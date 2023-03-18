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Сити сыграет с Баварией, Ротань не может победить с Александрией. Главные новости за 17 марта

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Жеребьевка еврокубков, замены в сборной Украины, важная победа "Ньюкасла" - дайджест новостей за пятницу

Сити сыграет с Баварией, Ротань не может победить с Александрией. Главные новости за 17 марта

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е марта.

Состоялась жеребьевка матчей четвертьфинала Лиги Чемпионов

В пятницу состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала всех трех еврокубков. Обошлось без украинских клубов, однако и без отечественных представителей хватило интересных пар. Сразу два фаворита на победу в ЛЧ сыграют в рамках четвертьфинала - нас ожидает матч "Манчестер Сити" против "Баварии". Более того, победитель данный пары сыграет с кем-то из пары "Реала" и "Челси". Другая половина сетки получилась менее звездной - "Наполи" сыграет против "Милана", а "Интер" - против "Бенфики". Матчи стадии 1/4 финала пройдут 11/12 и 18/19 апреля. Помимо этого, в пятницу прошел жребий четвертьфиналов Лиги Европы (смотрите здесь) и Лиги Конференций (смотрите здесь).

"Александрия" все еще не побеждает при Ротане

Начался 18-й туре украинского чемпионата. Стартовал он поединком в Ужгороде, в котором харьковский "Металлист" принимал "Александрию" Руслана Ротаня. Последние не побеждали при новом тренере (три ничьих кряду), в то время как первые и вовсе оба матча в 2023-м году проиграли. К сожалению многих, игра завершилась без голов, чем, вероятно, остались довольны именно харьковчане, подходившие к игре в статусе андердога. Они остались на 13-м месте, однако сумели сократить отставание от "Руха" до одного бала. "Александрия" все еще идет пятой, однако, учитывая неутешительную серию, вряд ли сумеет зацепиться за более высокие позиции.

В составе сборной Украины произошло несколько изменений

Сразу после ничьи против "Металлиста", наставник "Александрии" Руслан Ротань отправится в расположение сборной Украины, дабы начать свой путь временщика у руля главной команды. Увы, но не обходится без кадровых потерь. В пятницу официальный сайт УАФ объявил, что "сине-желтым" не смогут помочь Ефим Конопля и Александр Зубков. У обоих игроков "Шахтера" диагностированы повреждения. Вместо Ефима в качестве правого защитника из резервного списка был довызван фулбек "Александрии" Денис Мирошниченко, ранее не игравший за главную команды страны. Напомним, что во время ближайшей международной паузы Украина сыграет против Англии в рамках отбора на Евро-2024.

Легендарный Патрик Виейра уволен из английского клуба

Пятница в европейских топ-лигах началась с увольнения именитого тренера. Хотя скорее именитого игрока, который только недавно начал свой тренерский путь. В общем, речь идет о Патрике Виейра, которого уволили из "Кристал Пэлас". Французский коуч не продержался с "орлами" и двух сезонов, даже несмотря на неплохие выступления в кампании 2021/22 (итоговое 12-е место). В нынешнем сезоне "Пэлас" также долгое время шел в середине таблицы, однако в 2023-м году посыпался. Ныне у клуба 11-матчевая серия без побед (пять ничьих и шесть поражений), из-за которой серьезно рисковал опуститься в зону вылета. Пока неизвестно, кто будет готовить команду к "Арсеналу", матч против которых пройдет уже на выходных.

"Ньюкасл" вплотную приблизился к четвертому месту АПЛ

Пятница традиционно дала старт первым матчам очередного тура в топ-5 лигах. О матчах коротко и поговорим. В Англии "Ньюкасл", который в последнее время находился не в лучшей форме, отправился в гости к "Ноттингем Форест", где подопечные Эдди Хау сумели взять три бала. Ключевую роль в данном триумфе отыграл Александер Исак, забивший оба гола своей команды. Игра закончилась со счетом 2:1. Теперь "сорок" от четвертого "Тоттенхэма" отделяет лишь два бала, при этом "Ньюкасл" еще и имеет игру в запасе. Две игры прошли в Италии: "Сассуоло" сумел одолеть "Специю" (1:0), добыв четвертую победу кряду, а "Аталанта" совершила камбэк дома против "Эмполи" (2:1). В Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха провела очередной веселый поединок - на этот раз 2:2 против "Вердера". "Лион" в который раз потерял очки после назначения Лорана Блана - 1:1 дома против "Нанта". Наконец "Атлетик" из Бильбао на выезде со счетом 3:1 обыграл "Вальядолид".

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