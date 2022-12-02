Южная Корея присоединяется к Португалии в плей-офф, Гана затянула Уругвай на дно. Расписание и результаты ЧМ-2022

Впервые в истории футбола Чемпионат мира пройдет не летом, а зимой. С 20 ноября по 18 декабря главное событие четырехлетия будет принимать Катар. Ниже вы найдете полное расписание соревнований, включая стадию плеофф, а также информацию о трансляциях. В день матчей таблицы будут обновляться после каждой игры.

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Какой формат ЧМ-2022?

В финальной части турнира примут участие 32 национальных сборных. На первом этапе они будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По два лучших коллектива выходят в плей-офф. Начиная с 1/8 финала начинается стадия навылет, которая будет состоять из одного матча.

Где смотреть ЧМ-2022?

Матчи Чемпионата мира 2022 года в Украине покажут региональные телеканалы "Суспільного", а также медиаплатформы "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Транслятор каждого матча будет добавлен в расписание после объявления трансляторами.

Когда будут проходить матчи?

Для игр группового этапа заголовлено четыре слота: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

На стадии плей-офф будет проходить не более двух матчей в день. Время также фиксированное: 17:00 и 21:00.

Матч за третье место и финал будут начинаться в 17:00.

Календарь по группам

Группа А

Воскресенье, 20 ноября

18:00 Катар 0:2 Эквадор. Отчет и Видео

Понедельник, 21 ноября

18:00 Сенегал 2:0 Нидерланды. Отчет и Видео

Пятница, 25 ноября

15:00 Катар 1:3 Сенегал. Отчет и Видео

18:00 Нидерланды 1:1 Эквадор. Отчет и Видео

Вторник, 29 ноября

17:00 Нидерланды 2:0 Катар. Отчет и Видео

17:00 Эквадор 1:2 Сенегал. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Нидерланды ↑ 3 2 1 0 5:1 7 2 Сенегал ↑ 3 2 0 1 5:4 6 3 Эквадор ↓ 3 1 0 2 4:3 4 4 Катар ↓ 3 0 0 3 1:7 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа В

Понедельник, 21 ноября

15:00 Англия 6:2 Иран. Отчет и Видео

21:00 США 1:1 Уэльс. Отчет и Видео

Пятница, 25 ноября

12:00 Уэльс 0:2 Иран. Отчет и Видео

21:00 Англия 0:0 США. Отчет и Видео

Вторник, 29 ноября

21:00 Уэльс 0:3 Англия. Отчет и Видео

21:00 Иран 0:1 США. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Англия ↑ 3 2 1 0 9:2 7 2 США ↑ 3 1 2 0 2:1 5 3 Иран ↓ 3 1 0 2 4:7 3 4 Уэльс ↓ 3 0 1 3 1:6 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа С

Вторник, 22 ноября

12:00 Аргентина 1:2 Саудовская Аравия. Отчет и Видео

18:00 Мексика 0:0 Польша. Отчет и Видео

Суббота, 26 ноября

15:00 Польша 2:0 Саудовская Аравия. Отчет и Видео

21:00 Аргентина 2:0 Мексика. Отчет и Видео

Среда, 30 ноября

21:00 Польша 0:2 Аргентина. Отчет и Видео

21:00 Саудовская Аравия 1:2 Мексика. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Аргентина ↑ 3 2 0 1 5:2 6 2 Польша ↑ 3 1 1 1 2:2 4 3 Мексика ↓ 3 1 1 1 2:3 4 4 Саудовская Аравия ↓ 3 1 0 2 3:5 3

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа D

Вторник, 22 ноября

15:00 Дания 0:0 Тунис. Отчет и Видео

21:00 Франция 4:1 Австралия. Отчет и Видео

Суббота, 26 ноября

12:00 Тунис 0:1 Австралия. Отчет и Видео

18:00 Франция 2:1 Дания. Отчет и Видео

Среда, 30 ноября

17:00 Тунис 1:0 Франция. Отчет и Видео

17:00 Австралия 1:0 Дания. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Франция ↑ 3 2 0 1 6:3 6 2 Австралия ↑ 3 2 0 1 3:4 6 3 Тунис ↓ 3 1 1 1 1:1 3 4 Дания ↓ 3 0 1 2 1:3 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Е

Среда, 23 ноября

15:00 Германия 1:2 Япония Отчет и Видео

18:00 Испания 7:0 Коста-Рика Отчет и Видео

Воскресенье, 27 ноября

12:00 Япония 0:1 Коста-Рика. Отчет и Видео

21:00 Испания 1:1 Германия. Отчет и Видео

Четверг, 1 грудня

21:00 Япония 2:1 Испания. Отчет и Видео

21:00 Коста-Рика 2:4 Германия. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Япония ↑ 3 2 1 0 4:3 6 2 Испания ↑ 3 1 1 1 9:3 4 3 Германия ↓ 3 1 1 1 6:5 4 4 Коста-Рика ↓ 3 1 0 2 3:11 3

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа F

Среда, 23 ноября

12:00 Марокко 0:0 Хорватия Отчет и Видео

21:00 Бельгия 1:0 Канада Отчет и Видео

Воскресенье, 27 ноября

15:00 Бельгия 0:2 Марокко. Отчет и Видео

18:00 Хорватия 4:1 Канада. Отчет и Видео

Четверг, 1 грудня

17:00 Хорватия 0:0 Бельгия. Отчет и Видео

17:00 Канада 1:2 Марокко. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Марокко ↑ 3 2 1 0 4:1 7 2 Хорватия ↑ 3 1 2 0 4:1 5 3 Бельгия ↓ 3 1 1 1 1:2 4 4 Канада ↓ 3 0 0 3 2:7 0

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа G

Четверг, 24 ноября

12:00 Швейцария 1:0 Камерун. Отчет и Видео

21:00 Бразилия 2:0 Сербия Отчет и Видео

Понедельник, 28 ноября

12:00 Камерун 3:3 Сербия. Отчет и Видео

18:00 Бразилия 1:0 Швейцария. Отчет и Видео

Пятница, 2 грудня

21:00 Камерун - Бразилия

21:00 Сербия - Швейцария

# Команда И В Н П РМ О 1 Бразилия ↑ 2 2 0 0 3:0 6 2 Швейцария 2 1 0 1 1:1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3:4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3:5 1

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Группа Н

Четверг, 24 ноября

15:00 Уругвай 0:0 Южная Корея. Отчет и Видео

18:00 Португалия 3:2 Гана. Отчет и Видео

Понедельник, 28 ноября

15:00 Южная Корея 2:3 Гана. Отчет и Видео

21:00 Португалия 2:0 Уругвай. Отчет и Видео

Пятница, 2 грудня

17:00 Южная Корея 2:1 Португалия. Отчет и Видео

17:00 Гана 0:2 Уругвай. Отчет и Видео

# Команда И В Н П РМ О 1 Португалия ↑ 3 2 0 1 6:4 6 2 Южная Корея ↑ 2 1 1 1 4:2 4 3 Уругвай ↓ 3 1 1 1 2:2 4 4 Гана ↓ 3 1 0 2 5:7 3

При равенстве очков двух и более сборных преимущество получает сборная: 1) с лучшей разницей мячей; 2) большим количеством забитых; 3) преимуществом в личных встречах; 4) очками фэйр-плей.

Плей-офф

Сетка

1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал Нидерланды

США Аргентина

Австралия Япония

Хорватия G1

Южная Корея Англия

Сенегал Франция

Польша Марокко

Испания Португалия

G2

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

49 - Нидерланды 17:00 США

50 – Аргентина 21:00 Австралия

Воскресенье, 4 декабря

52 - Франция 17:00 Польша

51 - Англия 21:00 Сенегал

Понедельник, 5 декабря

53 - Япония E 17:00 Хорватия

54 - Победитель группы G 21:00 Южная Корея

Вторник, 6 декабря

55 - Марокко 17:00 Испания

56 - Португалия 21:00 Второе место группы G

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря

58 – Победитель матча 53 17:00 Победитель матча 54

57 - Победитель матча 49 21:00 Победитель матча 50

Суббота, 10 декабря

60 – Победитель матча 55 17:00 Победитель матча 56

59 - Победитель матча 51 21:00 Победитель матча 52

Полуфинал

Вторник, 13 декабря

61 - Победитель матча 57 21:00 Победитель матча 58

Среда, 14 декабря

62 - Победитель матча 59 21:00 Победитель матча 60

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

63 - Неудачник матча 61 17:00 Неудачник матча

Финал