Шахтер разгромил Кривбасс, победа Днепра-1, Трубин пропустил пять голов. Главные новости за 3 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 марта

В матче лидеров УПЛ победил чемпион. Команды забили на двоих семь голов, и в каждой половине игры побеждал "Шахтер". Ключевыми в матче были первый гол Крыськива после изобретательного, но одновременно скандального розыгрыша штрафного, и удаление хавбека "Кривбасса" Илича на старте второго тайма. В итоге – 5:2, победа "Шахтера".

Команда Юрия Максимова победила киевскую "Оболонь" благодаря единственному голу Филиппова в первом тайме. "Днепр-1" завершил 19-й тур на первой позиции в чемпионате Украины. В другом матче дня "Александрия" и "Заря" поделили очки (0:0). Руслан Ротань остался недовольным работой рефери , несмотря на то, что его команда завершала матч в большинстве.

"Жирона" в гостях проиграла "Мальорке" и потеряла шанс приблизиться к "Реалу". Виктор Цыганков и Артем Довбик отыграли полный матч, однако не помогли "Жироне" забить хотя бы один гол – 1:0 в пользу "Мальорки". Потеряла в воскресенье очки и "Барселона", сыграв 0:0 с "Атлетиком" Бильбао.

"Манчестер Сити" имел впечатляющее игровое преимущество в матче с "Манчестер Юнайтед" и в конце концов достиг своего благодаря дублю Фила Фодена, который ответил на гол Рашфорда на старте матча. Еще один гол на счету Холанда – 3:1. В другом матче дня "Борнмут" с Забарным одолел "Бернли".

Долгое время казалось, что мяч Кварацхелии будет единственным в матче, однако Кьеза на 81-й минуте сравнял счет. Но точку в матче все же поставил "Наполи". Осимхен не реализовал пенальти, который сам и заработал, а Расподри сыграл на добивании – 3:1. Также в воскресенье "Болонья" победила "Аталанту" и укрепилась на четвертом месте.

Леверкузен переиграл "Кельн" в Рейнском дерби со счетом 2:0. По голу забили Фримпонг и Гримальдо. Ранее "Бавария" потеряла очки в игре с "Фрайбургом" (2:2). За десять туров до завершения чемпионата "Байер" опережает "Баварию" на десять очков.

"Бенфика" окончательно завершила свою серию из хороших результатов. Стоило только встретиться с грандами португальского футбола на их же поле. Несколько дней назад "орлы" уступили "Спортингу" 1:2 в рамках Кубка, а в воскресенье по-настоящему оконфузились на "Эштадиу ду Драгау". В ворота Анатолия Трубина влетело пять голов, дважды – от Вендерсона Галено.