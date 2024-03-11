Ничья Ливерпуля с Ман Сити, победа Реала и клиншит Лунина, слухи о Калитвинцеве. Главные новости за 10 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 марта

"Полесье" в ближайшее время должно официально объявить об отставке Юрия Калитвинцева, сообщает ТаТоТаке. Исполнять обязанности будет главный тренер "Звягеля" Сергей Шищенко. Как пишет Sport ua, у "Полесья" уже есть кандидатура на долговременную перспективу. Одним из фаворитов у владельца клуба Геннадия Буткевича является Патрик Ван Леувен . "Полесье" после зимней паузы набрало лишь одно очко в трех матчах чемпионата Украины.

В центральном матче тура в АПЛ "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью (1:1). Стоунз вывел "Сити" вперед в первом тайме, но сразу после перерыва "Ливерпуль" отыгрался – Мак Аллистер реализовал пенальти за фол Эдерсона на Нуньесе. На первом месте АПЛ остался "Арсенал", который опережает "Ливерпуль" благодаря разнице мячей. "Ман Сити" – третий, с отставанием от конкурентов в одно очко.

"Реал" вернул себе семиочковый отрыв от "Жироны", разгромив "Сельту" (4:0). Мадрид первые два гола забил после подключений Рюдигера к угловым (добивали мяч в сетку Винисиус и кипер "Сельты" Гуаита), в свои ворота забил защитник Карлос Домингес, в конце концов отличиться удалось и Гюлеру. Андрей Лунин справился с единственным ударом, который летел в створ его ворот.

Победа "Баварии" над "Майнцем" (8:1) не испугала Леверкузен. Команда Хаби Алонсо в воскресенье справилась в своей игре с "Вольфсбургом" (2:0) благодаря голам Теллы и Виртца, и продолжила свою удивительную серию. За девять туров до завершения чемпионата Германии "Байер" продолжает опережать "Баварию" на десять очков.

"Ювентус" не только потерял очки в игре с "Аталантой" (2:2), позволив "Интеру" увеличить свой отрыв, но и пропустил на вторую позицию "Милан", который минимально справился с "Эмполи" (1:0) . Ситуация в первой четверке Серии А после 28 туров: "Интер" – 75, "Милан" – 59, "Ювентус" – 58, "Болонья" – 51.

Владимир Генинсон не знает откуда взялась информации о заинтересованности "Шахтера" в кипере "Колоса". "Предложение "Шахтера" Кириллу Фесюну? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Эту информацию услышал из СМИ. Я думаю, он сам был удивлен, когда прочитал о "Шахтере". Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться", – сказал Генинсон в комментарии UA-футбол.

"Заря" столкнулась с финансовыми проблемами. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. Футболистам несколько месяцев не выплачивают зарплаты и премии. Игроки угрожают бойкотом. После победы над "Минаем" (2:0) луганчане провели сборы. Кроме анализа поединка с закарпатцами, игроки поставили ребром вопрос о немедленном погашении долгов. В противном случае футболисты также не будут выполнять и свои обязанности.

"Бенфике" удалось прервать серию неудачных результатов победой над одним из аутсайдеров лиги "Эшторилом". Лиссабонцы были впереди, но впоследствии Трубин допустил ошибку, которая привела к голу. Однако еще в первом тайме Маркос Леонардо забил второй гол "Бенфики", а точку в матче поставил Гувея – победа "Бенфики" 3:1.