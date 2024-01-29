Очередная победа Жироны, Колос подписал игрока Шахтера, матчи Малиновского и Яремчука. Главные новости за 28 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 января

"Жирона" вернулась на первое место в чемпионате Испании после минимальной победы над "Сельтой" (1:0). Украинцы Артем Довбык и Виктор Циганков начали матч в старте, а единственный гол за гостей забил Порту. "Жирона" опережает на очко "Реал", но у Мадрида есть игра в запасе.

Роман Яремчук начал игру с "Атлетико" в запасе, и как только украинский нападающий появился на поле во втором тайме, "Атлетико" забил свой второй гол – отличился Депай. У Яремчука было мало шансов повлиять на игру (один удар, две точные передачи). "Атлетико" победил со счетом 2:0 и обошел в таблице "Барселону".

Игра "Шахтера" со словенским "Марибором" длилась более 120 минут (четыре тайма по 30 минут), однако обе команды не забили ни одного гола (0:0). Лидер чемпионата Украины "Кривбасс" сыграл третий контрольный матч на сборах, уступив со счетом 0:3 чешской команде "Виктория" Пльзень. А одесский "Черноморец" прервал серию из четырех проигранных матчей на сборе, победив "Бреру" из Северной Македонии (3:1) , и также отказался от спарринга с лидером чемпионата Северной Македонии "Стругой", которая ранее играла с представителем рф.

"Ливерпуль" провел первый домашний матч после того, как Юрген Клопп анонсировал, что покинет клуб по окончанию этого сезона. "Красные" на "Энфилде" справились с "Норвичем" (5:2) в четвертом раунде Кубка Англии. Справился со своим и соперником и "Манчестер Юнайтед". Команда тен Хага победила представителя четвертого дивизиона "Ньюпорт Каунти" (4:2) .

Ковалевский "Колос" сообщил о подписании контракта с левым вингером Дмитрием Топаловым. Переход из "Шахтера" состоялся на правах аренды. Ранее ТаТоТаке сообщало, что "горняки" не получат компенсацию за аренду футболиста.

"Дженоа" закрепились в середине турнирной таблицы Серии А, одержав волевую победу над "Лечче" (2:1). Руслан Малиновский начал матч в старте и отыграл его без изменений. Лидирует в итальянском первенстве "Интер", который в тяжелой игре одолел на выезде "Фиорентину" (1:0).

Чемпион Франции неожиданно потерял очки в домашней игре с "Брестом". Команда Луиса Энрике побеждала 2:0 в первом тайме, но пропустила два гола после перерыва. Несмотря на ничью, ПСЖ остается лидером Лиги 1 с солидным отрывом.

Сборная ДР Конго вышла из группы, трижды сыграв вничью. В 1/8 "Леопарды" также не сумели выиграть, сыграв 1:1 с командой Египта. В серии пенальти команды исполнили по девять ударов, и решающим был промах кипера Египта Мохамеда Абу-Габаля. Вратарь ДР Конго Лионель М'Паси в свою очередь пробил точно. Ранее в четвертьфинал Кубка африканских наций вышли Ангола, Нигерия и Гвинея.