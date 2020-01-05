Рост привлекательности продукта через ужесточение мер. Дайджест новостей первой лиги за декабрь

Если вы на время забыли о наиболее интригующем чемпионате в Украине, то всегда можете открыть наш дайджест и восстановить в памяти все наиболее важные его события за декабрь.

В "Николаеве" решили подойти к вопросу формирования тренерской вертикали жестко и одновременно уволили наставников первой и второй команд. Если с тем, кто дальше будет "рулить" дублем, определились весьма оперативно, то нового тренера для первой команды "корабелов" еще на подобрали.

Зато есть ясность относительно стадии, на которой находится реконструкция Центрального городского стадиона, весеннюю часть сезона в первой лиге "Николаев" проведет уже на ЦГС.

Тренер, при котором "Карпаты" звезд с неба не хватали, но и не провалились, перебрался в Волочиск. Александр Иванов, при котором команда без потери качества провела вторую половину осенней части чемпионата, ушел к Остапу Маркевичу строить новый "Черноморец", все в той же привычной для себя роли помощника.

Касательно Чижевского, стоит понимать, требования не будут слишком высокими, так как "Агробизнес" уже в этом сезоне в УПЛ не спешит. Так что время на построение своей команды у тренера будет, в отличие от тех же львовских условий.

Григорий Козловский, с привычным ему размахом, пытался согласовать условия сотрудничества с Мироном Маркевичем, Олегом Лужным и даже переманить у "Оболони-Бровар" Сергея Ковальца. Но никто из них не согласился заменить Леонида Кучука, так что пришлось согласиться на рекомендацию самого бывшего наставника "Руха" в лице Юрия Бакалова.

В целом, стиль игры команды не должен претерпеть кардинальные изменения, так что и весной мы увидим действия на результат, согласно "конспектам Кучука".

В этом году меньше половины команд первой лиги официально объявили о своих амбициях, связанных с повышением в классе. Любопытно, что входят в этот список "Черноморец", занимающий десятое место, идущий седьмым "Металлист 1925" и первые пять команд таблицы. Зато нет "Агробизнеса" и "Авангарда", которые, соответственно, идут шестым и восьмым.

В некогда амбициозном Николаеве, судя по всему, окончательно смирились с тем, что сезон проигран. Правда было бы странно увидеть обратную картину, с учетом того, что "корабелы" отстают от третьего места на 19 очков за 11 туров до финиша чемпионата...

Наиболее активным на трасферном рынке был "Черноморец", который продолжил политику омоложения, избавившись от практически всех исполнителей из категории "кому за 30". Весной Остап Маркевич получит в свои руки по сути новый коллектив, которому попытается привыть уже узнаваемый по "Агробизнесу" и весьма эффективный стиль.

Об опыте в Одессе также не забывают, подписав Владислава Клименко (25 лет), Виктора Лиховидько (27) и Евгения Зубейко (30), вокруг которых, судя по всему, и собираются строить команду, которая вернет болельщиков славного города на трибуны.

Часть стадиона, на котором играет "Металлист 1925", а также помещения базы в Высоком теперь находятся в государственной собственности. Для самого клуба поменялось немногое, все так же придется платить по арендным соглашениям, но теперь в другой кошелек и без посредников.

Главный тренер харьковской команды Андрей Демченко в интервью высказался о том, что мало кто даже из игроков перед началом сезона верил в успех. Но сейчас он смотрит в будущее с оптимизмом, так как имеет зимой намного больше времени для усиления слабых мест.

Президент ПФЛ в итоговом интервью отметил, что доходы от маркетинговой привлекательности лиги пока что едва покрывают расходы спонсоров, поэтому им нет смысла серьезно вкладываться в меценатские дела. Другими словами, с лигой придется серьезно поработать пиарщикам и специалистам по части "узнаваемости бренда". Но по крайней мере Макаров признает проблему и необходимость ее решения, тогда как руководство Премьер-лиги все больше занимается полемикой и откровенным шантажом...

Заявление Томаса Гримма и его окружения о том, что новичкам УПЛ летом придется вступить в единый телепул, вызвало серьезные дискуссии. Президент, который в апреле сложит свои полномочия с очень большой вероятность, своим последним шагом видит настоятельные рекомендации УАФ именно в этом направлении, что явно идет вразрез со спортивными принципами честного соперничества и рыночными взаимоотношениями в конкурентной среде.

Если на то пошло, почему бы не исключить из Премьер-лиги уже сейчас наиболее ретивых противников вступления в единый телепул? Тогда и зарабатывать на трансляциях можно будет начать весьма оперативно...

Капитан действующего финалиста Кубка Украины и один из самых корректных футболистов в низах профессионального футбола страны Владислав Лупашко высказался о том, что с "Рухом" и "Волынью" сложно конкурировать из-за их "неограниченного" бюджета. Сравнительное равенство в таблице, по убеждению Владислава, дань неимоверным усилиям его команды и еще нескольких соседних клубов, которые сумели навязать борьбу "мешкам", прыгнув выше головы.

В связи с этим хочется подметить, что деньги в футбол не играют и в двух кряду розыгрышах Кубка "Ингулец" успешно это доказывал, выбивая представителей УПЛ один за другим.

Упорство, с которым львовский клуб не желал использовать официальные мячи ПФЛ производства фирмы Select действительно наталкивало на мысль о том, что бюджет детища Козловского не имеет границ и каких-то несколько лишних миллионов гривен не станут серьезной преградой для его принципов. Вот тут-то руководство лиги и решило перейти к решительным действиям, сделав из "Руха" украинский аналог "Челси" и наложив на него трансферное эмбарго.

Григорий Козловский и Юрий Бакалов, конечно же, могут сколько угодно убеждать друг друга, что текущего набора футболистов вполне хватит для успешного решения задачи, а именно повышения в классе. Но как быть с усилением под УПЛ, которое в таком случае нужно будет проводить уже летом?

Отметивший свое 25-летие в декабре, "Горняк-Спорт" уже опубликовал официальную программу подготовки ко второй части сезона. Она состоит из четырех сборов, в ходе которых будет сыграно десять спаррингов. Правда не уточняется, пройдет ли хоть один из них за границей, либо "горняки" и дальше будут мерзнуть на базе и в окрестностях, как делали это в предыдущие годы.

Сильно ли скажется на боеспособности коллектива в весенней части сезона то, что почти два месяца, с 21-го января по 15-е марта, они будут "полезно перемещаться" в далеко не самых футбольных условиях? Не терпится это увидеть.

Клубы постепенно втягиваются в трансферную работу (кому она разрешена), а мы продолжаем следить за самыми жаркими новостями второго по силе дивизиона страны, чтобы держать вас в курсе событий.