявил о переходе нападающего “Милана” Кшиштофа Пентека. “Рома” арендовала вингера “Барселоны” Карлеса Переса и отпустила в “Валенсию” Флоренци. В то же время сорвался переход Кавани в “Атлетико”, а “Барселона” решила не покупать нападающего на замену Суаресу. В Украине заметные переходы совершили “Ворскла” и “Рух”, подписав Евгения Опанасенко и Александра Бандуру соответственно.

“Днепр-1” в контрольном матче проиграл “Аустрии” со счетом 0:3, “Ворскла” сыграла вничью с “Дритой” (1:1). Победу удалось добыть только “Шахтеру” – благодаря голу Виктора Коваленко “горняки” вчера переиграли “Словацко” в последнем спарринге первого сбора. “Шахтер” вернулся на два дня в Киев, а второго февраля вновь отправится в Турцию. Также в Украину вернулась “Заря”.

Эден Азар не появлялся на поле с конце ноября, после травмы полученной в матче с ПСЖ и всего пропустил 14 матчей “Реала”. Вчера бельгиец провел первую за 66 дней полноценную тренировку со своими одноклубниками, но в матче против “Атлетико”, который состоиться в субботу, Азар скорее всего не сыграет.