 Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(31 голосов)

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Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.

Содержание

Какой формат ЧМ-2022?

В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.

Где смотреть ЧМ-2022?

Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.

Когда будут проходить матчи?

Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.

Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.

Календарь по группам

Группа А

Воскресенье, 20 ноября
18:00 Катар 0:2 Эквадор. Отчет и Видео
Понедельник, 21 ноября
18:00 Сенегал 2:0 Нидерланды. Отчет и Видео
Пятница, 25 ноября
15:00 Катар 1:3 Сенегал. Отчет и Видео
18:00 Нидерланды 1:1 Эквадор. Отчет и Видео
Вторник, 29 ноября
17:00 Нидерланды - Катар
17:00 Эквадор - Сенегал

# Команда И В Н П РМ О
1 Нидерланды 2 1 1 0 3:1 4
2 Эквадор 2 1 1 0 3:1 4
3 Сенегал 2 1 0 1 3:3 3
4 Катар ↓ 2 0 0 2 1:5 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа В

Понедельник, 21 ноября
15:00 Англия 6:2 Иран. Отчет и Видео
21:00 США 1:1 Уэльс. Отчет и Видео
Пятница, 25 ноября
12:00 Уэльс 0:2 Иран. Отчет и Видео
21:00 Англия 0:0 США. Отчет и Видео
Вторник, 29 ноября
21:00 Уэльс - Англия
21:00 Иран - США

# Команда И В Н П РМ О
1 Англия 2 1 1 0 6:2 4
2 Иран 2 1 0 1 4:6 3
3 США 2 0 2 0 1:1 2
4 Уэльс 2 0 1 1 1:3 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа С

Вторник, 22 ноября
12:00 Аргентина 1:2 Саудовская Аравия. Отчет и Видео
18:00 Мексика 0:0 Польша. Отчет и Видео
Суббота, 26 ноября
15:00 Польша 2:0 Саудовская Аравия. Отчет и Видео
21:00 Аргентина 2:0 Мексика. Отчет и Видео
Среда, 30 ноября
21:00 Польша - Аргентина
21:00 Саудовская Аравия - Мексика

# Команда И В Н П РМ О
1 Польша 2 1 1 0 2:0 4
2 Аргентина 2 1 0 1 3:2 3
3 Саудовская Аравия 2 1 0 1 2:3 3
4 Мексика 2 0 1 1 0:2 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа D

Вторник, 22 ноября
15:00 Дания 0:0 Тунис. Отчет и Видео
21:00 Франция 4:1 Австралия. Отчет и Видео
Суббота, 26 ноября
12:00 Тунис 0:1 Австралия. Отчет и Видео
18:00 Франция 2:1 Дания. Отчет и Видео
Среда, 30 ноября
17:00 Тунис - Франция
17:00 Австралия - Дания

# Команда И В Н П РМ О
1 Франция ↑ 2 2 0 0 6:2 6
2 Австралия 2 1 0 1 2:4 3
3 Дания 2 0 1 1 1:2 1
4 Тунис 2 0 1 1 0:1 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Е

Среда, 23 ноября
15:00 Германия 1:2 Япония Отчет и Видео
18:00 Испания 7:0 Коста-Рика Отчет и Видео
Воскресенье, 27 ноября
12:00 Япония 0:1 Коста-Рика. Отчет и Видео
21:00 Испания 1:1 Германия. Отчет и Видео

Четверг, 1 грудня
21:00 Япония - Испания
21:00 Коста-Рика - Германия

# Команда И В Н П РМ О
1 Испания 2 1 1 0 8:1 4
2 Япония 2 1 0 1 2:2 3
3 Коста-Рика 2 1 0 1 1:7 3
4 Германия 1 0 1 1 2:3 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа F

Среда, 23 ноября
12:00 Марокко 0:0 Хорватия Отчет и Видео
21:00 Бельгия 1:0 Канада Отчет и Видео
Воскресенье, 27 ноября
15:00 Бельгия 0:2 Марокко. Отчет и Видео
18:00 Хорватия 4:1 Канада. Отчет и Видео
Четверг, 1 грудня
17:00 Хорватия - Бельгия
17:00 Канада - Марокко

# Команда И В Н П РМ О
1 Хорватия 2 1 1 0 4:1 4
2 Марокко 2 1 1 0 2:0 4
3 Бельгия 2 1 0 1 1:2 3
4 Канада ↓ 2 0 0 2 1:5 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа G

Четверг, 24 ноября
12:00 Швейцария 1:0 Камерун. Отчет и Видео
21:00 Бразилия 2:0 Сербия Отчет и Видео
Понедельник, 28 ноября
12:00 Камерун 3:3 Сербия. Отчет и Видео
18:00 Бразилия - Швейцария
Пятница, 2 грудня
21:00 Камерун - Бразилия
21:00 Сербия - Швейцария

# Команда И В Н П РМ О
1 Бразилия 1 1 0 0 2:0 3
2 Швейцария 1 1 0 0 1:0 3
3 Камерун 2 0 1 1 3:4 1
4 Сербія 2 0 1 1 3:5 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Н

Четверг, 24 ноября
15:00 Уругвай 0:0 Южная Корея. Отчет и Видео
18:00 Португалия 3:2 Гана. Отчет и Видео
Понедельник, 28 ноября
15:00 Южная Корея 2:3 Гана. Отчет и Видео
21:00 Португалия - Уругвай
Пятница, 2 грудня
17:00 Южная Корея - Португалия
17:00 Гана - Уругвай

# Команда И В Н П РМ О
1 Португалия 1 1 0 0 3:2 3
2 Гана 2 1 0 1 5:5 3
3 Уругвай 1 0 1 0 0:0 1
4 Южная Корея 2 0 1 1 2:3 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Плей-офф

Сетка

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал
А1
В2
С1
D2
E1
F2
G1
H2
B1
A2
D1
C2
F1
E2
H2
G2

1/8 финала

Суббота, 3 декабря
49 - Победитель группы A 17:00 Второе место группы B
50 – Победитель группы C 21:00 Второе место группы D

Воскресенье, 4 декабря
52 - Победитель группы D 17:00 Второе место группы C
51 - Победитель группы B 21:00 Второе место группы A

Понедельник, 5 декабря
53 - Победитель группы E 17:00 Второе место группы F
54 - Победитель группы G 21:00 Второе место группы H

Вторник, 6 декабря
55 - Победитель группы F 17:00 Второе место группы E
56 - Победитель группы H 21:00 Второе место группы G

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря
58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54
57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50

Суббота, 10 декабря
60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56
59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52

Полуфинал

Вторник, 13 декабря
61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58

Среда, 14 декабря
62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря
63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча

Финал

Воскресенье, 18 декабря
64 – Победитель матча 61 17:00 Победитель матча 62

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Комментарии (4)
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жажа_the_best (Харьков)
27.11.2022 в 21:23
Футбол это не твое Канада! Играй в хоккей там твоя награда!
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0
-1
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
22.11.2022 в 16:02
Доведеться йти на москальські сайти.
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+1
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2022 в 03:22
are you down?
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+3
-2
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
22.11.2022 в 16:01
Невдалий набір букв. Не зміг знайти тут звичайний календар ігр, не погрупний.
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+1
-4

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