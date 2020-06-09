Вызов для Зинченко, усиление Динамо, возможное возвращение Шведа. Главные новости от 8 июня

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Зинченко может вернуться на привычную позицию хавбека

"Манчестер Сити" всерьез рассматривает вариант покупки левого защитника "Лестера" Бена Чилвелла. Как сообщает The Sun, наставник "горожан" Пеп Гвардиола готовит новую роль на поле для Александра Зинченко. После приобретения 23-летнего Бенджамина этим летом, украинец будет выступать на позиции левого центрального хавбека.

Стали известны все герои прошлого тура Премьер-лиги

В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера 25-го тура, а также определили лучшего арбитра в чемпионате Украины. Заслуги представителей "Динамо" - защитника Виталия Миколенко и тренера Алексея Михайличенко - признали специалисты. А арбитра матча "Динамо" - "Александрия" Виталия Романова назвали лучшим среди всех рефери (уже третье признание в сезоне для него). Есть мнение, что если Романов и в дальнейшем продолжит назначать пенальти за каждый силовой момент в штрафной площади, конкурентов у него не останется.

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"Динамо" может вернуть своих четырех арендованных футболистов

Тымчик, Леднев, Булеца и Супряга, которые проявляют себя в других клубах УПЛ, летом приедут в "Динамо" и начнут следующий сезон в киевском клубе. Источник сообщает, что эти четверо игроков получат доверие главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

Остается ли шанс у Шведа закрепиться в Селтике?

Украинский легионер шотландского клуба Марьян Швед этим летом может вернуться в Украину. Сообщается, что хавбек снова примерит футболку львовских "Карпат". Впрочем, еще есть время у украинца, чтобы показать себя в шотландском клубе. Также была информация, что "Александрия" заинтересована в аренде 22-летнего Шведа, однако руководство "горожан" выступило с опровержением этой информации. А еще вчера была информация, что бельгийский клуб проявляет интерес к Шведу.

Изменения в Правила игры в футзал

Женский футзал в ФИФА уже не рассматривается как отдельная категория, а имеет такой же статус, как и мужской. В то же время новые правила предлагают ассоциациям многочисленные гибкие организационные варианты проведения соревнований с участием молодежи, игроков старшего возраста, игроков с ограниченными возможностями и на низовом уровне.

Секрет Коломойского и его доля в Карпатах

Стало известно, что в 2010-м году Коломойский приобрел контрольную долю в "Карпатах" за 25 млн долларов, а также внес еще 10 млн долларов в уставный фонд клуба. Однако общее управление клубом оставалось за Петром Дыминским. Кроме того, на пару с Дыминским Коломойский несколько сезонов подряд покрывал дефицит бюджета "Карпат".

Турецкий специалист может возглавить Динамо?

Снова появились слухи, что Эрол Булут, который сейчас возглавляет "Аланьяспор", может перейти в киевское "Динамо". Как сообщает турецкий таблоид Fotospor, президент "бело-синих" Игорь Суркис продолжает подыскивать нового главного тренера в команду по окончанию сезона. Насколько вероятен такой трансфер, пусть каждый решает сам.