Сити сыграет с Баварией, Ротань не может победить с Александрией. Главные новости за 17 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е марта.

В пятницу состоялась жеребьевка стадии 1/4 финала всех трех еврокубков. Обошлось без украинских клубов, однако и без отечественных представителей хватило интересных пар. Сразу два фаворита на победу в ЛЧ сыграют в рамках четвертьфинала - нас ожидает матч "Манчестер Сити" против "Баварии". Более того, победитель данный пары сыграет с кем-то из пары "Реала" и "Челси". Другая половина сетки получилась менее звездной - "Наполи" сыграет против "Милана", а "Интер" - против "Бенфики". Матчи стадии 1/4 финала пройдут 11/12 и 18/19 апреля. Помимо этого, в пятницу прошел жребий четвертьфиналов Лиги Европы (смотрите здесь ) и Лиги Конференций (смотрите здесь ).

Начался 18-й туре украинского чемпионата. Стартовал он поединком в Ужгороде, в котором харьковский "Металлист" принимал "Александрию" Руслана Ротаня. Последние не побеждали при новом тренере (три ничьих кряду), в то время как первые и вовсе оба матча в 2023-м году проиграли. К сожалению многих, игра завершилась без голов, чем, вероятно, остались довольны именно харьковчане, подходившие к игре в статусе андердога. Они остались на 13-м месте, однако сумели сократить отставание от "Руха" до одного бала. "Александрия" все еще идет пятой, однако, учитывая неутешительную серию, вряд ли сумеет зацепиться за более высокие позиции.

Сразу после ничьи против "Металлиста", наставник "Александрии" Руслан Ротань отправится в расположение сборной Украины, дабы начать свой путь временщика у руля главной команды. Увы, но не обходится без кадровых потерь. В пятницу официальный сайт УАФ объявил, что "сине-желтым" не смогут помочь Ефим Конопля и Александр Зубков. У обоих игроков "Шахтера" диагностированы повреждения. Вместо Ефима в качестве правого защитника из резервного списка был довызван фулбек "Александрии" Денис Мирошниченко, ранее не игравший за главную команды страны. Напомним, что во время ближайшей международной паузы Украина сыграет против Англии в рамках отбора на Евро-2024.

Пятница в европейских топ-лигах началась с увольнения именитого тренера. Хотя скорее именитого игрока, который только недавно начал свой тренерский путь. В общем, речь идет о Патрике Виейра, которого уволили из "Кристал Пэлас". Французский коуч не продержался с "орлами" и двух сезонов, даже несмотря на неплохие выступления в кампании 2021/22 (итоговое 12-е место). В нынешнем сезоне "Пэлас" также долгое время шел в середине таблицы, однако в 2023-м году посыпался. Ныне у клуба 11-матчевая серия без побед (пять ничьих и шесть поражений), из-за которой серьезно рисковал опуститься в зону вылета. Пока неизвестно, кто будет готовить команду к "Арсеналу", матч против которых пройдет уже на выходных.