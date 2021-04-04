Результативность Малиновского, гол Соболя, победы Зари и Десны. Главные новости за 3 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 3 апреля

В 20-м туре УПЛ команда Остапа Маркевича в Харькове принимала "Ингулец". Поединок выдался весьма результативным: азовцы вели 2:0, затем 4:2, в конце концов, все завершилось со счетом 4:3. Хет-трик на счету Артема Бондаренко, правда, два гола он провел с пенальти. У петровцев выделялся Илья Коваленко, который забил сам и ассистировал партнеру. Победа позволила "Мариуполю" опередить в турнирной таблице именно "Ингулец", команды занимают девятое и десятое места.

Луганчане играли на выезде с "Рухом". В этом поединке все решило индивидуальное мастерство Артема Громова, который выстрелил дублем - 2:0 в итоге. Аналогичным образом завершилась игра "Десны" с "Олимпиком". Денис Безбородко сначала помог отличиться Тотовицкому, потом сам забил. Черниговцы опередили "Ворсклу" и остались в двух очков от "Зари".

Звездный бразилец, напомним, был наказан Луишем Каштру переводом в дубль. В субботу Тайсон сыграл свой первый матч в молодежном первенстве УПЛ - "Шахтер" встречался с "Ворсклой" и победил 2:1. Более того, Тайсон забил решающий мяч своей команды. Также заметим, что в основе выходил Владислав Вакула, который однако был заменен на 23-й минуте.

Лидер чемпионата Бельгии играл на выезде с "Кортрейком", за который выступает Евгений Макаренко. Украинец, правда, остался на скамейке запасных, а вот Соболь вышел в основе и именно он сравнял счет на 21-й минуте классным ударом слета из-за пределов штрафной. После перерыва "Брюгге" дожал соперника и победил по пенальти. Сине-черные опережают ближайшего преследователя на 19 очков.

Конечно, фактической новости в этой информации нет, но слишком большой резонанс вызвало заявление форварда сборной Украины. На вопрос, мог бы он перейти в донецкий "Шахтер", Яремчук ответил, что его ничто не сдерживает, ведь "Динамо" в свое время фактически "выставило его на улицу".

В Англии тур начался сенсационным матчем "Челси" и "Вест Бромвича". Аристократы потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:5. Затем "Манчестер Сити" без Зинченко разобрался с "Лестером" на выезде - 0:2 с голами Мэнди и Жезуза. А в завершение "Ливерпуль" разгромил "Арсенал" - 0:3, в этом поединке особенно постарался Жота, оформивший дубль. Как следствие, "Ливерпуль" приблизился к "Челси", который занимает четвертое место, на расстояние двух очков.

В Испании играли финал Кубка за сезон 2019/2020. В решающем поединке сошлись две баскские команды - "Реал Сосьедад" и "Атлетик" из Бильбао. В конце концов, все решил единственный гол, забитый Оярсабалем с пенальти - бело-синие забрали трофей. А в чемпионате "Реал" победил "Эйбар" благодаря голам Асенсио и Бензема и вышел на второе место, пока свой матч не сыграет "Барселона".

В Италии из-за празднования католической Пасхи играли весь 29-й тур в субботу. "Аталанта" получила непростую победу над "Удинезе" - 3:2, при этом Руслан Малиновский вышел в старте и отдал две результативные передачи. Бергамцы опередили "Ювентус", который ограничился лишь ничьей с "Торино" - 2:2. "Милан" остается на втором месте, после ничьей с "Сампдорией" (1:1) его отставание от "Интера" возросло до восьми очков, ведь нерадзури переиграли "Болонью" (0:1). "Рома" упала аж на седьмое место после ничьей с "Сассуоло" (2:2), команду Фонсеки обошел "Лацио" после победы над "Специей" 2:1. Ну и "Наполи" в феерическом матче переиграл "Кротоне" 4:3.

В Германии все внимание было приковано к матчу "Баварии" с "Лейпцигом", который мог существенно обострить борьбу за золотую. Мюнхенцы, напомним, играли без Левандовского, но это им не помешало победить благодаря голу Леона Горецка. Как следствие, "Бавария" увеличила отрыв до семи очков, и, похоже, решила вопрос об очередном золоте. А вот "Боруссия" может остаться без Лиги Чемпионов, ведь дортмундцы проиграли 1:2 "Айнтрахту" и отстают от четвертого места уже на семь очков.

Горячо и во Франции, где проходит 31-й тур. Здесь ПСЖ принимал "Лилль" и проиграл, пропустив единственный гол от Джонатана Дэвида. Неймар еще и красную карточку получил. Именно "Лилль" опередил парижан на три очка. К тому же совсем рядом "Монако", который разгромил "Мец" 4:0 - монегаск отстают от ПСЖ на один балл. А вот "Лион" не воспользовался поражением гранда - ткачи сыграли вничью с "Лансом", они отстают от второго места на два очка.