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Жеребьевка Чемпионата мира, Реал арендует игрока Шахтера. Главные новости за первое апреля

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Витиньо вернулся в Бразилию, "Шахтер" приостановил контракты, Фернандеш остается в "МЮ" - сводка главных новостей за пятницу

Жеребьевка Чемпионата мира, Реал арендует игрока Шахтера. Главные новости за первое апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 1-е апреля.

Состоялась жеребьевка Чемпионата мира-2022

Несмотря на то, что еще три места на ближайшем Мундиале остаются вакантными, официальная жеребьевка основной сетки турнира была проведена. Безусловно, многих волновала возможная группа сборной Украины, которая может сыграть на ЧМ в случае успеха против Шотландии и Уэльса. Так вот, если фортуна улыбнется Петракову и компании, "сине-желтые" в Катаре сыграют против Англии, США и Ирана. Теперь к остальным группам:

  • Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
  • Группа В: Англия, Иран, США, Шотландия/Уэльс/Украина
  • Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
  • Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис
  • Группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцарія, Камерун
  • Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Мадридский "Реал" арендовал защитника "Шахтера"

И это не первоапрельская шутка. Зимний новичок "Шахтера" Винисиус Тобиас, который официально не играл за "горняков", отправился покорять столицу Испании. "Горняки" сообщили о переходе бразильца в "Реал", который ярко зажег на зимних сборах. Тип сделки между дончанами и мадридцами - аренда на полтора года. "Реал" может выкупить Тобиаса. По слухам, за 18 миллионов евро. "Шахтер" же, для сравнения, за него заплатил шесть.

"Шахтер" приостановил действующие контракты своих игроков

И еще одна новость, которая связана с "горняками". Менее приятная. Защитник клуба Ефим Конопля заявил в интервью, что все футболисты команды, украинцы и легионеры, получили уведомление от "Шахтера", что их контракты были приостановлены. Причина - военная агрессия России. Как долго это продлится остается загадкой.

Витиньо на время покинул "Динамо"

От одного украинского гранда к другому. В пятницу официально стало известно, что вингер киевского "Динамо" Витиньо покидает столичный коллектив. Благо, пока что на время. Бразилец вернулся в родной клуб "Атлетико Паранаэнсе" за который будет выступать до конца текущего сезона. Именно оттуда он перешел летом в состав "Динамо", которое выложило за него шесть миллионов евро. Помимо Витиньо и Тобиаса, в пятницу стало известно, что Андрей Домбровский покинул "Десну", Дерек - "Металлист 1925", а голкиперы Каневцев и Рыбка - просто "Металлист", который играет в Первой лиге.

Игроки киевского "Динамо" покинули Украину

Официально подтвердился недавний слух. В полном составе киевское "Динамо" покинуло Украину, получив от правительства специальное разрешение на данное "турне" в военное время. Основная причина - ряд товарищеских матчей против клубов Европы. Девиз данных встреч: "Матч за Мир! Остановим Войну!". По данным официального сайта чемпиона Украины, "бело-синие" сыграют против "Боруссии", "Пари Сен-Жермена", "Стяуа", "Легии", "Барселоны", "Милана", "Бенфики", "Аякса", "Спортинга" и "Базеля". По слухам, базироваться "Динамо" будет в Бухаресте.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Бруну Фернандешем

А теперь новость из-за рубежа. Главный португалец "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш задержится в команде. В пятницу "дьяволы" официально объявили о продлении контракта с креативным португальцем. Новые сроки сделки - лето 2026-го с возможностью продления еще на сезон. После своего переезда в Англию, Бруну быстро стал лидером "МЮ". Начиная с зимы 2020-го, полузащитник успел сыграть 117 матчей, забить 49 голов и отдать 39 голевых передач. Он лидер по всем показателям в своей команде.

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