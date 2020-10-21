Динамо проиграло Ювентусу, а Харатин забил Барсе. Главные новости за 20 октября

Возвращение "Динамо" в Лигу чемпионов получилось смазанным - "Ювентус" на классе одолел подопечных Мирчи Луческу (2:0), которым не помогли ни отсутствие Роналду, ни травма Кьеллини, ни первый за 10 месяцев выход Гармаша. Оба мяча за итальянцев провел центрфорвард Альваро Мората, тогда как у "Динамо" стопроцентных шансов и не было. Мирча Луческу после игры излучал оптимизм - дескать, на некоторых отрезках команде удалось навязать равную борьбу. Преувеличивает Мистер, но, наверное, он прав - команде нужно не растерять уверенность, график очень сложный.

Да-да, Игорь Харатин с пенальти забил "Барселоне" в Лиге чемпионов. Ну не фантастика? С другой стороны, каталонцы все равно победили 5:1, действуя одинаково уверенно что в равных составах, что вдесятером, после удаления Жерара Пике. Лео Месси опять забил только с пенальти, зато попали в цель тинейджеры Фати и Педри. Сергею Реброву не позавидуешь - на носу матч с "Динамо", а восстановить психологически игроков после такого погрома будет нелегко.

"Брюгге" с Эдуардом Соболем неожиданно, но абсолютно по игре одолел "Зенит" Ярослав Ракицкого в Питере (2:1) - это одна из главных сенсаций игрового дня. Также отмечаем неожиданный успех "Манчестер Юнайтед" на поле "ПСЖ" (2:1) - англичанам не помешали даже травмы Гринвуда и Магуайра. "Челси" расписал с "Севильей" унылые нули, а "Лацио" вернулся в ЛЧ яркой победой над дортмундской "Боруссией" (3:1). По ходу игры в Риме Чиро Иммобиле максимально доходчиво показал, как же все-таки сильно в нем ошибались немцы.

Даниил Гончарук и Богдан Вьюнник - два единственных форварда в заявке "Шахтера" на сегодняшний матч ЛЧ против "Реала". Тайсон, Степаненко, Матвиенко, Кривцов - все они остаются вне игры. Коронавирус привел "Горняков" к настоящей кадровой катастрофе. У "Реала" тоже есть проблемы - вне игры капитан и символ команды Серхио Рамос. Но его одного кое-как подменить можно, а вот что Луиш Каштру будет делать с нападением, где лишь Гончарук да Вьюнник?

Потеряв свыше полумиллиарда евро из-за паузы в сезоне-2019/20, УЕФА принял решение сократить призовые в еврокубках на следующие пять сезонов. Например, в ЛЧ общий призовой фонд на текущий розыгрыш составит 1,95 млрд евро, хотя последние годы превышал 2 млрд. Параллельно СМИ распустили слух о переговорах топ-клубов насчет создания некоей Европейской Премьер-лиги, куда войдут самые богатые и успешные клубы из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Совпадение?

Руслан Малиновский не поможет "Аталанте" в сегодняшнем матче ЛЧ против "Мидтьюлланда" - у него микротравма. Вероятно, украинец также пропустит и ближайшую игру Серии А против "Сампдории". Для бергамасков это не самая серьезная потеря - на позиции Руслана могут сыграть и Гомес, и Пашалич, и Миранчук. А вот для украинских любителей футбола встреча теперь потеряла всякую привлекательность.

"Арсенал" исключил Месута Озила из заявки на чемпионат, несмотря на рекордную зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю. Также под горячую руку попал и Сократис Папастатопулос, но у него хотя бы оклад меньше. Оба знали, что так будет, но предпочли остаться в клубе и получать денежки, вместо того, чтобы играть в футбол. Хороший урок для "Канониров" - прежде, чем платить миллионы, нужно изучить не только технические качества игроков, но их моральные. Месут Озил как футболист вне сомнений крут, но вот как человек…